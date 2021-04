Muere Bernie Madoff, autor de la estafa más grande de la historia: ¿De qué murió?

Murió a los 82 años el exempresario, exinversionista bursátil y estafador Bernie Madoff, el hombre detrás del esquema Ponzi (un tipo de estafa piramidal) más grande de la historia. La noticia fue confirmada por el Buró de Prisiones de Estados Unidos (BoP). El fallecimiento del exhombre de Wall Street se produjo por casusas naturales, según agregaron.

Bernie Madoff, de 82 años, murió este miércoles en una cama del centro médico de Butner, en Carolina del Norte, muy cerca de la prisión donde cumplía condena por estafa desde diciembre de 2008.

“Podemos confirmar que Bernard Madoff murió el 14 de abril de 2021 en el Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte”, indicó un portavoz del BoP en un correo electrónico según el testimonio que recoge la agencia AFP.

Bernard Lawrence “Bernie” Madoff fue uno de los inversionistas bursátiles que dominó Wall Street durante las décadas del 60, 70, 80, 90 y 2000. En 1960 fundó su propio grupo de inversión

Madoff fue hallado organizador del esquema Ponzi, un sistema de estafa piramidal que se quedó con una cifra estimada en $65 mil millones de dólares (49 mil millones de euros según el cambio monetario de la época) de inversores de grandes fortunas.

Los medios internacionales confirman que la muerte de Bernie Madoff se produjo por causas naturales. No sufría de COVID-19.

En 2020, sus abogados habían tramitado ante la Justicia un pedido de excarcelación debido al surgimiento de la pandemia. Aquella vez, los letrados de Madoff notificaron por escrito que el exfinancista padecía una enfermedad renal en etapa terminal.

En marzo de 2009, Bernie Madoff había sido condenado a 150 años de prisión por sus estafas cometidas en Wall Street a inversores de grandes fortunas.

En el juicio que lo llevó a prisión, Madoff admitió haber estafado a miles de clientes durante décadas por cifras que superan ampliamente los miles de millones de dólares. Según cálculos estimados de la Justicia ese número ascendería a 65 mil millones de dólares.

En diciembre de 2008, Madoff había empezado a cumplir condena en su ático de Manhattan, en Nueva York, valuado en siete millones de dólares. Tras el juicio fue enviado a una prisión de Carolina del Norte.

Ante los tribunales que lo condenaron, Madoff pidió “profundas disculpas” a los inversionistas estafados y dijo sentirse “avergonzado” por sus actos.

Tras la encarcelación de Bernie Madoff, la Justicia designó un fideicomiso abocado a recuperar parte de esos millones que habían sido obtenidos gracias a la estafa piramidal más grande de la historia.

