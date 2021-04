Hijo de Scottie Pippen muere a los 33 años: ¿Cómo murió Antron Pippen?

Scottie Pippen, exbasquetbolista de la NBA y famosa leyenda de Chicago Bulls, confirmó este lunes la muerte de Antron Pippen, su hijo mayor, a través de un sentido comunicado que colgó en su cuenta oficial de Twitter.

Antron Pippen, de 33 años, sufría “asma crónica”, según comunicó el propio Scottie Pippen en su publicación.

“Me rompe el corazón compartir que ayer -domingo- me despedí de mi primogénito Antron. Los dos compartimos el amor por el baloncesto y tuvimos innumerables conversaciones sobre el juego”, dice el primero de los tres tuits que publicó Scottie este lunes por la tarde.

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg — Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021

En una segunda publicación, “Pip” detalló la enfermedad que sufría su primogénito y las aptitudes que el joven tenía para el baloncesto: “Antron sufría de asma crónica y si no lo hubiera tenido, realmente creo que habría llegado a la NBA. Sin embargo, nunca dejó que eso lo desanimara: Antron se mantuvo positivo y trabajó duro, y estoy tan orgulloso del hombre en el que se convirtió. (2/3)”

El seis veces campeón de la NBA con Chicago Bulls concluyó: “Por favor, mantenga a su madre, Karen, y a toda su familia y amigos en sus pensamientos y oraciones. Un corazón bondadoso y un alma hermosa se fueron demasiado pronto. Te amo, hijo, descansa tranquilo hasta que nos volvamos a encontrar. (3/3)”.

Please keep his mom, Karen, and all of his family and friends in your thoughts and prayers. A kind heart and beautiful soul gone way too soon. I love you, son, rest easy until we meet again. 🙏🏾 (3/3) pic.twitter.com/eYyQ6pcdtx — Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021

Si bien Scottie dio detalles de la afección que tenía su hijo Antron, nunca puntualizó cuál fue la causa de su muerte.

Antron Pippen era el único hijo que Scottie había tenido con Karen McCollum, su exesposa

El Chicago Sun-Times informa que Antron Pippen, nacido el 29 de noviembre de 1987, fue el único hijo del primer matrimonio de Scottie con Karen McCollum.

La citada fuente detalla que el hijo más grande de Scottie Pippen creció en el suburbio de Lawrenceville, Atlanta, y se graduó en 2006 de Collins Hill High School en Suwanee, Georgia.

En cuanto a su perfil deportivo, la cadena de televisión E! destaca que Antron Pippen jugó para South Georgia Technical College.

Al confirmarse la muerte de Antron, el equipo donde demostró todo su potencial para el baloncesto difundió un sentido mensaje en memoria del hijo de Scottie Pippen.

The Jets family was saddened to learn of the death of one of our former players, Antron Pippen. His family and friends are in our thoughts and prayers. Antron was a Jet during the 2006-2007 season. #Jetfamily #SGTCJets pic.twitter.com/gAiXCr72z2 — SGTC Jets (@SGTCJets) April 19, 2021

“La familia de los Jets se entristeció al enterarse de la muerte de uno de nuestros ex jugadores, Antron Pippen. Su familia y amigos están en nuestros pensamientos y oraciones. Antron fue un Jet durante la temporada 2006-2007”.

Además de Antron, Scottie comparte cuatro hijos con su exesposa Larsa Pippen, y también tiene una hija, Sierra, con su exprometida Yvette De Leon, señala E! El 20 de julio de 1994, Scottie dio la bienvenida a los gemelos Taylor y Tyler con su entonces novia Sonya Roby, pero el segundo falleció nueve días después de su nacimiento, subraya la misma fuente.

Scottie Pippen había advertido que su hijo Antron era un gran proyecto de basquetbolista

Corría el año 2006 y Scottie Pippen ya se percataba de las aptitudes que demostraba su hijo Antron en el baloncesto.

“Probablemente sea mejor que yo como jugador de secundaria”, vaticinaba el ex Chicago Bulls durante una entrevista para el Atlanta Journal-Consitution, según consigna el Chicago Sun-Times.

Si bien las recurrentes comparaciones con su padre podrían haber afectado su desarrollo en el deporte, Antron reconoció durante su último año de secundaria que era algo con lo que ya había aprendido a convivir.

“Estoy acostumbrado a las expectativas. Cuando era más joven, me molestaba. Estaba tratando de demostrarle a la gente que podía jugar. Estoy muy orgulloso de mi padre. Pero solo puedo ser yo mismo”, expresó un joven Antron, en diálogo con el Atlanta Journal-Consitution.

