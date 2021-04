José Mourinho es despedido de Tottenham: ¿Quién lo reemplaza?

El entrenador portugués José Mourinho fue despedido de Tottenham Hotspur tras el empate 2 a 2 ante Everton del pasado fin de semana. El club confirmó la noticia mediante un comunicado publicado en redes sociales en el que agradece al experimentado DT por su trabajo al frente de los Spurs.

El club de Londres toma esta decisión en la previa de la final contra Manchester City. El domingo, Tottenham Hotspur enfrenta al equipo de Josep Guardiola en Wembley por la Carabao Cup, la Copa de la Liga de Inglaterra 2021. De esta manera, no habrá otro duelo entre Mourinho y Guardiola.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021