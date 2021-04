Desaparece submarino en Indonesia con 53 tripulantes: ¿Qué se sabe?

Desapareció un submarino en Indonesia con 53 tripulantes a bordo que realizaban ejercicios en el lanzamiento de torpedos. El centro de control le perdió el rastro cuando se encontraba navegando 95 kilómetros al norte de la isla de Bali.

La noticia fue confirmada por la marina de Indonesia, en voz del portador de la Armada, Julius Widjojono, quien aseguró que el submarino ‘KRI Nanggala 402’ no estableció contacto con su base tal como estaba previsto a las 4 30 AM hora local de este miércoles.

Indonesia's military says a navy submarine is missing near the resort island of Bali with 53 people on board. Military chief Hadi Tjahjanto says the KRI Nanggala 402 was participating in a training exercise when it missed a scheduled reporting call. https://t.co/P9AE6JGpnk

El comodoro Widjojono confirmó que la marina de Indonesia realiza intentas tareas de búsqueda en el lugar adonde perdieron el rastro de la nave: “Conocemos el área pero es bastante profunda”. De acuerdo a la agencia AFP, las autoridades de la marina solicitaron ayuda a sus colegas de Singapur y Australia.

El submarino, con 53 tripulantes a bordo, se dirigía a una sesión de práctica en el lanzamiento de torpedos. Es uno de los cinco submarinos con los que cuenta la marina de Indonesia, todos fabricados en Alemania y Corea del Sur.

El “KRI Nanggala 402” había sido descartado por la marina de Indonesia en 1978, según una página web del gobierno. Años más tarde se le realizaron refacciones y volvió a ser utilizado.

Si bien no existe ninguna precisión acerca de las causas que provocaron la desaparición del submarino en Indonesia, el Ministerio de Defensa del país asiático halló manchas de petróleo en la zona del océano donde perdieron contacto con la nave.

Fuentes internacionales indican que el submarino desapareció tras recibir una autorización para sumergirse en aguas más profundas.

Se estima que las autoridades del Ministerio de Defensa ofrezcan este jueves una conferencia de prensa para aportar datos recabados en la búsqueda del submarino.

Según la agencia de noticias Reuters, el submarino ‘KRI Nanggala 402’ fue remodelado en el año 2012 en talleres ubicados en Corea del Sur.

Tal como lo indica la agencia Reuters, Indonesia ha tratado en las últimas décadas de reforzar su defensa, ya sea por vía aérea, terrestre y marina.

El equipamiento con el que cuenta el país es obsoleto, por ello el Ministerio de Defensa se abocó a una serie de refacciones de naves obsoletas.

#Jakarta #Indonesia

TNI Commander Marshal #HadiTjahjanto confirmed the disappearance of the KRI #Nanggala402 Submarine in Bali waters.

"That's right, it's 60 miles from Bal," said Hadi when confirmed by the media – All ships that have underwater search capabilities are deployed pic.twitter.com/dOLd3zSlwJ

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) April 21, 2021