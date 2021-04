EE.UU. alimentará a más de 30 millones de niños en verano: ¿Cómo es el plan Biden?

La administración del presidente Joe Biden extenderá el Plan de Rescate Estadounidense para brindar una nutrición adecuada a más de 30 millones de niños durante el verano, según comunicó este lunes el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo al comunicado difundido por el USDA, la extensión de este plan social en tiempos de pandemia se llevará a cabo mediante la expansión de beneficios de la Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémica (P-EBT, por sus siglas en inglés).

As many as 12 million children don’t have enough to eat. By providing low-income families with a simple benefit over the summer months, USDA is using an evidenced-based solution to drive down hunger and ensure no child has to miss a meal. https://t.co/BNn3TJkoNh

— Secretary Tom Vilsack (@SecVilsack) April 26, 2021