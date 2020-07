Cheques de estímulo COVID-19: Seis claras señales de que un segundo pago es probable

Millones de estadounidenses se beneficiaron de la primera ronda de cheques de estímulo COVID-19 y esperan que ocurra una segunda ronda. En los últimos meses ha habido algunas señales contradictorias sobre si eso ocurrirá, pero ahora parece más probable. Aquí hay seis razones por las cuales podría darse.

La Cámara controlada por los demócratas ya aprobó un segundo paquete de estímulo, e incluyó un grupo ampliado de personas que recibieron un segundo control de estímulo. Pero cualquier plan tiene que pasar por el Senado controlado por los republicanos. Como resultado, si se aprueba una segunda ronda de cheques, es probable que sea una cantidad menor o un umbral inferior al sugerido por el plan demócrata. Por ejemplo, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha planteado la posibilidad de un recorte de ingresos de $40,000 para un segundo cheque.

Los primeros cheques de estímulo fueron aprobados por el Congreso como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES), “que incluyó casi $500 mil millones en transferencias de ingresos directos para familias en todo el país”, según el Centro sobre Pobreza y Social Política en la Universidad de Columbia.

Aún así, las cosas se ven más positivas para aquellos estadounidenses que necesitan un segundo pago de estímulo.

Aquí hay seis señales de que es probable una segunda ronda de cheques:

1. El presidente Trump está a favor

Sin el presidente Donald Trump a favor de un segundo cheque de estímulo COVID-19, sería mucho más difícil pasar por el Senado controlado por los republicanos. Sin embargo, Trump ha señalado fuertemente que apoya otro cheque.

Trump dijo recientemente: “Haremos otro paquete de estímulo, será muy bueno, muy generoso”. Cuando se le preguntó si habría una segunda verificación, Trump también dijo: “Lo haremos, lo haremos” y dijo que será “muy dramático, muy bueno”.

2. El líder de la mayoría en el Senado dice que un segundo cheque “podría ocurrir”

Todos los ojos están puestos en Mitch McConnell, el poderoso líder de la mayoría del Senado que controla el proceso en el Senado. Su retórica se ha vuelto más positiva sobre otro cheque de estímulo en julio.

McConnell ahora está “prediciendo” que sucederá un segundo “paquete de rescate” de estímulo COVID-19, y dijo que “bien” podría incluir el segundo pago directo de cheques de estímulo a algunos estadounidenses. Según Bloomberg, McConnell dijo: “No deberíamos agregar más a la deuda nacional a la ligera, pero estoy prediciendo que tendremos un paquete de rescate más, que comenzaremos a debatir y discutir la próxima semana”.

Los comentarios de McConnell llegaron el 6 de julio en Kentucky, su estado natal. McConnell dijo: “Creo que las personas que más han sido golpeadas son las que ganan alrededor de $40,000 al año o menos. Y muchos de ellos trabajan en la industria hotelera ”. Dijo que la industria de la hospitalidad, hoteles, restaurantes, fue duramente golpeada. Agregó que el Senado considerará una propuesta el 20 de julio.

Cuando se le preguntó específicamente si habrá financiamiento directo para las personas (una segunda verificación de estímulo), dijo que “bien podría”, e hizo el comentario anterior, agregando que “bien podría ser parte de eso”.

En mayo, McConnell estaba sonando una melodía diferente. McConnell declaró el plan demócrata “muerto al nacer” en mayo.

3. Los números de la encuestas electorales de Trump no son ideales

Algunos expertos creen que los republicanos sentirán más presión para otorgar un segundo cheque de estímulo porque los números de las encuestas de Trump no son excelentes en este momento y, por lo tanto, el presidente no puede arriesgarse a enojar a los estadounidenses al no proporcionar más alivio (y, a la inversa, podría verse más positivamente en la mente de los votantes al otorgarlo).

El candidato demócrata Joe Biden tiene una ventaja promedio de 8.6% sobre Trump en las encuestas nacionales, según RealClearPolitics. Aún más crucial, las encuestas en los estados de campo de batalla como Pensilvania y Florida muestran a Biden con una ventaja dominante.

El Washington Post informó: “El presidente Trump ha dicho a los asistentes que apoya en gran medida enviar a los estadounidenses otra ronda de cheques de estímulo, expresando la creencia de que los pagos impulsarán la economía y ayudarán a sus posibilidades de reelección en noviembre”.

4. Los casos de COVID-19 están aumentando en muchos Estados

Un virus menguante obviamente proporcionaría menos justificación para otra ronda de cheques de estímulo. Sin embargo, eso no está sucediendo, desafortunadamente. El coronavirus se está disparando en muchos estados de todo el país, como Texas y Florida.

A partir del 18 de julio de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron un total de 3,630,587 casos en los EE. UU., Con 74,710 casos nuevos y 138,782 muertes con 918 muertes nuevas.

5. Reclamos por desempleo, quiebras y ventas minoristas indican que la economía necesita otro impulso

Según Forbes, tanto los reclamos de desempleo como las ventas minoristas justifican otro cheque de estímulo porque las cifras recientes muestran que la economía se está “estancando”. Además, las quiebras corporativas se están disparando. McConnell había dicho anteriormente que quería ver dónde estaban las cosas en julio.

En julio, las ventas minoristas de EE.UU. Mostraron un crecimiento del 7.3%, pero eso fue inferior al 18.2%. Forbes explicó que la mayoría de las personas ya han gastado los primeros cheques de estímulo.

En cuanto a las solicitudes de desempleo, según Forbes, “las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. Llegaron a 1.3 millones contra el pronóstico de 1.25 millones”. Esto no fue terrible porque mejoró las previsiones, pero solo un poco. Según Forbes, el número de desempleados es lo suficientemente malo como para justificar otro cheque, pero debido a que hubo una ligera mejora, es posible que la cantidad sea menor o vaya a menos personas.

6. El Secretario del Tesoro respalda otro cheque

Un coro de voces económicas muy poderosas respalda otro cheque, y son personas que importan. El Washington Post informó a fines de junio que esas voces incluyen al Secretario del Tesoro Steve Mnuchin. Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, parece más partidario de un recorte de impuestos sobre la nómina.

Mnuchin habló a favor de un segundo cheque de estímulo en un almuerzo del Senado republicano. “Simplemente dijo que cuando recorría el país, la gente se acercaba y se lo agradecía. Parecía haber hecho una diferencia para ellos “, dijo el senador Bill Cassidy (republicano) a periodistas, según The Washington Post.

Este es el original de Heavy.com escrito por Jessica McBride.