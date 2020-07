Walmart, Target, CVS, Best Buy anuncian: “Máscaras obligatorias en todas las tiendas” ¿Desde cuándo?

Walmart la cadena minorista más grande del mundo, requerirá que los clientes en Estados Unidos usen máscaras a partir de la próxima semana. Qué otras grandes tiendas se unen a esta campaña?

Con el fin de proteger a sus empleados y evitar que sus instalaciones se vuelvan un foco de propagación del COVID-19, muchas compañías ya exigen que sus clientes usen mascarillas o de lo contrario, no podrán ser atendidos.

Walmart, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, informó que a partir del lunes 20 de julio obligará a sus clientes a usar mascarillas a pesar de que hasta el momento, no hay ninguna orden federal que lo exija. Para hacer cumplir la orden la empresa pondrá a empleados a la entrada de sus supermercados. Así lo informa La Opinión.

“Aunque ciertamente no somos el primer negocio en requerir cobertura facial, sabemos que este es un paso sencillo que todo el mundo puede tomar para su seguridad y la de otros en nuestras instalaciones”, dijo Dacona Smith, jefe de operaciones de Walmart en EE.UU., en un comunicado.

To best serve our communities and protect the health and safety of our shoppers and associates, face coverings will be required in all stores beginning Monday, July 20. For more on our decision and policy, please see here: https://t.co/r2ijRqslNP pic.twitter.com/pKYQCzk48l — Walmart (@Walmart) July 15, 2020

A pesar de que no existe un mandato federal para usar una máscara, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que todos “deben usar una cubierta facial de tela cuando tengan que salir en público”. Los CDC dijeron que “las cubiertas faciales están destinadas a proteger a otras personas”.

La mayoría de los principales minoristas y tiendas de comestibles han dudado en promulgar sus propios mandatos de máscaras para los clientes durante la pandemia, en parte por temor a disgustar a los compradores que se niegan a usarlos. Los minoristas han dicho que son reacios a poner a sus empleados en la posición de hacer cumplir los requisitos de máscara. Así lo reporta Solo Dinero.

Pero la situación ha cambiado y el aumento de contagios es alarmante. Más de 3 millones de personas han dado positivo por coronavirus en todo el país y más de 135,000 han muerto.

Los casos aumentan en gran parte del país y muchas ciudades y estados están volviendo a imponer restricciones para contener nuevos brotes, incluidos los requisitos de máscara en entornos públicos.

Aquí hay otras grandes empresas que se suman a la medida:

Best Buy

Best Buy también es una de las compañías que se unió a la iniciativa que están utilizando empresas como Costco y Starbucks, pues desde el pasado miércoles los compradores necesitarán una mascarilla para entrar a cualquiera de sus tiendas. Así lo reporta Qué Pasa Noticias.

To keep you and our employees safe, Best Buy will require customers to wear face coverings in our stores starting July 15. https://t.co/efRDgnnGxH pic.twitter.com/J34sFOjuH3 — Best Buy News (@BBYNews) July 14, 2020

“Este nuevo requisito, que comienza el 15 de julio, ayudará a proteger no sólo a nuestros compradores y comunidades, sino también a las decenas de miles de empleados de Best Buy que trabajan para servir a nuestros clientes cada día”, dijo la compañía en un comunicado de prensa el martes.

A diferencia de Walmart, Best Buy tiene ciertas excepciones que permiten que los niños pequeños y quienes no puedan utilizar mascarillas por razones de salud puedan entrar sin ellas. Además, la compañía proveerá de cubrebocas a los compradores que no cuenten con una.

Starbucks

Como reporta CNN desde el pasado 9 de Julio, la cadena internacional de café fundada en Washington, Starbucks, dio a conocer que a partir del próximo 15 de Julio todas las personas que deseen comer o beber dentro de los establecimientos deberán de portar obligatoriamente un cubrebocas.

Our priority is the health and well-being of our partners (employees) and customers. Starting July 15, U.S. company-owned Starbucks locations will require customers to wear facial coverings while visiting the café. Learn more: https://t.co/ldDfwTRe3n pic.twitter.com/1m0cMKChoV — Starbucks News (@StarbucksNews) July 9, 2020

En varias ocasiones Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han insistido en la importancia del uso de las mascarillas para prevenir la propagación del COVID-19.

“Las coberturas faciales de tela son parte de las armas más poderosas para desacelerar y detener la propagación del virus, particularmente cuando se usan universalmente dentro de lugares comunitarios. Todos los estadounidenses tienen la responsabilidad de protegerse, así como a sus familias y comunidades”, dijo en un comunicado el director de los CDC, Robert Redfield.

De acuerdo a un estudio basado en un modelo de la Universidad de Washington, si el 95% de los ciudadanos de los estadounidenses usaran los cubrebocas en público, se podrían prevenir hasta 33,000 muertes en el país, así lo informó Aria Bendix de Business Insider.

No obstante, pese a las recomendaciones de los expertos, Trump y algunos altos funcionarios de la Administración han sido criticados por no aconsejar al público a utilizar este tipo de precauciones. Las primeras imágenes de Trump usando mascarilla se dieron a conocer varios meses después del inicio de la pandemia, el hecho sucedió durante una visita a un hospital militar ubicado en Bethesda (Maryland), donde el presidente se reunió con soldados heridos y médicos que atendían pacientes con COVID-19.

CVS

CVS se suma a la exigencia de portar mascarilla en sus tiendas para frenar la propagación del coronavirus.

News | With the recent spike in COVID-19 infections, we're joining others in taking the next step and requiring all customers to wear face coverings when entering any of our stores throughout the country effective Monday, July 20. #COVID19 — CVS Pharmacy (@cvspharmacy) July 16, 2020

“Nos unimos a otros para dar el siguiente paso y exigir a todos los clientes que se pongan cubiertas faciales”, tuiteó CVS el jueves. La política entra en vigencia el lunes 20 de Julio.

Target

Target también dijo en un comunicado que comenzaría a requerir máscaras o cubiertas faciales a partir del 1 de agosto en todas las tiendas. Así también lo reporta CNN.

Target today announces a mask rule for all customers that goes into effect August 1. Later than Walmart, Kohl's and CVS', which start Monday. Kroger's rule starts Wednesday. Starbucks and Best Buy's mandates started yesterday.https://t.co/iUcEPdoF6i — Nathaniel Meyersohn (@nmeyersohn) July 16, 2020

“Más del 80% de nuestras tiendas ya requieren que los clientes usen coberturas faciales debido a las regulaciones locales y estatales”, afirmó Target en un comunicado. Dijo que proporcionará máscaras desechables en las entradas a los clientes que no tienen una.

Kroger

Kroger también se sumó a este anuncio que se produjo al tiempo con Walmart, y que entrará en vigencia desde el 22 de Julio.

With the increase in #COVID19 cases across the country, we are committed to doing our part to help reduce the spread of the virus. Starting July 22, we will require all customers in all locations to wear a mask, joining our associates who continue to wear masks. pic.twitter.com/r9WPD3QNFa — Kroger News (@KrogerNews) July 15, 2020

Así lo comunica la empresa en redes sociales:

We are committed to doing our part in reducing the spread of COVID-19. With the increase of cases across the country, all customers will be required to wear a mask when shopping in our stores starting July 22nd. To read the full policy, please visit: https://t.co/wHVoz2KXfu pic.twitter.com/P6bTphetla — Kroger (@kroger) July 17, 2020

Kohl’s

Kohl’s anunció que las máscaras serían obligatorias en todas sus tiendas. Esta cadena se suma a quienes ya han acatado el pedido de la Federación

Nacional de Minoristas, el principal grupo de presión para la industria, que pidió a sus asociados que exigieran máscaras a sus clientes por razones de salud.

Most of our stores are now open, and we’re taking extra precautions to ensure you can shop with confidence. We’re committed to a cleaner, safer shopping experience. Find out if your favorite store is open and learn more here: https://t.co/yKv4erCCY8 #Kohls pic.twitter.com/F0paQSMwlJ — Kohl's (@Kohls) July 2, 2020

Estaremos añadiendo a esta lista más empresas que se acojan a la medida y las fechas a partir de las cuales se implementarán. Más vale prevenir y por precaución llevar esta máscara a todas partes una vez salga de casa. Cuidese y cuide a los demás.