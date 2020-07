¿Cómo aplicar para nueva ayuda económica para trabajadores esenciales aprobada en Nueva York?

Este martes el alcalde de Nueva York Bill de Blasio anunció un nuevo fondo de $54 millones para ayudar a muchas familias afectadas por el COVID-19 en NYC incluyendo a inmigrantes. ¿Cómo obtenerla?

Esta buena noticia fue dada a conocer en la tarde del 14 de Julio y el mandatario asegura que al menos 20,000 trabajadores de comunidades vulnerables podrán ser parte de esta ayuda económica.

Dentro de las noticias alentadoras, igualmente destacó la creación de un fondo especial para ayudar a cubrir gastos funerarios a víctimas del coronavirus.

Como reporta el Diario La Prensa, el

alcalde Bill de Blasio y la primera dama Chirlane McCray compartieron que el Fondo para el Avance de la Ciudad de Nueva York, ya ha recaudado $48.8 millones, incluyendo más de $5.7 millones en donaciones en efectivo, para apoyar a las comunidades más afectadas por el COVID-19.

“El COVID-19 ha tenido un efecto devastador en las comunidades inmigrantes y las personas de color. A medida que nuestra ciudad siga resistiendo esta crisis, seguiremos encontrando formas innovadoras de aumentar los recursos y la asistencia para nuestros vecinos y trabajadores de primera línea más vulnerables”, explicó el alcalde.

Thank you to everyone who’s supported the @NYCMayorsFund ! They’ve raised $54 MILLION and that money is feeding frontline workers, helping restaurants restart and supporting immigrant communities. pic.twitter.com/jvNOIAT2BI

Según y todas estas declaraciones estos recursos serán dirigidos a inmigrantes que han sufrido en carne propia por la terrible pandemia.

El reporte especifica que el programa asignará ayudas de emergencia a 20,000 familias independientemente de su estatus migratorio y que otro plan proporcionará $1,700 para gastos de entierro, para quienes no han podido cubrir el funeral de parientes que perdieron la batalla ante el virus.

The Mayor’s Fund has raised a record $54.5 million during the pandemic to fight COVID-19.

These generous donations will make a huge difference for our most vulnerable neighbors and frontline workers.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 14, 2020