Cheques de estímulo COVID-19: Quienes son elegibles para pago y por cuál monto? [ACTUALIZADO]

Si recibió un cheque de estímulo COVID-19 en la primera ronda de pagos, esto NO SIGNIFICA que será elegible para la segunda ronda. De manera que la promesa de Trump de una generosa segunda ronda parece NO podrá cumplirse. Por qué?

Según el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, menos estadounidenses recibirían una segunda ronda de pagos en el próximo paquete de estímulo de la administración Trump.

Estos comentarios de Kudlow se dieron ayer viernes en la tarde durante una sesión con periodistas. Kudlow dijo que la próxima ronda de pagos directos para los estadounidenses será inferior a los $1,200 proporcionados en la primera ronda, y que los pagos directos irían a una porción mucho más pequeña del pueblo estadounidense.

Estos comentarios refutan directamente lo que el presidente Trump ha estado diciendo en múltiples ocasiones durante el último mes, con respecto al tamaño de los pagos y quién será elegible.

Esto es lo que necesita saber:

Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca dice: “Los pagos serán menores a $1,200 y se otorgarán a personas de bajos ingresos”

NEC Director Larry Kudlow says implementing a national shutdown “would be worse than the disease.” https://t.co/H4FBRGEs6j pic.twitter.com/WoZDyN7yfZ — CNBC (@CNBC) July 8, 2020

De acuerdo con los comentarios de Kudlow del viernes, aquí está quiénes recibirán la próxima ronda de cheques de estímulo: personas con trabajos de bajos ingresos, así como personas que quedaron desempleadas por la pandemia de coronavirus. Cuando se le preguntó acerca de los pagos de estímulo, dijo: “Ese tipo de asistencia económica probablemente se enfocará muy cuidadosamente. No va a estar en todos los ámbitos”.

Kudlow no proporcionó detalles sobre un punto de corte salarial para esos pagos de estímulo. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, hizo referencia a un salario específico a principios de semana, cuando se dirigió al grupo de personas que, según él, fueron los más afectados por la crisis.

“Las personas que creo que han sido las más afectadas durante todo este episodio han sido aquellas que ganan $40,000 al año o menos. Muchos de ellos trabajan en el negocio de la hostelería, hoteles, restaurantes: vamos a estar muy pendientes de que ese segmento particular de nuestra población haga parte del próximo paquete que armaremos en las próximas semanas”.

Los comentarios de Kudlow sobre los montos de los pagos de estímulo no fueron más específicos, pero Kudlow sostuvo que los pagos serán más pequeños que la primera ronda de pagos.

Trump ha dicho repetidamente que los pagos de la segunda ronda serán más grandes que la primera ronda; Kudlow no reconoció esta discrepancia

In a one-on-one interview, President Trump tells me Americans can expect another round of stimulus checks soon, but his administration and Congress are still negotiating the exact amount included in the next and likely final round of coronavirus relief. #NexstarDC pic.twitter.com/hKjqakSaYX — Jessi Turnure (@JessiTurnure) July 7, 2020

Los comentarios de Trump durante el último mes sobre la próxima ronda de pagos se constituyen en un un marcado contraste con lo que dijo Kudlow, su asesor económico el viernes.

El 6 de julio, Trump le dijo a Jessi Turnure, periodista de Nextar Washington, “Estamos trabajando en otro paquete de estímulo, y eso tendrá lugar … muy pronto”, dijo.

En una entrevista con Fox Business ‘Blake Burman a principios de mes, Trump dijo: “Apoyo en realidad números más grandes que los demócratas, pero debe hacerse correctamente. Quiero que el dinero que llegue a las personas sea mayor para que puedan gastarlo. Quiero que el dinero llegue rápidamente y de manera no complicada”.

A principios de junio, Trump habló con el editor político nacional de Scripps, Joe St. George, sobre si el pueblo estadounidense podría esperar otra ronda de pagos de estímulo.

VIDEO: President Trump commits to 2nd stimulus. He says details would be announced in the coming weeks. The President would not tell me how much of a check Americans will receive. pic.twitter.com/Abd5E8P3Au — Joe St. George (@JoeStGeorge) June 22, 2020

San Jorge le dijo a Trump: “Tengo muchos televidentes en Florida, Ohio, Wisconsin, Michigan que todavía están luchando económicamente, señor. Ya gastaron todo ese primer cheque de estímulo. ¿Les va a dar un segundo cheque de estímulo?

“Sí, lo haremos, lo haremos”, respondió Trump. Cuando St. George le preguntó por un cronograma de tiempo, Trump dijo: “Teníamos esto mejor de lo que nadie haya visto antes. Tuvimos los mejores números de trabajo, la mejor economía, la mejor economía que hemos tenido. Y luego recibimos el virus de China, pero lo estamos reconstruyendo nuevamente”.

Este es del original de Heavy.com escrito por Caroline Burke.