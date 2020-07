Top 5 Últimas Noticias Julio 11 de 2020

La semana se va con un duro pronóstico de casos de Coronavirus para Estados Unidos. Como bien dice a CNN el doctor Anthony Fauci “Estamos en el medio, ahora mismo, incluso mientras hablamos, en un problema muy serio”.

En un día como ayer las cifras de casos diarios sobrepasaron los 60,000, pintando un panorama alarmante. Hay tres Estados que concentran la mayoría de los casos:

Florida, aunque el gobernador De Santis se niega a imponer la obligación de usar mascarillas a la población, reporta un promedio de 11.400 casos diarios, que ya suman 244 mil en total, con 4.200 muertes y 47 % de los hospitales al 90 por ciento de capacidad. Es tan preocupante que el alcalde Francis Suarez de Miami no descarta reversar medidas de reapertura.

Arizona también registra un récord diario de contagios que sobrepasan los 116,000 casos y las 2,000 muertes, además un déficit de pruebas disponibles. La población se somete a largas horas de espera para realizarse una. El Gobernador Doug Dusey ha sido tachado de débil por falta de manejo de la crisis.

En Texas ya van 240,000 casos reportados y más de 3,000 muertos.

Los funcionarios de salud de Florida informaron el viernes al menos 11.433 nuevos casos de covid-19 y 93 muertes relacionadas con el virus, según datos publicados en el sitio web del Departamento de Salud de Florida.

La nueva cifra se produce cuando el presidente Trump se dirige a Florida para recaudar fondos y participar en una sesión informativa sobre el tráfico de drogas.

Una noticia complementaria a las terribles cifras de la pandemia es que BioNTech y Pfizer anunciaron que la vacuna de COVID-19 en desarrollo ha arrojado datos positivos en las primeras pruebas. Sin embargo, aunque las compañías esperan tener una vacuna disponible para final de año, la inmunidad real podría tardar hasta una década. Detalles abajo.

El presidente Trump se dirigió a Florida en un viaje relámpago para recaudar fondos y participar en una sesión informativa en El Doral sobre el tráfico de drogas. Ayer en la Casa Blanca un plan de educación y empleo, Donald Trump espera obtener más votos de parte de la comunidad latina. Este jueves el mandatario firmó un decreto para “expandir el acceso de los hispanos a oportunidades educativas y económicas”, de la mano de una nueva comisión. Esta movida tan conveniente para su campaña electoral tiene más detalles que veremos abajo.

Como contrapunto, la realidad de la situación para miles de migrantes puede empeorarse por las medidas de la administración Trump. En un periodo de cuatro meses, las personas que migraron legalmente a Estados Unidos o buscan hacerlo, se han visto sorprendidas con un gran número de fuertes decisiones migratorias tomadas por el presidente Donald Trump. Las reformas abruptas han afectado a miles de inmigrantes.

Los jueces del Máximo Tribunal tienen una decisión pendiente sobre los informes de impuestos del presidente Trump, luego de que el mandatario perdiera un fallo con el que intentaba mantener oculta su firma de contabilidad privada.

Por último, el presidente mexicano López Obrador aseguró que se vive una nueva realidad junto a su homólogo estadounidense e incluso dejó la puerta abierta para que Trump visite México cuando lo desee. “Deseo con toda mi alma que continué este trato respetuoso a los paisanos… Se habló de la agradecer el que se trate bien, como lo merecen nuestros paisanos, en ella también va implícito a todos los migrantes del mundo, es pensar más en la fraternidad universal”, enfatizó AMLO.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. Los hispanos son un tesoro dice Trump al firmar decreto para apoyar gestiones económicas y educativas: Estrategia electoral?

Este jueves el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que crea una comisión para encargarse de mejorar el acceso de los hispanos a oportunidades económicas y educativas. Esta acción surge en momentos en los que el mandatario espera ganar más votos por parte de los latinos en las elecciones de noviembre.

“Ustedes son un tesoro”, comentó Trump para la firma. “Los hispanoamericanos y la comunidad hispanoamericana son un tesoro”, expresó Trump a una animada multitud de funcionarios y ex funcionarios electos, líderes empresariales y otros hispanos que estuvieron presentes en la Rosaleda de la Casa Blanca.

Pese a que el gobierno ha impuesto varias medidas que limitan la migración legal al país, funcionarios de la Casa Blanca están exponiendo a los votantes hispanos las razones económicas y educativas por las que deberían elegir a Trump como presidente. Más detalles aquí.

2. Trump está bloqueando la mayoría de caminos legales para inmigrar a Estados Unidos

La administración Trump, ha cambiado bastantes leyes migratorias en medio de la pandemia. La última de ellas fue la suspensión de la emisión de visas para estudiantes matriculados en universidades o programas que se realizan completamente en línea para el semestre de otoño de 2020.

A medida que el coronavirus avanza, el gobierno ha obstruido constantemente la mayoría de vías para la inmigración legal a Estados Unidos, cerrando el sistema que atrae a cientos de miles de inmigrantes anualmente. Las razones para hacerlo van desde proteger a los trabajadores estadounidenses y cuidar la salud pública.

“Se esperaría que durante esta masiva crisis económica y de salud pública se dejara de lado la agenda del Gobierno, pero en cambio ha sido tan agresiva como siempre, si no más”, dijo Sarah Pierce, analista de políticas del Instituto de Política Migratoria, un grupo de expertos con sede en Washington. Ver CNN.

3. BioNTech dice que su vacuna para el covid-19 estará lista para fin de año, pero la inmunidad global podría tomar una década

Según la OMS, a nivel mundial, ha habido más de 12 millones de casos confirmados de COVID-19, incluidas 549,247 muertes. La carrera por encontrar una vacuna adecuada, segura y efectiva está ganando impulso.

Según su presidente ejecutivo, la firma alemana BioNTech espera acceder a la aprobación regulatoria de su vacuna contra el coronavirus a fin de año. Sin embargo, aclaró que debido a la propagación del virus la población mundial podría tardarse aproximadamente una década en lograr la inmunidad.

“Supongo que solo terminaremos con este virus cuando más del 90% de la población mundial tenga inmunidad, ya sea por infección o por una vacuna”, dijo Sahin al Wall Street Journal. Además, indicó que la compañía podría producir varios cientos de millones de dosis antes de la aprobación y más de 1,000 millones de dosis para el 2021. Más en CNN.

3. Trump pierde batalla en Corte Suprema sobre sus reportes financieros

Los fiscales de Nueva York obtuvieron una victoria de la Corte Suprema en su intento de citar las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump. La Corte Suprema determinó que el fiscal de Nueva York, Cyrus R. Vance Jr., tiene derecho a ver los registros financieros privados y comerciales del presidente.

Trump había demandado para bloquear la citación, y sus abogados argumentaron que, como presidente, no podía ser sometido a una investigación criminal. Incluso afirmaron que si Trump le disparara a alguien en medio de la Quinta Avenida, no podría ser investigado o acusado.

La Corte Suprema en una decisión 7-2 escrita por el presidente del tribunal John Roberts, indicó lo contrario. “Ningún ciudadano, ni siquiera el Presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal”, escribió. Vance, quien calificó la decisión como una “tremenda victoria para el sistema de justicia de nuestra nación y su principio fundamental de que nadie, ni siquiera un presidente, está por encima de la ley”. Ver La Opinión.

5. López Obrador aseguró que la invitación a Trump para visitar México “está abierta”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está abierta la invitación para que Donald Trump visite México, sin embargo, expresó que esto puede no ser posible en un corto plazo debido al proceso electoral que se vive en Estados Unidos.

“Desde luego que está abierta la invitación para que visite México el presidente Trump, es un gesto de amistad de parte nuestra, sin embargo, por las circunstancias electorales no hay posibilidades por ahora de que nos visite. Consideramos que era el momento de hacer esta visita por el tratado (T-MEC), era el tiempo oportuno”, señaló.

En su tradicional conferencia en Palacio Nacional, AMLO señaló que no hablo con Trump acerca del muro fronterizo pues se buscaba hablar sobre las coincidencias y dejar a un lado las diferencias. “No era un tema que nosotros quisiéramos tratar, que no queremos tratar, que agradecemos que no se haya abordado en lo público”, dijo. Más en Infobae.