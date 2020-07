Boycott Latino a GOYA Foods por declaraciones de su director: ¿Qué dijo?

El CEO de Goya Foods, Robert Unanue, causó controversia el jueves cuando, en un evento de la Casa Blanca, dijo: “Todos estamos verdaderamente bendecidos … de tener un líder como el presidente Trump”.

Twitter estalló, con una serie de personas influyentes y líderes de organizaciones de derechos de los votantes latinos instando a las personas a dejar de comprar productos al gigante de los alimentos enfocado en América Latina.

Unanue “cree que estamos” bendecidos de tener un líder “que está permitiendo que esta pandemia nos mate, enjaule a nuestros hijos y nos deshumanice constantemente”, tuiteó Voto Latino. “Goya, dile a tu jefe que deje de alabar a un racista. Los latinos lo enriquecieron a él y a su familia al comprar productos Goya durante décadas”.

Unanue estuvo en la Casa Blanca para reunirse con Trump y otros líderes empresariales y políticos hispanos antes de que Trump firmara una orden ejecutiva llamada Iniciativa de Prosperidad Hispana.

Esto es lo que necesita saber:

Unanue elogió a Trump como “líder” y “constructor”, comparando al presidente con su abuelo inmigrante

Trump abrió su mesa redonda al decirle a los líderes hispanos reunidos, incluidos Unanue, la vicegobernadora de Florida Jeanette Nuñez, la fundadora de Waypointe Investment Group, Lourdes Aguirre y el comentarista pro Trump Trump, que “le ha ido muy bien con los hispanos”.

“Nos gustan, les gusto y los hemos ayudado mucho con los trabajos”, dijo Trump, según la transcripción de la Casa Blanca. “Ya sea trabajo, educación o muchas otras cosas, ha sido realmente bueno”.

La mayoría de la mesa elogió a Trump en sus comentarios, en lo que se ha informado ampliamente como una tradición informal en las reuniones del gabinete del presidente y en las mesas redondas desde que asumió el cargo.

Núñez elogió a Trump por defender “la fe, la libertad y el futuro”, y Aguirre calificó al presidente de “faro de esperanza para la comunidad hispana”. Unanue también le dijo a Trump: “Eres un constructor increíble”, según la transcripción. Sin embargo, la ceremonia de firma televisada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca llamó la atención, pues Unanue elogió efusivamente a Trump en el podio.

“Todos somos verdaderamente bendecidos al mismo tiempo por tener un líder como el presidente Trump, que es un constructor”, dijo Unanue. “Y eso fue lo que hizo mi abuelo. Vino a este país para construir, crecer y prosperar. Y tenemos un constructor increíble y rezamos, rezamos por nuestro liderazgo, nuestro presidente y por nuestro país, para que continuemos prosperando y creciendo ”.

El abuelo de Unanue, Don Prudencia Unanue, emigró de España a Puerto Rico, luego a la ciudad de Nueva York, donde encontraría Goya Foods en 1936, según el sitio web de la compañía.

Los comentarios de Unanue fueron rápidamente denunciados por activistas hispanos, organizaciones de votación y la representante Alexandria Ocasio-Cortez

El activista por los derechos de los inmigrantes, Juan Escalante, dijo: “Ninguna disculpa de [Goya Foods] será suficiente para borrar los comentarios de hoy”. Luego hizo referencia a las políticas de “tolerancia cero” de la administración Trump, incluida la separación familiar para algunos solicitantes de asilo de México y América del Sur, que era la política oficial de los Estados Unidos en 2018, según el New York Times.

“Si Goya se preocupa por la comunidad hispana / latina (y realmente quiere disculparse), entonces es mejor que comiencen enviando comida a los solicitantes de asilo en la frontera y alimenten a cada inmigrante que Trump haya detenido”, continuó Escalante.

El actor Kirk Acevedo también instó a los compradores hispanos a boicotear los productos Goya.

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez sugirió que los hispanoamericanos podrían considerar hacer sus propios condimentos en lugar de comprarlos al gigante de los alimentos.

Mientras tanto, la comentarista nicaragüense estadounidense Ana Navarro-Cárdenas, una crítica frecuente de Trump, instó a los consumidores enojados de Goya a donar a los bancos de alimentos, en lugar de tirar los productos de la compañía, insistiendo, que Unanue tiene “todo el derecho a su opinión”.

Heavy buscó un comentario por parte del jefe de relaciones públicas de Goya, pero no respondió de inmediato.

Unanue fue a Fox & Friends este viernes por la mañana y dijo: “No me estoy disculpando”

El viernes, Unanue participó en el programa matutino pro-Trump de Fox News Fox & Friends, donde se le preguntó sobre la indignación en línea que sus comentarios habían provocado.

“Es la supresión del discurso”, comenzó Unanue, señalando que en 2012, se asoció con la Primera Dama Michelle Obama en un programa de comidas nutritivas e introdujo al presidente Obama en la Casa Blanca después, y no recibió ninguna críticas por ello. El anfitrión Steve Doocy dijo: “Parece que es un doble estándar, ¿no?”

Unanue estuvo de acuerdo.

“¿Se le permite hablar bien o alabar a un presidente pero no se le permite auditar la prosperidad económica y educativa?” él dijo. “Haces un comentario positivo y, de repente, eso no es aceptable. No me disculpo … Especialmente si el presidente de los Estados Unidos llama, uno no le responde: “No, lo siento, estoy ocupado, no, gracias”.

