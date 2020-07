Cheques de estímulo COVID-19:¿A quiénes llegarán en la semana del 13 de julio?

Aunque millones de americanos están enfocados en la negociación y aprobación de una segunda ronda de cheques de estímulo por COVID-19 que podría darse este mes, no hay que olvidar que la primera ronda de cheques aún no ha terminado de llegar a otro gran grupo de ciudadanos que sigue esperando su pago de alivio económico. ¿Quiénes podrán recibir los suyos en la semana que inicia el 13 de Julio?

Es importante tener presente que hasta el momento el CARES Act, es la única disposición válida y vigente que regula y aplica la distribución de cheques de estímulo. La ley aprobada en marzo, permite que se continúen repartiendo cheques por el valor de $1,200 dólares.

El proceso empezó en Abril pero se extiende hasta septiembre e incluso algunas semanas posteriores a esa fecha. Aquí hay más detalles útiles del proceso.

REPASO BREVE: Quiénes califican para los pagos de impacto?

Según las disposiciones para la distribución de pagos de estímulo económico o el CARES Act, aprobado en el Congreso, las personas que presentan declaraciones de impuestos con ingresos brutos ajustados hasta $75,000 individuales y hasta $150,000 para parejas que presenten declaraciones en conjunto recibirán un pago de $1,200 individual o $2,400 en conjunto.

En el caso de contribuyentes que reportan ingresos por encima de los montos descritos en el párrafo anterior, el monto del pago se va reduciendo $5 por cada $100 dólares por encima de los umbrales de $75,000/$150,000”.

Los solicitantes individuales con ingresos superiores a $99,000 y los que declaran en conjunto ingresos mayores a $198,000 NO son elegibles.

Cómo funciona el proceso de entrega de los cheques de estímulo?

Todo el proceso de envío y entrega de los pagos de impacto se dispuso para una repartición basada en los ingresos de los beneficiarios, empezando por los ingresos más bajos.

El IRS está utilizando los formularios de impuestos de 2019 o 2018 para decidir quiénes reciben un cheque de estímulo (la del 2018 aplica si aún no se ha presentado la declaración del 2019).

Dicho esto, por ejemplo, quienes ganan menos de $10,000 o menos fueron entonces los primeros en recibir la ayuda económica desde el mes de Abril.

Y así, semana tras semana, se programó oficialmente un envío. Las categorías se fueron aumentando en cuotas de $10,000 en $10,000 dólares según los ingresos.

Aquí encontrará un calendario básico definido por el IRS para el envío de cheques impresos que puede ser útil para determinar los tiempos de espera de los pagos aún no recibidos, sobretodo para descartar o confirmar la posibilidad de que su dinero no haya sido procesado aún si no ha llegado aún la fecha establecida para el grupo de ingresos al que pertenece.

CALENDARIO DE PAGOS

• $10,000 o menos: abril 24

• $10,001 – $20,000: mayo 1

• $20,001 – $30,000: mayo 8

• $30,001 – $40,000: mayo 15

• $40,001 – $50,000: mayo 22

• $50,001 – $60,000: mayo 29

• $60,001 – $70,000: junio 5

• $70,001 – $80,000: junio 12

• $80,001 – $90,000: junio 19

• $90,001 – $100,000: junio 26

• $100,001 – $110,000: julio 3

• $110,001 – $120,000: julio 10

• $120,001 – $130,000: julio 17

• $130,001- $140,000: julio 24

• $140,001 – $150,000: julio 31

• $150,001 – $160,000: agosto 7

• $160,001 – $170,000: agosto 14

• $170,001 – $180,000: agosto 21

• $180,001 – $190,000: agosto 28

• $190,001 – $198,000: septiembre 4

• Resto de cheques: 11 de septiembre

Tenga en cuenta que de acuerdo con las fechas asignadas los últimos en recibir los cheques de impacto serán los ciudadanos con ingresos entre $190,001 – $198,000 dólares. Sus cheques llegarían entre principios y mediados de septiembre.

Qué sucederá a partir del 13 de Julio?

Como reporta el diario La Opinión, basados en el calendario que aparece arriba y que fue dispuesto por el IRS, a partir del 13 de Julio aquellos contribuyentes que generan entre $110,001 y $120,000 anuales son los que deben recibir sus cheques de estímulo por COVID-19.

Es importante aclarar que a estas alturas de la repartición, los pagos de estímulo por el monto establecido en el calendario ya solamente se envían a aquellos que presentan declaraciones de ingresos en conjunto como dispone el Servicio de Rentas Internas (IRS).

¿Qué sucede con la repartición si el IRS no tiene la información de su depósito directo?

En términos generales el proceso ha sido más rápido para aquellas personas que tenían su información bancaria correcta registrada con el IRS o lograron registrarla hasta el plazo establecido.

Es importante recalcar que 12 millones de beneficiarios de bajos recursos de los cuáles el IRS no cuenta con información para procesar su pago pues no tienen que declarar impuestos, el IRS habilitó la herramienta “Non-filers”, destacada en el sitio web de la oficina de recaudación como especifica El Diario La Prensa.

El calendario disponible tampoco incluye datos sobre los estadounidenses que recibieron pagos en la forma de tarjeta de débito, unos 4 millones de personas.

Estas tarjetas de “Pago de Impacto Económico” están siendo enviadas a individuos elegibles de los que el IRS no tiene información bancaria disponible; y de contribuyentes cuya presentación de impuestos fue procesada por el Centro de Servicio de IRS en Andover y Austin, en Texas.

En total como reporta el diario según las cifras disponibles en la página web del IRS hasta principios de junio, la agencia había enviado más de 159 millones de pagos por un total de $267,000 millones de dólares en un periodo de dos meses. “De los pagos, 120 millones se enviaron a estadounidenses mediante depósito directo, 35 millones por cheque y 4 millones de pagos se realizaron en forma de tarjeta de débito prepagada”, precisó la entidad.

Si a pesar de revisar toda la información anterior no encuentra claridad con respecto a su pago de estímulo El Diario La Prensa ofrece también este interesante artículo con acciones que puede tomar antes de acudir al IRS.