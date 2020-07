Cheques estímulo COVID-19: Necesidad de un segundo pago denominada “URGENTE”

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata, intentó ejercer más presión pública a los republicanos para que consideren si otorgarían a los estadounidenses un segundo cheque de estímulo COVID-19, calificando la necesidad de “urgente”.

Los nuevos comentarios de Pelosi llegaron el 15 de julio de 2020, cuando los líderes del Senado controlado por los republicanos se comprometieron a considerar un segundo paquete de estímulo en cuestión de días. Pelosi calificó una segunda ronda de cheques como “esencial”.

“Esto es urgente. Necesitan comprar comida. Estas son necesidades ”, dijo sobre las familias estadounidenses. “Y cuando las personas usan ese dinero para sus necesidades, inyectan demanda en la economía y crean empleos. Por lo tanto, es un estímulo, pero es más que un estímulo, es una necesidad en este momento “.

Sin embargo, ¿cuáles son las posibilidades de que suceda? Es más probable que ocurra una segunda ronda de cjeques, aunque la cantidad es aún incierta. Los líderes republicanos han expresado más apoyo para la idea últimamente. Está en sus manos porque los republicanos controlan el Senado, mientras que los demócratas controlan la Cámara. Los demócratas ya aprobaron su propio plan de alivio de estímulo que exige una ronda ampliada de cheques.

Esto es lo que necesita saber:

El presidente Trump dice que ocurrirá otro paquete de estímulo y será “muy generoso”

El presidente Donald Trump ha afirmado públicamente que apoya un segundo paquete de estímulo para el pueblo estadounidense.

Trump dijo recientemente: “Haremos otro paquete de estímulo, será muy bueno, muy generoso”. Cuando se le preguntó si habría un segundo cheque, Trump también dijo: “Lo haremos, lo haremos” y dijo que sería “muy dramático, muy bueno”.

El Washington Post informó: “El presidente Trump ha dicho a los asistentes que apoya en gran medida enviar a los estadounidenses otra ronda de cheques de estímulo, expresando la creencia de que los pagos impulsarán la economía y ayudarán a sus posibilidades de reelección en noviembre”.

Algunas otras voces poderosas en el Partido Republicano han indicado que podría ocurrir una segunda ronda.

El Washington Post informó a fines de junio que esas voces incluyen al Secretario del Tesoro Steve Mnuchin y Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. También incluyen al presidente Trump.

Sin embargo, hay mucho más sobre la mesa. “Creo que debemos pasar del rescate y la asistencia a más incentivos de crecimiento económico a largo plazo”, dijo Kudlow a Fox Business. “Por ejemplo, el presidente mencionó las exenciones de impuestos sobre la nómina para la fuerza laboral, habló sobre las ganancias de capital [reembolsos de impuestos], habló sobre exenciones de impuestos para restaurantes, entretenimiento, concursos deportivos, habló sobre exenciones de impuestos para el turismo”. Kudlow le dijo a CNN que “habrá un bono de regreso al trabajo”.

Al menos un alto republicano ha sugerido que la segunda ronda de pagos por COVID-19 sea compuesta por bonos de “regreso al trabajo”. En mayo, el senador Rob Portman, demócrata de Ohio, planteó esa idea.

Mitch McConnell dice que otro paquete de estímulo se estudiará cuidadosamente pero que “podrá ocurrir”

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, fue inicialmente cauteloso con la idea de otro paquete de estímulo. “Se podría anticipar la decisión que se tomará sobre si avanzar en aproximadamente un mes”, dijo McConnell a principios de junio. “Y estará cuidadosamente diseñado …”.

Sin embargo, su retórica se ha inclinado por la idea. Para julio, estaba “prediciendo” que sucederá un segundo “paquete de rescate” de COVID-19, y dijo que “bien podría” incluir un segundo cheque de estímulo directo para algunos estadounidenses.

La cantidad sigue sin estar clara.

McConnell indicó que un segundo paquete “llegará pronto” y dijo que priorizará la inversión en “generaciones futuras”, pero no explicó exactamente qué significaba eso. Él ha abogado por las ayudas de responsabilidad civil COVID-19 para universidades y corporaciones, según Forbes.

Es probable que el paquete no tome la forma exacta de la Ley HÉROES de la Casa Democrática, que McConnell declaró “muerto al nacer” en mayo. “Lo que has visto en la Cámara [de] Nancy no es algo diseñado para lidiar con la realidad, sino diseñado para lidiar con las aspiraciones. Este no es un momento para una legislación aspiracional, es un momento para una respuesta práctica a la pandemia de coronavirus ”, dijo McConnell en ese momento.

Sin embargo, más recientemente, planteó la idea de un límite de ingresos más bajo. “Creo que las personas que más han sido golpeadas son las que ganan alrededor de $40,000 al año o menos. Y muchos de ellos trabajan en la industria hotelera ”, dijo en una conferencia de prensa en Kentucky.

“Va a suceder, simplemente no va a suceder todavía”, dijo el senador republicano de Oklahoma Jim Inhofe, según WFLA-TV. Sus comentarios llegaron el 26 de junio después de un almuerzo republicano que se centró en el tema.

Sin embargo, expresó precaución en cuanto a la forma que tomarían los cheques y dijo: “Lo que no deseo hacer es otorgar una recompensa a las personas que no quieren trabajar”. La estación informó que también está sobre la mesa un impuesto sobre la nómina y que el Senado controlado por los republicanos aprobaría una segunda ronda de cheques de estímulo en julio, si ocurre.

Según Forbes, Inhofe también reveló que “la idea de un segundo cheque de estímulo alimentó dos horas de discusión durante el almuerzo”, y los senadores republicanos “apoyaron, pero trabajaron en los detalles”. Forbes indicó que los republicanos pueden estar preparándose para la idea de una segunda ronda de cheques de estímulo porque lo necesita el presidente Trump, en parte por la preocupación por los números de encuestas en el campo de batalla electoral.

Este es el original de Heavy.com escrito por Jessica McBride.