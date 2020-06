[VIDEO]: Camión cisterna arremete contra una multitud de manifestantes en Minneapolis

Un camión cisterna arremetió contra una multitud en Minneapolis que protestaba en un puente cerrado de una autopista el domingo. Cientos de personas protestaban la muerte de George Floyd, que murió bajo custodia policial el lunes pasado. El conductor ha sido arrestado y no sufrió lesiones peligrosas; no se han reportado otras lesiones.

BREAKING: Tanker truck plows into crowd of demonstrators on Minneapolis highway. Protesters scrambled as truck battled toward them. pic.twitter.com/Q5cTF9AGB2 — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 31, 2020



En los videos, que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, un camión cisterna se puede ver conduciendo por el puente de 35 W en Minneapolis, Minnesota, que momentos antes estaba lleno de manifestantes pacíficos. El camión continúa conduciendo a medida que la gente se aparta del camino para evitar ser atropellada. Cuando el camión finalmente se detiene, un número de personas de la multitud se acercan y suben al camión para sacar al conductor del vehículo.

El conductor del camión fue arrestado y llevado a un hospital por lesiones. Informes indican que no hubieron otros heridos

Según el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota, que se refirió al acto como “muy perturbador”, el conductor del camión resultó herido y fue llevado al hospital con lesiones no peligrosas y está bajo arresto. También informaron que no parecía que alguien fuera atropellado por el camión.

David Begnaud, de CBS, compartió un clip de la escena de terror en Twitter, escribiendo “Última Hora: Camión cisterna arremete contra multitud de manifestantes en carretera de Minneapolis. Los manifestantes revolotean mientras el camión se venia sobre ellos”. Más tarde agregó a su informe que “la interestatal había sido cerrado una hora antes de que esto sucediera”.

⚠️ IMPORTANT UPDATE: Road closures will now begin at 5PM, and will be more extensive than previously planned. https://t.co/8Znf2BVk9x pic.twitter.com/1PfOEIRTRL — Minnesota Department of Transportation (@MnDOT) May 31, 2020

El Departamento de Transporte de Minnesota tuiteó una actualización de los cierres de carreteras el domingo en la que se afirmaba que “los cierres de carreteras comenzarán ahora a las 5 p. m., y serán más extensos de lo previsto anteriormente”. El tuir incluía un mapa de los cierres planeados, que incluían la I-35W. El Departamento de Seguridad Pública de Minnesota escribió que están “trabajando con nuestros socios en -MnDOT para determinar cómo la semi llegó a la I-35W”.

Here is a video of the semi truck that comes in through protesters on 35 w bridge in MN. This road was supposed to be closed. Peaceful protesters were protesting. pic.twitter.com/eUWhXm6Zr9 — MN Crystal Fleischman Yang Gang☂️🧢🦄🤑🥰 (@CrystalFleisc10) May 31, 2020

Otro ángulo de la desgarradora escena, compartida en Twitter por Crystal Fleischman, muestra al camión cisterna tocando la bocina mientras se lanza por el centro de la carretera a la vez que los manifestantes gritan y salen corriendo del camino. Justo antes de que el camión se detiene, se puede ver a una persona tirada en el suelo en la carretera y el ángulo hace que parezca que podría haber sido atropellado por el camión a medida que este se detiene; sin embargo, el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota informó que no pensaba que hubieran heridos.

Manifestantes corren tras el camión y sacan al conductor antes de ser arrestado

Breaking News: At a Minneapolis protest a man in the semi truck plowed thru the crowd.

The protesters got the guy out of the truck & jumped him.

Police maced the crowd & got the driver.

It is believed the driver is in police custody.#minneapolisriots pic.twitter.com/a95gCfp5Q2 — ~Marietta (@_MariettaDavis) May 31, 2020



Un video en vivo de Instagram transmitido desde la escena muestra al camión tratando de seguir manejando mientras los manifestantes corren tras el. Cuando el camión se detiene, un hombre de la multitud trata de subir a la cabina del camión e intenta abrir la puerta lateral del conductor y entrar en la cabina.

While protestors were taking a knee on I-35 a semi truck driver ran into protestors. The police have arrived macing protestors instead of going after the truck driver. pic.twitter.com/BmqFseSmUJ — Shade Pratt (@ShadePratt22) May 31, 2020

Shade Pratt compartió un video tomado desde la multitud momentos después de que el camión se detuvo. A medida que la multitud se acerca al camión detenido, algunos manifestantes pueden ser vistos lanzando objetos al parabrisas del camión.

Today I witnessed pure evil. Thousands and thousands of protestors were PEACEFULLY marching the streets to demand #JusticeForGeorgeFloyd and a gas truck came barreling through the crowd. Pray to whoever you pray to for us all. #BlackLivesMatterMinneapolis #blacklivesmatter pic.twitter.com/M4mjHROxD0 — Zachary Donald (@ZachDPfeil) May 31, 2020

Junto con su video capturado en la escena, el usuario de Twitter Zachary Donald tuiteó “Hoy fui testigo de la maldad pura. Miles y miles de manifestantes marchaban pacíficamente por las calles para exigir #JusticeForGeorgeFloyd y un camión de gas arremetió contra la multitud. Récenle a quienquiera que le recen por todos nosotros.”

