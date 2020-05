‘No puedo respirar’: Muere hombre sujetado por la policía en Minneapolis

Ha surgido un video dramático en el que un hombre es sujetado contra el suelo por un oficial de la policía de Minneapolis y diciendo repetidamente que no puede respirar antes de dejar de hablar y moverse por completo. La policía dice que más tarde murió en el hospital.



El hombre ha sido identificado como George Floyd. El oficial visto en el video con la rodilla sobre Floyd ha sido identificado como el oficial Derek Chauvin. Su compañero, también visto en el video es el oficial Tou Thao. Otros dos oficiales no identificados también estuvieron involucrados en el incidente. Los oficiales de Minneapolis dicen que los cuatro oficiales han sido despedidos.

(Advertencia: el vídeo contiene un lenguaje fuerte e imágenes angustiosas.)

BREAKING: A video shows a Minneapolis police officer pinning down a black man by the neck with his knee for several minutes as the man screams: "I can't breathe." pic.twitter.com/V9K3IU36ap

Una versión más larga del video fue publicada en Facebook:

Una foto desde el otro lado de la calle muestra a otros dos oficiales arrodillados sobre Floyd y sujetándolo contra el concreto durante el incidente. Un oficial tiene su rodilla cerca de la espalda de Floyd y el otro está sosteniendo sus piernas. Esos oficiales no han sido identificados. Están bloqueados de la vista por el SUV de la policía en el video:

En el video, filmado en la intersección de Chicago Avenue y la calle 38 Este en Minneapolis alrededor de las 8 PM del lunes, se le puede escuchar a un hombre afroamericano, ahora identificado como Floyd, diciendo que no puede respirar mientras un oficial de raza blanca lo fija por el cuello durante varios minutos.

“Por favor, no puedo respirar. No puedo moverme”, dice Floyd. “Me duele el estómago, me duele el cuello. Todo duele.”

Se le puede escuchar al hombre gritando por su madre.

Se escucha como los transeúntes le piden al oficial en la escena que permita al hombre respirar.

“¿Por qué tienes que sujetarlo? Ni siquiera se resiste al arresto.

“No está haciendo nada, sólo estaba subiendo al carro”.

“Su nariz está sangrando”, dice una mujer.

“Métanlo al coche”, continúa un transeúnte masculino.

Un oficial de policía responde: “Lo intentamos durante 10 minutos”.

Los testigos pueden ser escuchados diciendo: “¿Vas a sentarte ahí con la rodilla en su cuello? No se está moviendo. ¿Lo mataste?” antes de que la cámara se centrara en la imagen del cuerpo inmóvil del hombre, con la cabeza apoyada en el suelo y los ojos cerrados.

La policía de Minneapolis publicó una declaración diciendo que el hombre, que tenía 40 años, murió después de un incidente médico, alegando que sufrió angustia médica durante una interacción policial. No liberaron inmediatamente su nombre ni los nombres de los oficiales involucrados. Pero el oficial ha sido identificado por el Star Tribune como Chauvin y Thao.

La declaración dijo que los oficiales estaban respondiendo a los informes de una falsificación en proceso y que el hombre, que “parecía estar bajo la influencia … se resistió a los oficiales”.

“Los oficiales pudieron esposarlo y señalaron que parecía estar sufriendo problemas médicos. Los oficiales llamaron a una ambulancia. Fue transportado al Centro Médico del Condado de Hennepin en ambulancia, donde murió poco tiempo después”, según el comunicado.

La declaración confirmó que no se utilizaron armas durante el incidente y que no hubo oficiales heridos.

La policía de Minneapolis dice que el FBI se ha unido a la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota para investigar el incidente.

La policía fue llamada a Cup Foods en el 3759 de Chicago Avenue, informa el Star Tribune, citando el audio del escáner de la policía. La llamada fue para alguien tratando de pagar con una factura falsificada allí. Según la llamada, los oficiales encontraron a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso sentado en el capó de su auto.

News One informa que los usuarios en las redes sociales ” rápidamente acusaron al Departamento de Policía de Minnesota de matar al sospechoso. Algunos dijeron que el sospechoso estaba siendo asfixiado. Otros lo describieron como ahorcando.”

El incidente fue transmitido en vivo en Facebook. En el video original publicado en línea, Darnella Frazier dijo “lo mataron justo en frente de Cups Foods en el sur en la 38 y Chicago! No hubó simpatía. #POLICEBRUTALITY.”

El reportero de Minneapolis Star Tribune, Libor Jany, quien ha estado publicando actualizaciones regulares después del evento, dijo que el video del transeúnte “pone en duda la cuenta de la policía y plantea preguntas sobre si el tacle agresivo condujo a la muerte del hombre”. Jany también informó que los oficiales involucrados en el incidente han sido puestos en licencia administrativa.

For now, the case is in the hands of the FBI and BCA. The department will also likely undertake its own internal investigation into whether policy was followed. In the meantime, officers involved have been put on paid administrative leave.

— Libor Jany (@StribJany) May 26, 2020