[COVID-19]: 153 empleados de una planta de carne en California dan positivo con el virus. ¿Qué compañía es?

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó que 153 de los 1,837 empleados de la planta de procesamiento de carne Farmer John han dado positivo con el coronavirus a medida que los casos incrementaron bruscamente allí y en otras ocho instalaciones en Vernon, California.



Según un comunicado de prensa del departamento de salud, 41 de los 153 empleados de Farmer John han regresado a la fabrica. El comunicado declaró que los resultados fueron de marzo a mayo y las ocho plantas afectadas incluyen CLW, Via De France Yamazaki Inc., Cal Farms Meat Company, Takaokaya USA Inc., F. Gavina & Sons Inc., Golden West Trading, Overhill Farms, y Rose and Shore.

La compañía Smithfield Foods, con sede en Virginia, que es propietaria de Farmer John, es famosa por producir el Dodger Dog, un perro caliente de 10 pulgadas que lleva el nombre del estadio los Angeles Dodgers donde se vende, informó Eater Los Ángeles.

“No está claro si el aumento de casos se debe a las pruebas adicionales o a la propagación entre los trabajadores”, indicó el comunicado. “Las empresas están obligadas a reportar cualquier caso de COVID-19 a la ciudad de Vernon y todos los casos positivos son reportados a Salud Pública.”

“Estamos monitoreando de cerca los brotes dentro de las instalaciones de la ciudad de Vernon, ya que muchos de los empleados residen en las comunidades adyacentes del sureste de Los Ángeles”, dijo Bárbara Ferrer, Directora de Salud Pública del Condado de LA, según un informe de la estación de noticias local KTLA-5.

Otras plantas de Smithfield han reportado un gran número de casos de coronavirus. Según Bladen Journal, la planta de Smithfield Foods ubicada en Tar Heel era “una de las 27 en Carolina del Norte contribuyendo a aproximadamente 2,000 casos del coronavirus” en el estado. Una planta en Sioux Falls, Dakota del Sur también reportó un gran número de casos.

Smithfield ha dicho que ha implementado fuertes medidas de seguridad

Protecting Our Smithfield FamilyFrom installing plexiglass barriers to increased social distancing and boosted PPE, we are working hard to keep our people safe. Learn more here: https://www.smithfieldfoods.com/covid19ppe. 2020-05-13T01:21:19Z

Freddie Agyin, director de salud y control ambiental de Vernon, dijo que descubrieron por primera vez seis casos agrupados en el departamento de deshueso de jamón, lo que llevó a Smithfield Foods a instalar medidas de seguridad para la prevención del virus, informó Eater Los Angeles.

Smithfield Foods ha dicho que ha instalado barreras de plexiglás en sus líneas de producción, escaneo de temperatura y pruebas gratuitas para empleados en todas sus instalaciones en todo el país. La compañía también dijo que estaba proporcionando equipo de protección de cabeza, cara, mano y cuerpo para todos los empleados que manejan alimentos.

La compañía también dijo que estaba desinfectando sus instalaciones regularmente y marcando seis pies de distancia social cuando corresponde.

Una planta Smithfield en South Dakota también experimentó un brote en abril

Smithfield cerró temporalmente su planta de procesamiento de carne de cerdo en Sioux Falls después de que funcionarios de salud dijeron que 293 de las 730 personas diagnosticadas con coronavirus trabajaban en la planta y seis habían muerto el 13 de abril, informó la estación de noticias local ABC-7. El gobernador de Dakota del Sur, Kristi Noem, y el alcalde de Sioux Falls, habían escrito a la compañía pidiéndole que suspendiera sus operaciones durante 14 días para desinfectar las plantas, según ABC-7.

La compañía había anunciado un cierre de tres días la semana pasada a principios de abril, pero anunció un cierre indefinido que duró hasta el 7 de mayo, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-smithfield-foo/smithfield-foods-to-restart-south-dakota-pork-plant-from-may-7-idUSKBN22J09A.

Smithfield dijo que las instalaciones de Sioux Falls abastecen 130 millones de porciones de alimentos por semana, informó ABC-7.

Esta es la versión original de Heavy.com