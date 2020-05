COVID-19: ¿Cuándo deben reabrir las escuelas K-12 en tu área? Aquí están las nuevas directrices de los CDC

La pandemia COVID-19 ha interrumpido la escolarización de niños grados K-12 en todo Estados Unidos. A medida que los estados se deciden si reabrir o no los salones de clases en el otoño, el gobierno federal ha publicado nuevas pautas para las escuelas si deciden reabrir.



“A medida que algunas comunidades de Estados Unidos abren las escuelas K-12, los CDC ofrecen las siguientes recomendaciones sobre las maneras en que las escuelas pueden ayudar a proteger a los estudiantes, maestros, administradores y personal y frenar la propagación del COVID-19”, escribieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el 19 de mayo de 2020.

De seguirse, las nuevas pautas de los CDC podrían cambiar la vida escolar tal como la conocemos, desde el recreo hasta la congregación con amigos en la cafetería de la escuela. Los espacios comunes, como los parques infantiles, deben estar cerrados si es posible: “Cerrar espacios compartidos de uso comunal, como comedores y área de juegos con equipamiento compartido si es posible”, aconseja los CDC. Se sugiere que los niños traigan sus propios almuerzos y coman en un salón de clases, no en un comedor común. Las excursiones deben ser virtuales si es posible.

Los CDC también publicaron una herramienta de decisión de reapertura de escuelas que puede encontrar aquí.

Sin embargo, reabrir es una decisión que debe tomarse a nivel local, según los CDC. “Las escuelas pueden determinar, en colaboración con los funcionarios de salud estatales y locales en la mayor medida posible, si y cómo implementar estas consideraciones mientras se adaptan para satisfacer las necesidades y circunstancias únicas de la comunidad local. La implementación debe guiarse por lo que es factible, práctico, aceptable y adaptado a las necesidades de la comunidad”, dicen los CDC.

Las nuevas pautas provocaron cierta ira en línea. Una mujer escribió en Twitter: “¡Estoy harta de que funcionarios no gubernamentales nos digan qué hacer! No votamos por ellos. ¿Dónde está nuestra opinión? Estas son las pautas para abrir escuelas. No sólo suena como una prisión, sino que ahora necesitamos el doble de aulas, maestros y autobuses. ¡No!”

¿Qué dicen realmente las directrices de los CDC?

Esto es lo que necesita saber:

