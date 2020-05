[VIDEO] Multitud de personas abarrota piscina en Missouri ignorando distanciamiento social

Durante el fin de semana feriado del Día de los Caídos, muchas personas llegaron al popular lugar de vacaciones de Missouri, el Lago de los Ozarks. Un video de una fiesta en la piscina está circulando ampliamente en línea ya que muestra a cientos de personas abarrotando una piscina ignorando las pautas de distanciamiento social.



No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

Un video de la fiesta en la piscina publicado por el presentador de Good Morning Arizona, Scott Pasmore, tiene más de 5 millones de visitas a solo 12 horas de ser publicado:

Un usuario de Twitter compartió un video de Snapchat de otra albercada llena que acumuló más de 2.4 millones de visitas:

This video is on Snapchat in the Lake of the Ozarks? Unreal. What are we doing? pic.twitter.com/m0qsEQ4KLp — Max Baker (@maxbaker_15) May 24, 2020

Muchos han estado publicando en las redes videos y fotos de albercadas repletas

Muchos otros también han compartido sus propias fotos y videos de fiestas en la piscina en Lakes of the Ozarks. Un video publicado en Twitter tenía como pie: “Las cosas parecen estar ‘de vuelta a la normalidad’ en los Ozarks”.

Things seem to be “back to normal” in the Ozarks pic.twitter.com/mebRBZO3eu — Bolt Radio (@boltradioonline) May 24, 2020

Un usuario escribió: “Lago de los Ozarks. Este fin de semana. Todavía estamos bajo una pandemia, ¿cierto?” Otro usuario escribió: “A medida que el número de muertos por el COVID en Estados Unidos se acerca a 100,000, así es como la gente pasó el sábado en el Lagos de los Ozarks en Missouri”.

Un usuario compartió algunas fotos de las multitudes:

I don’t think health care workers, who have been risking their lives & working burnout hours for 3 months, should have to treat these pompous dumbasses who flocked (irony🐑)to Ocean City and Lake of the Ozarks this weekend. Never ceases to amaze me how selfish Americans can be pic.twitter.com/4j9uww0Itd — Rebecca Stewart (@BeckyStewart13) May 24, 2020

Missouri ha estado implementando un plan escalonado para reabrir el estado, pero se ha enfrentado a algunos contratiempos

El gobernador de Missouri, Mike Parson, ha estado implementando un plan escalonado para reabrir el estado. La primera fase del plan permite reabrir gimnasios y piscinas de hotel, siempre que las personas obedezcan las pautas de distanciamiento social y que se sigan estrictamente las medidas de desinfección. La primera fase estará en vigor hasta finales de mayo, momento en el que puede extenderse, restringirse o entrar en la segunda fase de recuperación.

Según el panel de COVID-19 de Missouri, el estado tiene 11,752 casos de laboratorio confirmados del virus y 676 muertes. La recuperación del estado ha estado en los titulares en los últimos días debido a dos estilistas que trabajaron mientras estaban sintomáticos, potencialmente exponiendo a 140 clientes al coronavirus.

El viernes, el Departamento de Salud del Condado de Springfield-Greene dijo que un estilista con el salón Great Clips que había dado positivo fue al trabajo mientras mostraba síntomas, exponiendo a 84 clientes y siete colegas al virus. El estilista y los clientes llevaban cubiertas faciales, por lo que el Departamento de Salud esperaba que la situación “no resulte en casos adicionales”.

Al día siguiente, el Departamento de Salud anunció que otro estilista en el mismo lugar dio positivo con el COVID-19. Este estilista también estuvo sintomático, con “síntomas muy leves pero potencialmente infecciosos” mientras veía a 56 clientes.

El director de Salud Pública, Clay Goddard, habló sobre el primero de los dos incidentes durante una conferencia de prensa. Aunque elogió el salón por seguir las prácticas de higiene correctas de usar máscaras y por mantener registros detallados de los clientes que ayudaron el rastreo de contactos, expresó su frustración con la situación.

Dijo que las personas deben ser tan diligentes como las empresas, y señaló que el estilista también fue al gimnasio, Walmart y Dairy Queen. Goddard agregó: “Seré honesto, estoy muy frustrado de estar aquí hoy, y tal vez aún más, estoy decepcionado. Desearía que se hubiera ejercido el mismo nivel de responsabilidad personal en este caso”.

Continuó:

No podemos tener muchos más de estos. No podemos hacer de esto una costumbre habitual o nuestra capacidad como comunidad no dará abasto y tendremos que reevaluar cómo se verán las cosas en un futuro. Cada uno de nosotros tiene que estar pensando en el bien de nosotros mismos, nuestra familia y nuestra comunidad. No queremos retroceder.

