[VIDEO]: Mujer acusa a hombre de raza negra de peligrar su vida después de que este le pidiera ponerle correa a su perro

Un video de una mujer de raza blanca llamándole la policía a un hombre de raza negra que estaba observando aves en el Ramble en el Parque Central de Nueva York después de que él le pidió que le pusiera correa a su perro se ha vuelto viral y está provocando indignación. El video, publicado en Facebook el lunes, 25 de mayo, por Christian Cooper, muestra a la mujer diciéndole que va a llamar a la policía y afirmando que él estaba amenazando e intentando atacarla a ella y a su perro. El video no muestra a Cooper amenazando a la mujer e incluso se le escucha diciéndole que se mantenga alejada de él y que llame a la policía si quiere.

Christian Cooper, de 57 años, dijo en Facebook que el incidente ocurrió en el famoso parque de la ciudad de Nueva York en la mañana del Día de los Caídos mientras observaba aves, como lo hace a menudo. Cooper, un editor biomédico principal de Health Science Communications, dijo que le dijo a la mujer que los perros tienen que llevar correa en el Ramble. Dijo que empezó a grabar cuando ella se negó. La mujer ha sido identificada como Amy Cooper, una banquera de inversión. Christian Cooper y Amy Cooper no son parientes.

El video también muestra al perro de Amy Cooper aparentemente siendo estrangulado por el collar y luchando por zafarse mientras la mujer habla con la policía. Heavy se ha puesto en contacto con Amy Cooper para obtener sus comentarios. Heavy (página hermana de Ahora Mismo) también ha contactado al departamento de la policía de Nueva York, así cómo a Christian Cooper para obtener más información. El video también fue compartido por la hermana de Christian Cooper, la escritora de ciencia ficción y terror, Melody Cooper, en Twitter, y ha sido visto más de 5 millones de veces a partir del lunes por la noche.

Puedes ver el video y obtener más información sobre el incidente a continuación:

‘Les diré que hay un hombre afroamericano que esta poniendo en peligro mi vida”

El video muestra a Amy Cooper diciéndole a Christian Cooper ‘Les diré que hay un hombre afroamericano que esta amenazándome”, mientras este se mantiene tranquilamente frente a ella, animándola a llamar a la policía.

Christian Cooper escribió en su post de Facebook: “Parque Central esta mañana: El perro de esta mujer está destrozando las plantaciones en el Ramble”. Incluyó la conversación que dijo tuvo con ella antes de que comenzara a grabar:

YO: Señora, los perros en el Ramble tienen que estar con correa en todo momento. El letrero está justo ahí.

ELLA: Las corridas de perros están cerradas. Necesita su ejercicio.

YO: Todo lo que tiene que hacer es llevarlo al otro lado de la unidad, fuera del Ramble, y puede dejarlo correr sin correa todo lo que quiera.

ELLA: Es demasiado peligroso.

YO: Mira, si va a hacer lo que quiera, voy a hacer lo que quiero, pero no le va a gustar.

ELLA: ¿Qué es eso?

YO (al perro): ¡Ven aquí, cachorrito!

ELLA: No vendrá a ti.

YO: Ya veremos…

Christian Cooper escribió: “Saco las galletas para perros que llevo sólo para estas intransigencias. Ni siquiera tuve la oportunidad de lanzarle las galletas al perro antes de que Karen se apresurara a agarrar al perro”. Amy Cooper entonces le gritó: “No toques a mi perro”. Cooper dijo: “Fue cuando comencé a grabar video con mi iPhone, y cuando su Karen interior emergió completamente y dio un giro oscuro…”

El video de 1 minuto muestra al observador de aves, Christian Cooper, alejarse de Amy Cooper mientras esta intenta en vano ponerle la correa a su perro. Luego recoge al perro por el collar y comienza a caminar hacia Christian Cooper, que le dice: “Por favor, no te acerques a mí”, a la vez que ella le dice que deje de grabar. “Señor, le pido que deje de grabarme”, dice antes de extender su brazo y arrastrar a su perro mientras se acerca a Christian Cooper. “Por favor, quíteme el teléfono”, dice mientras Christian Cooper le dice de nuevo que no se acerque.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm — Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020

Amy Cooper entonces saca su teléfono y dice, “entonces tomaré una foto y llamaré a la policía”. Christian Cooper le dice: “Por favor llame a la policía”, y ella responde: “Voy a decirles que hay un hombre afroamericano amenazando mi vida”. Christian Cooper responde: “Por favor, diles lo que quieras”.

Amy Cooper luego retrocede y se baja su máscara facial mientras llama al 911. “Estoy en el Ramble y hay un hombre afroamericano con un casco de bicicleta. Me está grabando y amenazandome a mí y a mi perro”, se le escuchar decir en el video. Mientras habla con el despachador, su perro comienza a tirar del collar y tratar de liberarse, aparentemente luchando por respirar mientras Amy Cooper se concentra en la llamada. Ella repite: “Hay un hombre afroamericano. Estoy en Parque Central, me está grabando y amenazándome a mí y a mi perro”. Su perro luego cae al suelo y grita antes de jadear fuertemente.

Amy Cooper termina la llamada al 911 gritando: “Estoy siendo amenazada por un hombre en el Ramble. Por favor, envíen a la policía inmediatamente. Estoy en Parque Central en el Ramble, no lo sé. El video termina con ella atándole la correa al collar de su perro y Christian Cooper diciéndole: “Gracias”.

La policía respondió a la escena por un ‘posible asalto’, pero ambas personas ya se habían ido

Según TMZ , que apodó a Amy Cooper, “Karen del Parque Central”, fuentes del NYPD dijeron que los oficiales respondieron al Parque Central alrededor de las 8 AM del lunes en relación con la llamada, pero tanto Amy Cooper como Christian Cooper ya no estaban cuando llegaron. Fuentes de la policía dijeron a TMZ que los oficiales fueron enviados por un “posible asalto”. Nadie fue arrestado y no se emitieron multas ni advertencias porque ya no había nadie allí, informa TMZ.

Morena Basteiro, de ABC 7 en Nueva York tuiteó una declaración del departamento de policía de Nueva York: “Entro una llamada sobre una disputa, dentro del Ramble del Parque Central, alrededor de las 8 AM de esta mañana. Los oficiales llegaron y ninguna de las partes estaban en la escena. Por lo tanto, no se presentó ningún informe y no se realizaron arrestos. Nadie se ha presentado a la policía desde entonces.

Christian Cooper escribió en Facebook: “Una vez le puso la correa al perro, salí del parque haciendo mis observaciones como de costumbre (era todo por el día y al salir fue cuando me encontré con Karen)”. Agregó: “Estoy bien… A este punto, me estoy acostumbrando a esto. Aunque la inclinación racista total fue nueva.

Christian Cooper también escribió, “imagina que la policía haya respondido en algún momento, pero una vez que le puso la correa a su perro, volví a observar aves (lo cual ya estaba terminando y saliendo de todos modos). Veremos si hay algún encuentro la próxima vez que esté en el parque, aunque lo dudo. Si lo hay, tengo el video. … También esperemos que aumente la presencia policial en el Ramble (hay cero en este momento), y eso ejercerá más presión sobre los dueños irresponsables de perros”.

Christian Cooper es un graduado de la Universidad de Harvard que trabajó en Marvel Comics de 1990 a 1999 como editor asociado, editando “Blade: The Vampire Hunter” y, brevemente, “The Punisher”, y creando y escribiendo “Darkhold: Pages from the Book of Sins” y “Star Trek: Starfleet Academy”, según su perfil de LinkedIn.

El padre de Cooper, Francis Hedgeman Cooper, fue un profesor de ciencias por muchos años en Long Island y activista de derechos civiles y comunitarios en Nueva York que murió en 2019, según Newsday. Dirigió la organización Congreso de Igualdad Racial en Long Island en la década de 1960 e impulsó la igualdad hasta el final de su vida.

Cooper dijo después de la muerte de su padre: “Tenía la incapacidad de quedarse quieto cuando percibía que algo andaba mal. También le transmitió eso a sus hijos, no eres un Cooper hasta que te arrestaran en una manifestación de protesta. La idea que nos transmitió es que si ves algo que está mal, es tu responsabilidad personal hacer algo al respecto”.

Una amiga de la familia, Debra Mulé, le dijo a Newsday sobre el padre de Cooper: “Llevaba su cámara de grabación a las reuniones públicas para mantener la honestidad entre la gente. Era alguien que siempre defendía las cosas que creía que eran correctas y no le importaba qué tipo de escena causara o a quién irritara, el se hacia escuchar”.



Varias personas comentaron en el video de Christian Cooper diciendo que Amy Cooper estaba siendo racista y poniendo en peligro su vida llamando a la policía y diciendo que la estaba amenazando. Los comentaristas también dijeron que debería ser investigada por maltrato de animal debido a la forma en que trato al perro en el video.

La hermana de Christian Cooper, Melody Cooper, escribió: “Sé que parte de ti (la parte de papá) disfruta desmentir a estas Karen idiotas, pero ten cuidado. Estoy de acuerdo en que debe ser denunciada por reportar un informe falso. ME FASCINA que se muestre tan preocupada por su perro que comenzó a estrangularlo mientras llamaba a la policía.”

Cuando se le preguntó en Twitter si su hermano estaba bien, Melody Cooper escribió: “Está bien, afortunadamente. ¡No, le dije que tenga cuidado! Tan pronto como ella le puso la correa al perro, el le dio las gracias, dejo de filmar y siguió su camino. Este tipo de arrogancia [entre dueños] de perros sucede semanalmente en el Ramble”.



Richard Spedale escribió: “Qué mujer tan atroz. Racismo impulsado por el privilegio blanco (¿o es al revés?). Supongo que van de la mano. Patético. Me alivia que no hayas sido físicamente herido, a pesar que era el resultado que claramente esperaba de su privilegio blanco. Tristemente, no puedo decir lo mismo de su pobre perro. La agencia que debió haber sido llamada es la ASPCA.”

Tanya Noel escribió: “Y es así como matan a los hombres negros. La policía hubiese llegado con armas en “defensa” de la pobre dama blanca ‘temiendo por su vida’ después de ser ella quien se le acercaba con la mano en la cara/cámara”. Tanya añadió: “La cantidad de personas que sólo muestran preocupación por el perro es alarmante….se me revolvio el estómago cuando comenzó con sus mentiras histéricas. ¿Te das cuenta de que a un hombre negro en Estados Unidos lo pueden asesinar por menos?

When you are too invested in bigotry that you willingly choke your own dog. https://t.co/UZuctIDjzX — Startler and Waldorf (@Kose4by4) May 25, 2020

Otra comentarista de Facebook, Sarah Allen, escribió: “Entiendo que está siendo brutal con su perro. Pero no olvidemos el verdadero mensaje aquí y ese es el riesgo que está exponiendo la vida de Christian. Porque la mayor parte del tiempo los afroamericanos no llegan a explicar primero en sus interacciones policiales. Este tipo de racismo es imperdonable. Espero que hayas sido capaz de dar tu versión de la historia a cualquier policía que apareció sin confrontación.

Stacey Lager escribió: “Deberías enviar esto a la policía porque ella claramente dijo que inventaría algo – que estabas amenazando su vida – cuando eso claramente no es cierto. Debe ser acusada de hacer afirmaciones falsas y el mal uso del 911. No tengo tolerancia hacia las personas intolerantes (especialmente aquellos que piensan que las reglas no se aplican a ellos). Ella es una racista y lamento que tu día comenzó así.

Y otro comentarista, Jordi Schultz, escribió: “lo que le hizo al perro está mal. Pero a sabiendas le mintió al NYPD sobre estar en peligro por un hombre negro. Sabía que la policía la creería por encima de él en función a sus colores de piel. PUDO HABER PROVOCADO SU MUERTE. ¡Esta persona agradable y amable que solo andaba dando un buen paseo! Y ella saldría ilesa. ESTO. ESTÁ. MAL. Sí, moléstate por el perro, pero no es en lo que deberías enfocarte”.

