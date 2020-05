Joe Biden asegura que la organización afroamericana NAACP siempre lo apoya, pero NAACP rápidamente lo desmintió.

En una entrevista reciente, Joe Biden dijo que la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color (NAACP, por sus siglas en ingles) siempre lo ha respaldado cada vez que se postula. Sin embargo, la NAACP le confirmó a Heavy (página hermana de AhoraMismo) que como una organización no partidista, no respaldan candidatos, aunque las personas asociadas con la NAACP son libres de hacerlo a nivel personal. El Presidente de la NAACP de Georgia también ha declarado en las redes sociales que la NAACP no apoya a los candidatos. A continuación puedes leer lo que dijo Biden exactamente y la declaración de la NAACP.

Biden dijo: ‘La NAACP me ha respaldado cada vez que me he postulado’

Al final de su entrevista en video con el Breakfast Club Power 105.1 FM el 22 de mayo, Biden dijo: “Hombre echa un vistazo a mi historial, extendí los derechos de voto 25 años, tengo un historial que es insuperable, la NAACP me ha respaldado cada vez que me postulo, o sea, vamos. Echa un vistazo a mi historial”.

Puedes ver alrededor del minuto 17:40 cuando Biden habla sobre la NAACP a continuación:

La NAACP no respalda candidatos

Heavy se puso en contacto con la NAACP. Marc Banks, Secretario Nacional de Prensa, confirmó que la NAACP no apoya candidatos. Dijo:

Como una organización no partidista, la NAACP no respalda y tiene una misión y esta es luchar y avanzar nuestras comunidades negras hacia una realidad equitativa. Nuestro enfoque principal en este momento es asegurar que nuestras comunidades que han sido víctimas del terrorismo doméstico y afectadas desproporcionadamente por esta pandemia tengan la oportunidad de emitir su poderoso voto en noviembre”.

Banks también señaló que las personas son libres de respaldar a quien quieran a nivel personal sin afiliación a la NAACP.

También… para mayor aclaración las personas afiliadas a la NAACP a nivel nacional, estatal y local son libres de hacer endosos a candidatos a nivel personal, pero esto no refleja el apoyo de la NAACP como organización.”

Poco después de que Biden hiciera su declaración, Gerald A. Griggs, un abogado, compartió una declaración del Presidente de la NAACP de Georgia, James “Major” Woodall.

El tuit dice: “Para que conste, la NAACP NUNCA ha respaldado @JoeBiden. Como organización, no apoyamos a los candidatos. Según @iMajorWish @Georgia_NAACP”.

Woodall tuiteó lo mismo en su cuenta. Escribió: “Para que conste, la NAACP NUNCA ha respaldado @JoeBiden. Como organización sin fines de lucro, no apoyamos a los candidatos. Nos organizamos en torno a cuestiones que benefician la liberación de nuestro pueblo”.

La NAACP tiene una antigua política de ser no partidista y no respaldar a los candidatos políticos. El 11 de febrero de 2016, la NAACP publicó un comunicado de prensa en el que subrayaba que la organización no respalda candidatos.

La Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color

(NAACP) es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) y no respalda a candidatos o partidos políticos, ni participa en campañas directas. Como la organización de derechos civiles más antigua y más grande del país, la NAACP trabaja activamente con nuestras más de 2,000 sucursales para informar y alentar el compromiso cívico a través de actividades de registro de votantes y foros públicos, y se opone activamente a la discriminación de votantes y otras políticas que hacen más difícil para los ciudadanos emitir su voto. La NAACP trabaja para educar a todos los candidatos políticos para apoyar políticas que mejoren el acceso a la educación de calidad y oportunidades económicas, la reforma de la justicia penal, el medio ambiente, la salud y el empoderamiento de la juventud, con una dedicación a eliminar el odio y la discriminación basados en la raza de la sociedad.

El 5 de mayo de 2020, la NAACP emitió una declaración de Derrick Johnson, Presidente y CEO de la NAACP, señalando que le conmovió el llamado de Biden para ayudar a la comunidad negra. Pero esta declaración no fue un respaldo.

La declaración de Johnson dice, en parte:

Me siento alentado por los esfuerzos del Vicepresidente Joe Biden para convocar un llamado a resaltar y elevar la difícil situación a menudo ignorada de los afroamericanos, especialmente durante un momento en que nuestra comunidad está sufriendo y enfrentando los impactos sanitarios y económicos del COVID-19 a un ritmo desproporcionado. En última instancia, la prueba de fuego para el plan para América Negra será el marco de políticas, la implementación y la adición de diversas voces al equipo de toma de decisiones del vicepresidente Biden en caso de que sea elegido como el presidente 46 de Estados Unidos. Creemos que para remediar las asombrosas disparidades que existen hoy en nuestra sociedad, debemos escuchar a los que están más cerca de los problemas y darles un espacio como parte del equipo que crea las soluciones. El COVID-19 ha arrojado una luz sobre las inequidades raciales desde hace mucho tiempo en el cuidado de la salud, la economía, nuestro sistema educativo y todas las facetas de la vida estadounidense. Ahora es el momento de enfrentarlos de frente y lograr un cambio estructural duradero. Espero tener la oportunidad de continuar estas conversaciones sobre nuestros esfuerzos combinados para crear un mundo donde reina la justicia y la equidad.

Esto no era un respaldo, sino más bien una declaración que esperaban con ansias trabajar con Biden si es elegido.

Heavy se ha puesto en contacto con la campaña de Biden para comentarios o aclaraciones.

