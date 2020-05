[FOTOS] Paseo marítimo en Maryland abarrotado. ¿Aumentarán los casos después de este fin de semana?

En medio de la pandemia del coronavirus, Ocean City, Maryland levantó sus restricciones de playa y paseo marítimo el 9 de mayo y su restricción de alojamiento el 14 de mayo. El 15 de mayo, el estado de Maryland cambió oficialmente de una orden de estancia en casa a una orden ‘más seguro en casa’, lo que significa que la popular ciudad costera del Este sería capaz de estar parcialmente abierta para los negocios para el fin de semana del Día de los Caídos.

Mientras Maryland continúa limitando las reuniones a un máximo de 10 personas, basadas en las fotos y videos compartidos en las redes sociales desde el paseo marítimo de Ocean City este fin de semana, esta directriz preventiva fue ignorada por los bañistas. Con el sol en pleno resplandor y el clima en los 60, enormes multitudes descendieron sobre Ocean City para el fin de semana feriado.

TODAY: Ocean City, Maryland. A packed boardwalk and NOT one person wearing a mask. TRAGIC. This is what we get for having a President that REFUSES to wear a mask and encourage CDC guidance. Sadly, we'll all be back inside again soon. #TrumpDeathToll100K pic.twitter.com/KFgri2ZYe3 — Peter Morley (@morethanmySLE) May 24, 2020

Ashley Miller, de la policía de Ocean City, le dijo a CBS Baltimore: “Tenemos oficiales a caballo, patrulla a pie y patrulla de vehículos. Si vemos grupos de diez o más, les recordamos que es una violación de la orden del gobernador. Dependiendo de la situación, determinaríamos qué tipo de acción se tomaría”.

The Ocean City, Maryland boardwalk on this Saturday of Memorial Day weekend @wjz pic.twitter.com/8PIgxtAHj4 — Mike Hellgren (@HellgrenWJZ) May 23, 2020

Preparándose para una afluencia de visitantes, los socorristas de Ocean City regresaron al trabajo el sábado 23 de mayo, y se animó a los bañistas a mantenerse fuera del agua hasta que el socorrista esté en su estación”.



Casos de coronavirus aumentaron en Maryland durante el fin de semana feriado

NEW 5/24: @MDHealthDept is reporting 46,313 confirmed cases of #COVIDー19 in #Maryland.

+818 cases since yesterday

+32 deaths; 115 probable deaths; 2,162 total deaths

-30 change in hospitalizations

-21 change in ICU beds in use @wmar2news #coronavirus pic.twitter.com/fcpCwozEpa — Mallory Sofastaii WMAR (@mal_sofastaii) May 24, 2020

A pesar de que Ocean City colocó letreros amarillos a lo largo del paseo marítimo con mensajes para mantenerse a 6 pies de distancia según las directrices de los CDC, los visitantes parecían desatendidos por la advertencia.

Si bien la emoción de volver a una semblanza de normalidad parece superar los riesgos de no distanciarse socialmente en medio del brote de coronavirus, el número de personas infectadas con COVID-19 continuó aumentando durante el fin de semana festivo.

Según el Baltimore Sun, a partir del sábado 23 de mayo, Maryland vio 1071 nuevos casos de coronavirus desde el viernes. Si bien el número de hospitalizaciones requeridas vio un continuo declive, los funcionarios estatales anunciaron que 38 personas más murieron debido a complicaciones del coronavirus

En total, COVID-19 en Maryland ha cobrado la vida de 2,130 personas. Un número de funcionarios esperan que ese número aumente una vez regresen cientos de resultados de laboratorio póstumos. Dijo: “Algunas personas piensan que nos estamos moviendo demasiado rápido y algunas personas piensan que nos estamos moviendo demasiado lento, así que probablemente sea el movimiento correcto”, dijo Hogan.

A new, interactive map of #COVID19 testing sites is now available from the @MDHealthDept. Users can find nearby testing locations and learn more about their hours and appointment policies. More sites will be added in the weeks to come. Learn more: https://t.co/LHAwDqKRoc pic.twitter.com/XK4xDedQPk — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) May 23, 2020

En un esfuerzo por hacer que las pruebas del COVID-19 estén más disponibles, Hogan anunció el lanzamiento de un mapa interactivo para ayudar a los residentes de Maryland a encontrar sitios de prueba y hacer citas en línea.

Según CBS Baltimore, el número de personas que han dado positivo coronavirus en Maryland ha superado las 45,000. Si bien se anima a los residentes a usar máscaras faciales, no son necesarios, razón por la cual tantos bañadores de playa durante el fin de semana no fueron vistos usando algún equipo de protección en sus rostros.

