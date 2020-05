[VIDEO] Conductor de autobús en Nueva York se niega a transportar manifestantes detenidos. Entérate por qué.

Un conductor de un autobús público en Nueva York desafió a la policía de Nueva York y se negó a transportar manifestantes detenidos por los uniformados durante la protesta #JusticeforGeorgeFloyd en contra de la brutalidad policiaca, en Brooklyn, Nueva York este viernes. En un acto de solidaridad, el conductor, cuya identidad no ha sido revelada, se mantuvo de pie y no arrancó con los manifestantes detenidos, como se esperaba. Al notarlo, los demás reclamantes estallaron en aplausos y gritos y captaron el momento en Twitter:

The NYPD is using a bus to transfer arrested protesters at the Barclays Center. However the bus driver refused to drive it. pic.twitter.com/Pqx4Nv8JhG — New York Socialist (@berniebromanny) May 30, 2020

Tras el evento, el Sindicato Local de Trabajadores de Transporte 100 (TWU Local 100) de Nueva York respaldó el acto y tuiteó un mensaje en donde aclaró que los operadores de autobuses locales de TWU 100 no trabajan para el departamento de la policía de Nueva York e instó a todos los operadores de TWU a negarse a transportar a los manifestantes arrestados.

TWU Local 100 Bus Operators do not work for the NYPD. We transport the working families of NYC , all TWU Operators should refuse to transport arrested protestors. @Josmar_Trujillo @ClaytonGuse @CentralLaborNYC @TwuSamuelsen @TTDAFLCIO #JusticeForGeorgeFlyod — TWU Local 100 (@TWULocal100) May 30, 2020

El vicepresidente de la organización TWU, JP Patafio, le dijo a Vice en una entrevista que sus operaciones no se usarán para conducir policías y que la decisión es en “solidaridad” con sus colegas conductores de la ciudad de Minneapolis, quienes también se han negado a transportar a manifestantes detenidos.



Asimismo, el Sindicato Local de Tránsito Almagated 1005 (ATU Local 1005) de Minneapolis, profundizó sobre el tema y en un comunicado de prensa el jueves, dijo en parte: “La brutalidad policiaca es inaceptable. Ahora más que nunca necesitamos un nuevo movimiento de derechos civiles. En ATU tenemos un dicho, “Ni uno más” cuando se trata de asaltos a conductores que en algunos casos han llevado a miembros a ser asesinados mientras hacen su trabajo. Decimos ‘Ni uno más’ ejecución de una vida negra en manos de la policía”.

¿Cómo empezó todo?

Las protestas en apoyo al movimiento #JusticeForGeorgeFloyd surgieron en Minneapolis tras la muerte bajo custodia policial del afroamericano George Floyd en el centro de la ciudad este pasado lunes y ya para el viernes se habrían esparcido a más de 30 ciudades incluyendo Louisville, Kentucky; Nueva York; Oakland, California, Portland, Maine y Atlanta, GA, entre otras.

Floyd, de 46 años fue arrestado luego de que oficiales respondieran a una llamada de un empleado de la tienda Cup Foods en Minneapolis el lunes 25 de mayo reportando haber recibido un billete falso de $20. Según la descripción proporcionada, los oficiales arrestaron a Floyd quién todavía se encontraba en las inmediaciones.

Un video de un transeúnte del arresto de Floyd se volvió viral en las redes sociales y causó indignación y furor por la manera que los oficiales que se presentaron a la escena manejaron la situación. En el video se observa a Floyd tirado en el suelo, sobre su estomago, esposado y con cuatro oficiales sobre él, incluyendo al ex oficial, Derek Chauvin, quien mantuvo su rodilla presionada sobre el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos a pesar de la múltiples quejas de Floyd que no podía respirar. Los uniformados también ignoraron las suplicas de los transeúntes para que revisaran sus signos vitales una vez Floyd dejo de moverse.

Según el portavoz de la policía de Minneapolis, John Elder, dijo que Floyd murió en un hospital cercano poco tiempo después.

Derek Chauvin, el oficial que fue visto arrodillado sobre el cuello de George Floyd, ha sido arrestado y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio en relación con la muerte de Floyd. Todavía no se ha determinado si los otros tres oficiales presentes en la escena, Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, enfrentaran cargos.

Además de exigir los arrestos de todos los oficiales involucrados en el caso de George Floyd, los manifestantes exigen el fin a la brutalidad policiaca contra la comunidad afroamericana. Aunque en varias ciudades, en especial las más pequeñas las protestas se han mantenido pacificas, en otras ciudades han reinado las emociones, el caos y los manifestantes han sido encontrados con enfrentamientos con la fuerza policiaca y violencia.

Imágenes de protestas alrededor de Estados Unidos muestran enfrentamientos con uniformados, incendios y saqueos

Minneapolis, MN

Fireworks shooting into the sky as the MPD Third Precinct burns. @kare11 pic.twitter.com/fDHOn70T3A — Danny Spewak (@DannySpewak) May 29, 2020

Atlanta, GA:

Thousands of people in Atlanta protesting #JusticeForGeorgeFloyd 👏🏿 pic.twitter.com/HnYOBNLTl8 — BLACK SPORTSCENTER (@VersaceBoyEnt) May 29, 2020

San José, CA:

This was San Jose califas earlier today 🤦🏽‍♂️ atleast they destroyed that care #JusticeForGeorgeFloyd #SanJose pic.twitter.com/3h7ZGmfuwg — B.I.G (@TruckWtf) May 30, 2020

Columbus, Ohio:

A video of peaceful protestors in Columbus, Ohio getting sprayed for just sitting on the ground. The police are causing the violence. Not the protestors. #chicagoprotest #riots2020 #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/F2vKo1QgaL — kawthar (@xokawtharxo) May 30, 2020

Washington, D.C.:

Every time the cops put up another barricade on front of the White House, the people take it back.#Justiceforgeorgefloyd pic.twitter.com/hW3UBLiGIu — Wyatt Reed (@wyattreed13) May 30, 2020

Phoenix, AZ:

Unarmed folks march in Phx to demand #JusticeForGeorgeFloyd & they send out riot control. But a few weeks ago, folks flocked to the streets w/ guns strapped to their chests to demand reopening & you don’t see a cop in sight. There’s something wrong with that! https://t.co/aD1MtBVh3N — JoAnna Mendoza (@Mendoza4AZ) May 29, 2020

Nueva York:

Houston, TX: