Revelan transcripción de la llamada al 911 que condujo a la detención de George Floyd. ¿Qué dice?

Protestas a nivel nacional han estallado después de que George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años murió bajo custodia policial el lunes por la noche después de un incidente en el que un oficial sostuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd durante varios minutos. Los cuatro oficiales que respondieron, Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao y J Alexander Kueng, han sido despedidos.



La transcripción oficial de la llamada al 911 el 25 de mayo, cuando Floyd fue arrestado bajo sospecha de falsificación, fue hecha pública ayer por la policía de Minneapolis.

En la transcripción, la persona que llama informa que recibió un billete falso de $20 por un hombre sentado en su auto fuera de la tienda.

“También estaba borracho, y regreso a devolver nuestros cigarrillos… para poder irse a casa, pero no quiere hacer eso, y está sentado en su coche porque está horriblemente borracho y no tiene control de si mismo”, dice el llamante.

La persona que llama procede a describirle la apariencia del hombre y los detalles de su ubicación al despachador del 911.

La transcripción completa de la llamada se puede encontrar a continuación:

May 25, 2020; 20:01:14 Operador: 911 ¿cuál es la dirección de la emergencia? Llamante: Este es ah 3759 Chicago AV. Operador: ¿En qué puedo ayudarle? Llamante: Um alguien vino a nuestra tienda y nos dio billetes falsos y nos dimos cuenta antes de que saliera de la tienda, y salimos corriendo afuera, estaba sentado en su coche. Les dijimos que nos de su teléfono, que devuelvan su (inaudible) y todo, y también estaba borracho y todo y regreso a devolvernos los cigarrillos y para que pueda, para que pueda volver a casa pero no quiere hacer eso, y está sentado en su coche. Está terriblemente borracho y no está en control de sí mismo. Operador: Okey ¿qué tipo de vehículo tiene? Llamante: Y … um tiene un vehículo que es ah … ah tiene un vehículo que es ah un segundo vere si puedo ver la placa. La licencia de conducir es BRJ026. Operador: Bien, ¿de qué color es? Llamante: Es color azul. Es una camioneta azul. Operador: ¿Camioneta azul? Llamante: Sí, camioneta. Operador: Muy bien camioneta azul, entiendo. ¿Está al frente o está en la calle 38a? Llamante: Ah, está en la calle 38a. Operator: En la calle 38a. Entonces, este tipo les dio un billete falso, ¿tiene tus cigarrillos, y está bajo la influencia de algo? Llamante: Algo así, sí. No está actuando bien. Operador: ¿Qué aspecto tiene, qué raza? Llamante: Um, es un tipo alto. Es alto y calvo, como 6… 6 1/2, y ella no está actuando bien así que y se empezó a ir, conducir el coche. Operador: De acuerdo, entonces ¿mujer u hombre? Llamante: Um… Operador: ¿Es una chica o un chico? Llamante: (Hablando con otra persona), está preguntando (inaudible) un segundo. ¿Aló? Operador: ¿Es una chica o un chico que hizo esto? Llamante: Es un hombre. Operador: Okey. ¿Es blanco, negro, nativo, hispano, asiático? Llamante: Algo así. Operador: ¿Cuál? ¿Blanco, negro, nativo, hispano, asiático? Llamante: No, es un tipo negro. Operador: Muy bien (suspiro). Llamante: ¿Cómo va tu día? Operador: No tan mal. Llamante: Tuviste un largo día, ¿eh? Operador: ¿Cuál es tu nombre? Llamante: Mi nombre es (censurado) Operador: Muy bien, ¿un número de teléfono para usted? Llamante: (censurado) Operador: Muy bien, la ayuda va en camino. Si ese vehículo o esa persona se va antes de que lleguemos, llámanos, de lo contrario tendremos escuadrones allí brevemente, ¿Okey? Llamante: No hay problema. Operador: Gracias.

La investigación tomará algún tiempo, dicen los fiscales federales y examinadores médicos

Un portavoz de la oficina del examinador médico del condado de Hennepin dijo a CBS News que podría tomar al menos tres semanas determinar cómo murió Floyd.

La investigación está en curso, pero la fiscal federal Erica MacDonald dijo hoy que “se hará justicia”. Los fiscales le han pedido paciencia al público mientras llegan a una “decisión significativa”.

El dueño de Cup Foods, la tienda donde ocurrió el incidente habla

El propietario de Cup Foods, que no fue quien llamó al 911, habló con CBS WCCO, diciendo que la tienda "es la comunidad", y el incidente nunca debió haber ocurrido.

El propietario de Cup Foods, que no fue quien llamó al 911, habló con CBS WCCO, diciendo que la tienda “es la comunidad”, y el incidente nunca debió haber ocurrido.

“No solo trabajamos en la comunidad, somos la comunidad”, dijo Mahmod Abumayaleh.

Abumayaleh, de 31 años, describió el incidente, que tuvo lugar en la tienda de conveniencia y en sus inmediaciones en el sur de Minneapolis, como fuera de lo común, desde cruzarse con un billete falso en primer lugar a que Floyd permaneciera fuera de la tienda.

Le dijo a la CBS que no estaba allí en ese momento, pero el personal siguió el protocolo.

Cuando llegó la policía, Floyd estaba fuera del establecimiento, “que normalmente nunca sucede. ¿Por qué seguía allí? No estamos seguros”.

“La mayoría de las veces, cuando los clientes nos dan un billete falso, ni siquiera saben que es falso. Así que cuando se llama a la policía, no se comete ningún crimen. Sólo quieren saber de dónde lo consiguieron.

“Este fue un evento muy circunstancial que terminó en una tragedia, y desafortunadamente, estamos recibiendo mucha animosidad por ello”.

Le dijo al Sahan Journal que él y sus empleados, que habían recibido amenazas de muerte esta semana, estaban “sorprendidos por el comportamiento de la policía” y “entristecidos” por la muerte de Floyd.

“Un asesino vive aquí”: La casa de Derek Chauvin es etiquetada con pintura y graffiti

La casa del ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin ha sido el blanco de vandalismo después de que fue identificado como el hombre en el video sosteniendo su rodilla sobre el cuello de Floyd mientras Floyd repetía “No puedo respirar”.

Reclamando que le imputen cargos de asesinato al ex oficial, los manifestantes arrojaron pintura roja y escribieron las palabras “un asesino vive aquí” y “asesino” en la entrada de la casa de Chauvin. También colocaron un letrero que lee: “la gente no mata a la gente, la policía sí”.



Chauvin fue despedido junto con tres colegas a principios de esta semana. Según The Independent , fue puesto en licencia con paga en 2006 por disparar y matar a un hombre que supuestamente había apuñalado a su novia. Una de las manifestantes, Delyla Doshie, dijo que no había razón por la que Chauvin no debería estar en la cárcel ahora.

Floyd, que deja atrás a dos hijas de 6 y 22 años, fue recordado esta semana por amigos como un “hombre gigante gentil”. Su familia habló esta semana y denunció los acontecimientos del lunes por la noche como “claramente asesinato“.

Esta es la versión original de Heavy.com