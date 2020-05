Nuevo video del arresto de George Floyd pone en duda la declaración de la policía de Minneapolis que Floyd se “resistió”‘

Un nuevo video del arresto de George Floyd ha surgido después de que CBS News obtuviera imágenes de un restaurante cercano que parece mostrar a Floyd cumpliendo con los oficiales de la policía de Minneapolis.



Floyd murió bajo custodia policial después de que el Departamento de Policía de Minneapolis describiera que sufriera de “problemas médicos”. Sin embargo, las imágenes del teléfono celular de un transeúnte mostraron a Floyd acostado propenso y esposado en el suelo mientras un oficial de policía se arrodillaba sobre su cuello durante más de siete minutos, incluso después de que Floyd dejo de responder.

La declaración de la policía también decía que Floyd “se resistió físicamente a los oficiales” después de haber salido de su vehículo.

Las cámaras de seguridad de un restaurante cercano parecen mostrar a Floyd cumpliendo con la policía

New video from a restaurant security camera obtained by @CBSNews raises questions as to whether #GeorgeFloyd was ever resisting arrest in the first place.

El nuevo video muestra a Floyd siendo esposado y llevado a la acera, donde se sienta y parece esperar. El video completo se puede ver aquí.

Más imágenes del restaurante parecen contradecir la declaración de que Floyd “se resistió físicamente a los oficiales” después de salir de su coche. El video muestra a Floyd siendo llevado desde donde se sentó en la acera y caminando con oficiales fuera de la toma de la cámara de seguridad del restaurante, donde todavía parece estar cumpliendo con la policía:

Video shows what appears to be the start of the confrontation between Floyd & Minneapolis police

Lo que ambos videos muestran ha planteado preguntas sobre la declaración del Departamento de Policía de Minneapolis, que alegó que Floyd se había “resistido a los oficiales”:

Llegaron dos oficiales y localizó al sospechoso, un hombre que se cree que tenía 40 años, en su auto. Se le ordenó que se apartara de su coche. Después de salir, se resistió físicamente a los oficiales. Los oficiales pudieron poner al sospechoso esposado y señalaron que parecía estar sufriendo angustia médica. Los oficiales llamaron a una ambulancia. Fue transportado al Centro Médico del Condado de Hennepin en ambulancia, donde murió poco tiempo después.

Floyd murió bajo custodia policial

Floyd fue descrito por amigos, familiares y colegas como un “gigante gentil”, un hombre educado y respetado. El video de su arresto se volvió viral, mostrando al oficial Derek Chauvin, identificado por el Minneapolis Star Tribune , con la rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de siete minutos mientras Floyd se encontraba esposado y otros oficiales lo sostenían.

En el video, Floyd está en el suelo gritandole repetidamente a los oficiales que no puede respirar, que sentía dolor y que necesita ayuda. También se le escucha la angustia a los transeúntes mientras señalan que Floyd había comenzado a sangrar por la nariz, ya no era una amenaza y parecía estar luchando por respirar. Entonces dejó de moverse por completo.

El video finalmente muestra el cuerpo lánguido de Floyd en una camilla. Fue declarado muerto poco tiempo después. El video que se volvió viral, es muy perturbador:

The Minneapolis Police Choke an Unarmed Handcuffed Black Man to Death

Los cuatro oficiales involucrados han sido despedidos



A pesar de las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante y el video del transeúnte del incidente, todavía hay momentos de interacción entre Floyd y la policía que permanecen sin contabilizar.

Las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales involucrados aún no ha sido publicadas. Sin embargo, los cuatro oficiales involucrados fueron despedidos, según un tuit del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, el martes por la tarde.

Sólo dos de esos oficiales han sido identificados por el Minneapolis Star Tribune: Chauvin, quien mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd y el oficial Tou Thao, que interactuó con la multitud a medida que se desarrollaban los acontecimientos. El jefe de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, pidió una investigación federal después de recibir más información de fuentes comunitarias, según star Tribune.