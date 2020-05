[VIDEO]: Incendian precinto en Minneapolis durante protestas tras la muerte bajo custodia de George Floyd

La 3a comisaría de policía de Minneapolis fue invadida a medida que las tensiones continúan aumentando en la ciudad de Minnesota tras la muerte de George Floyd. La policía evacuó la estación.



En una breve declaración publicada en su sitio web, la policía de Minneapolis confirmó: “Actualización en el 3er precinto de policía. Poco después de las 10:00 PM de esta noche, en interés por la seguridad de nuestro personal, el Departamento de Policía de Minneapolis evacuó el 3er Precinto de toda la plantilla. Los manifestantes entraron por la fuerza en el edificio y han iniciado varios fuegos”.

This is the moment when Minneapolis police officers abandoned the 3rd precinct building. Rioters chased them as they left and continued to throw objects at the police vehicles. pic.twitter.com/KoxAAYiUIN — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) May 29, 2020

En una conferencia de prensa matutina el 29 de mayo, el alcalde Jacob Frey dijo: “La decisión se reduce a la seguridad pública, punto”. Dijo que la “importancia de un edificio” no era tan importante como la vida, pero expresó que entiende que es un símbolo. Dijo que el edificio es “sólo ladrillos y mortero. Es sólo un edificio”, y añadió que la gente seguirá recibiendo servicios. Puedes leer más de los comentarios de Frey aquí.

Fotos y videos mostraron que el edificio fue invadido e incendiado. Quinientos soldados de la Guardia Nacional se dirigen a Minneapolis, informó CNN.

The 3rd precinct building is now on fire. Rioters are celebrating and posing for pictures in front of the flames. pic.twitter.com/j5IrK8ARUd — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) May 29, 2020

New angle and wider shot of crowd gathering at overrun MPD 3rd Precinct and fire at the corner of Lake and Minnehaha. pic.twitter.com/MaB0U9OukL — Seth Kaplan (@Seth_Kaplan) May 29, 2020

A medida que más personas violaban el perímetro, Frey dijo que “se hizo evidente para mí que la seguridad estaba en riesgo. Y se hizo obvio para mí que podíamos tomar una ruta diferente que ayudaría mejor tanto al público como a la seguridad de nuestros oficiales de policía”.

The fire at the MPD’s 3rd Precinct was only at one corner 5 minutes ago. It’s now spread across the entire building. With no firefighters on scene… that building will likely be destroyed tonight. pic.twitter.com/t6p3Yv1KYV — Seth Kaplan (@Seth_Kaplan) May 29, 2020

Libor Jany, un reportero del Minneapolis Star-Tribune, también escribió en Twitter: “Scanner: ‘3er Precinto ha sido invadido. Evacuando el 3er Precinto. Por lo visto, todos los oficiales están siendo evacuados de la estación de policía en el sitio principal de protesta”. La policía no ha confirmado oficialmente lo que está pasando en la 3a comisaría. Los videos, que se pueden ver a lo largo de este artículo, muestras a los manifestantes entrando a la comisaría e incendiando el edificio.

A police station in a major U.S. city: https://t.co/F63IbLYw7f — Libor Jany (@StribJany) May 29, 2020

Puedes ver el video en vivo de la escena a continuación. El video muestra el caos fuera de la comisaría. El recinto se perdió incluso después de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, activara a la Guardia Nacional de Minnesota temprano en el día para restaurar la calma en las calles.

#LIVE: Minneapolis Responds To Police Murder of George Floyd https://t.co/jFhWCOtuLJ — Unicorn Riot (@UR_Ninja) May 29, 2020

Videos de las principales estaciones de televisión mostraron el tercer distrito en llamas. Las fotos mostraron el daño.

Fireworks shooting into the sky as the MPD Third Precinct burns. @kare11 pic.twitter.com/fDHOn70T3A — Danny Spewak (@DannySpewak) May 29, 2020

El presidente Donald Trump tuiteó: “No puedo quedarme de brazos cruzados y ver los que le sucede a una gran ciudad estadounidense como Minneapolis. Una falta total de liderazgo. O bien el muy débil alcalde de la izquierda radical, Jacob Frey, actúa y pone a la ciudad bajo control, o enviaré a la Guardia Nacional y haré bien el trabajo. Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que tiene el respaldo total de las Fuerzas Armadas. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo. ¡Gracias!”

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Police Third Precinct on Fire in Minneapolis. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/lwGzvLAkaU — Sara Sidner (@sarasidnerCNN) May 29, 2020

Una corresponsal de CNN señaló que la comisaría no tenía presencia policial.

Fire larger now . Third precinct has no police presence now. Not sure where police are but protestors cheering the fire and trying to breach #GeorgeFloyd pic.twitter.com/YG8dAV0kyj — Sara Sidner (@sarasidnerCNN) May 29, 2020

Esto es lo que necesitas saber:

Videos mostraron a los manifestantes dentro del precinto de la policía

El vídeo parecía mostrar que la gente había entrado en el recinto.

“IMÁGENES INSANAS DEL DISTRITO 3 DE LA POLICÍA EN MINNEAPOLIS. LOS MANIFESTANTES HAN ENTRADO E INCENDIADO [el edificio]”, escribió un usuario en las redes sociales, compartiendo este video:

La gente reaccionó en Twitter

“La policía parece haberse retirado parcialmente, los manifestantes rompiendo las barreras perimetrales y derribando las cámaras de seguridad, el edificio probablemente ha sido invadido”, escribió Unicorn Riot, un sitio que transmite video en vivo desde la escena.

Un hombre compartió un video y escribió: “Enorme convoy de policías y autobuses llenos (sic) acaba de salir de la zona del 3er Precinto, al sur de Minneapolis. Además, el precinto parece estar completamente envuelto en llamas”.

La gente en las redes sociales indicaron que la policía se había “retirado”.

Minneapolis 3rd precinct the police have retreated, fires outside the precinct pic.twitter.com/SxeQRpMvog — maria viti (@selfdeclaredref) May 29, 2020

Los disturbios en Minneapolis/St. Paul se produjeron después de que un video que mostraba al oficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, presionando su rodilla sobre el cuello de un hombre llamado George Floyd durante un arresto, se hiciera viral. Durante unos cincos minutos, Floyd quien estaba esposado y tirado en el suelo, indica que no pueda respirar múltiples veces antes de quedar en silencio e inconsciente, pero aun así Chauvin se mantiene sobre el a pesar de las suplicas de los transeúntes a que comprueben su bienestar. Chauvin y otros tres oficiales han sido despedidos; una investigación federal está en curso. La causa oficial de muerte de Floyd no ha sido dada a conocer por el consultorio del médico forense. Floyd fue declarado muerto poco tiempo después del encuentro en el hospital.

This appears to be the Minneapolis Police Department’s Third Precinct, surrounded by flames. @kare11 pic.twitter.com/oQHBCROgg4 — Danny Spewak (@DannySpewak) May 29, 2020

La agitación en las calles se intensificó, a partir de la noche del 27 de mayo, cuando una tienda AutoZone fue incendiada, Target fue saqueada y otros negocios fueron destruidos o dañados. Puedes ver una lista y fotos de algunos de los negocios dañados aquí.

I've covered many protests/riots in my short time working in the media and I can say none of them (Charlottesville, D.C., Portland) comes close to what I'm seeing in Minneapolis right now. — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) May 29, 2020

El 28 de mayo por la tarde, oficiales del departamento de bomberos dijeron que respondieron a 16 incendios en la noche del 27 de mayo cuando empezaron a estallar disturbios en las calles de Minneapolis, Minnesota, por la muerte de George Floyd. Y eso es sólo el comienzo del daño, ya que otros negocios aunque no han sido quemados, fueron saqueados. Los negocios dañados incluyeron una tienda local Target, una tienda Cub Food, y empresas más pequeñas como Town Talk Diner.

Sin embargo, los disturbios sólo se intensificaron en la noche del 28 de mayo. En una conferencia de prensa más temprano en el día, el jefe de policía, Medaria Arradondo, expresó su pesar por la devastación causada a la familia de Floyd y a la comunidad por su muerte. Dijo, sin embargo, que no permitirá la destrucción de las empresas, llamándolas “vitales para la salud de nuestra comunidad”. El alcalde, Jacob Frey, secundó ese sentimiento, diciendo que los negocios de la ciudad son “piezas esenciales para nuestra comunidad que vamos a necesitar”.

