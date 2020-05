Arrestan a oficial de policía Derek Chauvin por asesinato de George Floyd en Minneapolis

Derek Chauvin, el oficial de la policía de Minneapolis, Minnesota, que fue visto en un video viral arrodillado sobre el cuello de un hombre de raza negra llamado George Floyd, y que desató disturbios en toda la ciudad e indignación a nivel nacional, ha sido arrestado y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio en relación con la muerte de Floyd.



Eso es según Mike Freeman, el abogado del condado de Hennepin. Lee la denuncia penal contra Chauvin aquí

La denuncia dice que la autopsia de Floyd reveló que “no hay hallazgos físicos que apoyen un diagnóstico de asfixia traumática o estrangulación. El Sr. Floyd tenía condiciones de salud subyacentes, incluyendo enfermedad de las arterias coronarias y cardiopatía hipertensa. Los efectos combinados de el Sr. Floyd ser retenido por la policía, sus condiciones de salud subyacentes y cualquier posible intoxicante en su sistema probablemente contribuyeron a su muerte.” Chauvin mantuvo “su rodilla sobre el cuello del Sr. Floyd durante 8 minutos y 46 segundos en total. Dos minutos y 53 segundos de esto fue cuando el Sr. Floyd estuvo inconsiente. La policía está entrenada a que este tipo de restricción con una posición propensa es inherentemente peligrosa”, dice la denuncia.También dice que Chauvin hizo caso omiso cuando otro oficial, Thomas Lane, preguntó: “¿Deberíamos ponerlo de lado?” Chauvin supuestamente respondió: “No, permanezcamos como estamos”, dice la queja. (Puede leer una extensa entrevista que Heavy realizó con un experto en el uso de la fuerza aquí. En esa entrevista, dijo que mantener a Floyd en una posición propensa era el aspecto más peligroso que vio en el video viral y dijo que las fuerzas del orden han sabido acerca de esos peligros durante décadas.)



El Comisionado de Seguridad Pública, John Harrington, anunció el arresto de Chauvin a los periodistas el 29 de mayo.

“Estoy aquí para anunciar que el ex oficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, esta bajo custodia. El ex oficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, ha sido acusado por la oficina del fiscal del condado de Hennepin de asesinato y de homicidio”, dijo Freeman en una conferencia de prensa más tarde en el día. Mira su declaración aquí.

El primer cargo fue catalogado como asesinato – 3er Grado – Perpetrar un Acto Eminentemente Peligroso y Evidencia de una Mente Depravada. Es un delito grave que tiene una pena máxima de 25 años. Alega que Chauvin “causó la muerte de George Floyd al perpetrar un acto eminentemente peligroso para los demás y evidenciar una mente depravada, sin tener en cuenta la vida humana”.

El segundo escrutinio fue descrito como “2o Grado – Negligencia Culpable Creando Riesgo Irrazonable”. La pena máxima por ese delito es de 10 años. Se lee que Chauvin supuestamente “causó la muerte de George Floyd por su negligencia culpable, creando un riesgo irrazonable y asumiendo la oportunidad de causar la muerte o un gran daño corporal a George Floyd”.

BREAKING: Derek Chauvin, one of four former officers fired for involvement in George Floyd’s death, has been charged with murder and manslaughter, Hennepin County Attorney Mike Freeman announces. https://t.co/70BeNIjMHL pic.twitter.com/XVrvNFw2IA — ABC News (@ABC) May 29, 2020

Dijo que Chauvin fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio. “Estamos en el proceso de seguir revisando las pruebas. Puede haber cargos posteriores más tarde. Una querella detallada estará disponible…esta tarde. Está bajo custodia y ha sido acusado de asesinato. La investigación está en curso”, dijo Freeman. El fiscal del condado dijo que, incluso la tarde anterior, los fiscales todavía estaban a la espera de informacion necessaria para seguir adelante con los cargos. Ahora tienen esa evidencia, dijo.

Aquí está la conferencia de prensa completa:

Cuando le preguntaron por los otros tres oficiales en la escena de la muerte de Floyd, Freeman dijo: “Nos pareció apropiado centrarnos en el perpetrador más peligroso. Este caso se ha movido con una velocidad extraordinaria”. Describió la acción de Chauvin como “criminal”. Como evidencia, Freeman dijo que ha tenido conversaciones con un experto y tiene un informe preliminar del médico forense, video de cámara corporal y declaraciones de testigos. Los otros tres oficiales están “bajo investigación. Anticipo cargos”, dijo.

Freeman dijo: “No soy insensible a lo que ha pasado en las calles… mi trabajo es hacerlo sólo cuando tenemos suficiente evidencia. La tenemos hoy… este caso ya está listo, y lo hemos cargado. Agregó: “La queja se ha completado”.

Chauvin fue detenido por la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota. No está en la cárcel del condado de Hennepin, según los registros de la cárcel.

Breaking: I was with George Floyd’s fiancé when news broke an officer has been arrested @kstp pic.twitter.com/phqOr4VlE6 — Eric Chaloux (@EChalouxKSTP) May 29, 2020

Chauvin era un veterano de 19 años de la policía de Minneapolis. Según informes de la ciudad, Thomas Lane, Tou Thao y J. Alexander Kueng fueron los otros tres oficiales presentes. Todos los oficiales fueron despedidos después de que un video del incidente se hiciera viral. El inquietante video muestra a Chauvin con la rodilla presionada sobre el cuello de Floyd, incluso mientras los transeúntes suplicaban a los otros oficiales presentes que ayudaran a Floyd. Floyd dijo repetidamente que no podia respirar antes de quedar en silencio.

La muerte de Floyd ha provocado noches de rebelión y disturbios en las calles de Minneapolis, mientras los negocios eran incendiados y saqueados. Incluso la 3ra comisaría de policía de la ciudad fue quemada e invadida por gente enojada por el caso de Floyd.

Esto es lo que necesitas saber:

La denuncia describe los últimos momentos agónicos de George Floyd e indica que los oficiales intentaron en vano subirlo a un coche

La denuncia penal dice que una persona llamó al 911 el 25 de mayo de 2020, y informó que un hombre “compró mercancía de Cup Foods… con un billete falso de $20.”

Los oficiales Thomas Lane y J.A. Kueng llegaron a las 8:08 PM y se enteraron por el personal de la tienda que el hombre “que pasó los $20 dólares falsos estaba estacionado en un auto a la vuelta de la esquina de la tienda de la calle 38”.

Las cámaras corporales de los oficiales muestran que los oficiales se acercaron al coche, con Lake en el lado del conductor y Kueng en el lado del pasajero. Tres personas se encontraban en el auto. George Floyd estaba en el asiento del conductor y un hombre y una mujer adultos también estaban en el internior del vehículo, dice la queja.

La reclamación tambien alega:

Cuando el oficial Lane comenzó a hablar con Floyd, “sacó su arma y la apuntó a la ventana abierta del lado del Sr. Floyd y le ordenó que mostrara sus manos”. Floyd colocó sus manos sobre el volante, y fue cuando Lane volvio a colocar la pistola dentro de la pistolera. (Los videos de la cámara corporal aún no se han hecho publicos.)

Mientras Kueng hablaba con el pasajero del asiento delantero, Lane le ordenó a Floyd que saliera del auto, puso sus manos sobre Floyd y lo sacó del auto, esposandolo. “El Sr. Floyd se resistió activamente a ser esposado,” alegaba la denuncia.

Una vez esposado, Floyd acató las ordenes y caminó con Lane hasta la acera, donde según las instrucciones de Lane se sentó. Conversaron por menos de dos minutos. Lang le pidió a Floyd su nombre e identificación y si estaba usando algo y le explicó que fue arrestado por usar dinero falsificado, declaró la queja.

Kueng y Lane pusieron a Floyd de pie e intentaron llevarlo a la patrulla a las 8:14 PM. floyd “se engarrotó, cayó al suelo, y dijo a los oficiales que era claustrofóbico”.

Fue cuando Chauvin y el oficial Tou Thao llegaron en un coche patrulla separado.

Mientras estaba de pie fuera del coche, Floyd comenzó a “decir repetidamente que no podía respirar”, Chauvin fue al lado del pasajero y “trató de meter al Sr. floyd al coche desde ese lado y Lane y Kueng asistieron”, según la queja.

Chauvin “sacó al Sr. Floyd del lado de pasajero del coche patrulla a las 8:19:38 PM y el Sr. Floyd cayó al suelo boca abajo y aún esposado”, dijo la denuncia.

Alega que Kueng sostuvo la espalda de Floyd y Lane sostuvo sus piernas. Chauvin colocó su rodilla izquierda en el área de la cabeza y el cuello de Floyd. Floyd dijo: “No puedo respirar” varias veces y repetidamente dijo: “Mamá”.

“El acusado y los otros dos oficiales se mantuvieron en sus posiciones”, según la denuncia.

Los oficiales le dijeron a Floyd, “estás hablando bien”. Lane preguntó,”¿deberíamos ponerlo de lado?” Chauvin supuestamente respondió: “No, permanezcamos como estamos”.

Lane dijo: “Estoy preocupado por el delirio excitado o lo que sea”. Chauvin dijo: “Por eso lo tenemos sobre el estómago”, según la queja, que agregó que “ninguno de los tres oficiales cambió su posición”.

El vídeo de la cámara corporal muestra que Floyd continuó moviéndose y respirando, pero dejó de moverse a las 8:24:24.

A las 8:25:31, el video parece mostrar a Floyd dejando de respirar o hablar. Lane dijo, “Quiero ponerlo de lado.” Kueng revisó la muñeca derecha de Floyd para obtener un pulso y dijo: “No pude encontrar uno”. Ninguno de los oficiales se movió de sus posiciones.

A las 8:27:24, Chauvin quitó la rodilla del cuello de Floyd. Llegó una ambulancia y Floyd fue colocado en una camilla. Floyd fue declarado muerto en el Centro Médico del Condado de Hennepin.

Floyd era originario de Houston, Texas. Era conocido por el apodo “Big Floyd”, dice su página de Facebook. El Star-Tribune informó que la llamada inicial al 911 fue para reportar a alguien usando un billete falso en una tienda Cup Foods, en el 3759 Chicago Avenue. Cuando la policía llegó, pensaron que Floyd coincidía con la descripción del sospechoso y lo encontraron sentado en el capó de su coche, según el periódico. Dos videos han surgido mostrando momentos anteriores antes de que Floyd fuera restringido.

Según KTSP-TV, tanto Floyd como Chauvin trabajaron como seguridad en el club El Nuevo Rodeo, según la antigua propietaria del edificio, Maya Santamaria. “Chauvin fue nuestra policía fuera de servicio durante casi la totalidad de los 17 años que estuvimos abiertos”, dijo Santamaría a la estación de televisión. “Trabajaban juntos al mismo tiempo. Sólo que Chauvin trabajaba afuera y los guardias de seguridad estaban adentro”. Ella le dijo a KTSP que sus horarios de trabajo llegaron a coincidir en noches populares durante el ultimo año pero no puede decir con certeza que se conocían.

New video sent to us shows the moment George Floyd was removed from his vehicle and handcuffed on 38th and Chicago.

Video courtesy of Christopher Belfrey pic.twitter.com/MiIIula4sA — Alex Lehnert (@AlexLehnertFox9) May 26, 2020

Un líder comunitario dijo durante una conferencia de prensa, junto al jefe de la policía y el alcalde, que la muerte de Floyd fue un “linchamiento”.

“Estamos cansados de estar cansados. Se han perdido demasiadas vidas”, dijo. “Ayer lo que vimos fue un hombre negro que fue linchado. No usaron cuerda. Usó su rodilla. Floyd dijo que no podía respirar. Minnesota se enorgullece de ser progresista y ser el norte, pero este es el norte de Jim Crow y exigimos justicia”.

Dijo que estaba agradecida con el jefe y el alcalde “por estar con nosotros. Estamos unidos como comunidad. Somos un colectivo, y no seremos divididos. Estamos hartos de morir”.

Heavy (página hermana de Ahora Mismo) se puso en contacto con Tom Kelly, el abogado de Chauvin, y su oficina dijo que Kelly no está comentando sobre el caso en estos momentos y que los periodistas deben dirigir sus preguntas al Departamento de Policía de Minneapolis. No está claro si Thao y los otros dos oficiales tienen abogados. El teniente Bob Kroll, de la Federación de Oficiales de Policía de Minneapolis, dijo a CBS Minneapolis: “Ahora no es el momento de juzgar e inmediatamente condenar a nuestros oficiales. Se está llevando a cabo una profunda investigación. Nuestros oficiales están cooperando plenamente. Debemos revisar todo video. Debemos esperar el informe del médico forense”.

El video perturbador muestra a Floyd diciendo: ‘Por favor, no puedo respirar’ mientras el oficial mantiene la rodilla fijada en el cuello del hombre

VideoVideo related to arrestan a oficial de policía derek chauvin por asesinato de george floyd en minneapolis 2020-05-29T20:23:30-04:00

Un transeúnte publicó un video de 10 minutos en Facebook. Este pinta una escena extremadamente perturbadora de lo que le pasó a Floyd. Puedes verlo arriba, pero mantén en cuenta que es muy inquietante.

“Por favor, no puedo respirar. Por favor, hombre. Por favor”, dice Floyd, su voz angustiada.

El oficial, ahora identificado como Chauvin, mantiene la rodilla en el cuello del hombre contra un coche patrulla, mientras Floyd continúa diciendo que no puede respirar. Hay un segundo oficial parado cerca de la escena y un tercero al lado de Chauvin, y los transeúntes se angustian cada vez más en el video por lo que están viendo.

“¿Por qué lo sujetas, hombre. Déjalo respirar al menos, hombre”, dice un transeúnte a los oficiales.

Floyd repite de nuevo, varias veces, “No puedo respirar”, y agrega: “No puedo moverme…. Me duele el estómago. Me duele el cuello. Todo duele. Por favor, por favor.”

“Su nariz está sangrando, vamos”, dice un transeúnte. “Tienes la rodilla sobre su cuello”, dice otro transeúnte.



“¿Cuánto tiempo vas a mantenerlo sujetado?”, Dice una mujer. “Puedes ponerlo en el coche”, dice un hombre.

“Eso es una pendejada hermano…. estás cortando su respiración”, dice otro transeúnte.

La gente desafió al oficial a que lo metiera a la patrulla. Los transeúntes afirman que el oficial está cortándole la respiración a Floyd.

A mitad del video, Floyd deja de hablar, pero el oficial mantiene su rodilla sobre su cuello.

“No está respondiendo”, dice un transeúnte.

“Revisa su pulso”, exige un hombre.

El segundo oficial, llamado Tou Thao, a veces interactúa con el transeúnte. “Revisen su pulso. El hombre aún no se mueve, hermano”, exige un transeúnte.

“No se mueve carajo. Quítate del cuello”, grita el hombre. “¿En serio? ¿En serio?”

“Es negro. No les importa”, dice una mujer.

Los paramédicos finalmente llegan con una camilla después de que Floyd se haya quedado en silencio durante algún tiempo.

“El hecho de que ustedes no están revisando su pulso y haciendo compresiones si necesita ayuda?”, dice una mujer molesta.

“Realmente mataste a ese hombre, hermano”, le dice un hombre a Chauvin, que parece poco emocional e impasible a lo largo del video.

“Sólo tres oficiales pueden ser vistos en el video, uno brevemente y apenas. Sin embargo, una foto en Twitter desde un ángulo distinto parece mostrar cuatro oficiales:

El titular inicial del comunicado de prensa de la policía decía: “Hombre muere después de un incidente médico durante interacción policial”. Sin embargo, los altos funcionarios de Minneapolis son cada vez más críticos con el oficial.

Según el Star Tribune, el portavoz de la policía, John Elder, dijo que Floyd murió en un hospital cercano poco tiempo después. “Sufrió un episodio médico mientras luchaba con oficiales”, dijo Elder unas horas después de que ocurriera el incidente, agregando que Floyd parecía estar bajo la influencia de alcohol u otra droga, informó el periódico. Sin embargo, Elder ahora dice que el estrangulamiento no era una técnica autorizada por el departamento, según el periódico, que lo citó diciendo: “En mis años como oficial, eso no sería lo que yo consideraría un estrangulamiento”.

Según CBS Minneapolis, en Minneapolis, “arrodillarse sobre el cuello de un sospechoso está permitido bajo la política de uso de fuerza del departamento para los oficiales que han recibido entrenamiento sobre cómo comprimir el cuello sin aplicar presión directa a las vías respiratorias”. Sin embargo, algunos expertos en entrenamiento policial dijeron al medio creían que el oficial comprimió el cuello de Floyd durante demasiado tiempo porque el estaba bajo su control y no luchando contra ellos.

New video from a restaurant security camera obtained by @CBSNews raises questions as to whether #GeorgeFloyd was ever resisting arrest in the first place. pic.twitter.com/qjKxuXnlrb — Jason DeRusha (@DeRushaJ) May 26, 2020

Seth Stoughton es profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur, ex oficial de la policía de Florida y coautor de un libro llamado Evaluating Police Uses of Force. Stoughton estudia la actividad policial y cómo se regula. Habló mucho con Heavy sobre el caso.

“Honestamente no veo mucho que haya salido bien”, dijo Stoughton de lo que vio en el video que muestra la interacción entre Floyd y los oficiales. Stoughton habló con Heavy antes de que se hicieran publico los cargos y se centró en los peligros de un posicionamiento propenso.

Dijo que Floyd parecía estar “inconsciente durante cuatro minutos antes de que el oficial Chauvin Levantara la rodilla del cuello. Los transeúntes tardaron unos 20 segundos en empezar a notar que no respondía… Los oficiales tienen la obligación de monitorear a la persona que están arrestando. Decir que no lo notaron no es una buena excusa. Debiste haberlo hecho. Ese es tu trabajo. Es uno de los aspectos más trágicos de este caso. Esperaría que los oficiales estuvieran monitoreando sus signos vitales, revisando su pulso, asegurándose de que tenga un latido del corazón y aún esté respirando.

Destacó: “Deberían haberse dado cuenta de que algo andaba mal”.

Lo que vio en el video hizo que Stoughton se sintiera “consternado, absolutamente horrorizado”.

Continuó:

Lo que los oficiales hicieron en este caso estaba tan lejos de lo que se supone que debieron haber hecho oficiales profesionales bien entrenados que fue espantoso. Fue enfurecedor. Se supone que la máxima prioridad en la vigilancia es preservar la santidad de la vida humana. Estos oficiales dieron todas las indicaciones de que podían preocuparse menos por el Sr. Floyd y su bienestar. Simplemente no es apropiado. Los oficiales tienen la obligación de proteger a las personas, incluidas las personas que arrestan.

En el caso de Floyd, dijo: “La espinilla estaba a través del cuello todo el tiempo. Completamente inapropiado. En un momento dado, ves al oficial cambiar muy visiblemente para poner más peso en la espinilla contra la parte posterior del cuello del Sr. Floyd”.

Stoughton cree que “hubieron varias cosas que se hicieron mal; esa es una de ellas”. El mayor problema con las acciones policiales, en su opinión, fue “mantener a alguien en una posición propensa durante tanto tiempo”. Es un fenómeno bien conocido para las fuerzas del orden que poner a una persona “cara abajo esposada puede causar asfixia posicional o de compresión”, dijo. “Me sorprendería y horrorizaría si los oficiales no supieran acerca de los riesgos de asfixia posicional. Es una parte estándar del entrenamiento policial. Después de esposar a alguien, lo sacas de la posición propensa, incluso si no tienes la rodilla sobre la espalda”. Resaltó, sin embargo, que la causa de la muerte todavía no ha sido determinada por el médico forense y otras pruebas, tanto el video de la cámara corporal como la evidencia no video, serían importantes para entender lo que le sucedió a Floyd. Puedes leer más detalles de la entrevista de Stoughton con Heavy aquí.

