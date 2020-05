[VIDEO]: Escuadrones de NYPD arremeten contra manifestantes en Nueva York durante protestas. ¿Hay heridos?

Varios videos que han estado circulando el sábado por internet muestran a dos patrullas del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en ingles) arremetiendo contra una multitud de manifestantes parados frente a ellos en la ciudad de Nueva York. Los videos fueron publicados el 30 de mayo.



Primero, la gente le lanza cosas a uno de los escuadrones. Un escuadrón entonces arremete contra una barricada en donde hay personas paradas, golpeando a varios. El segundo escuadrón da la vuelta, también atropellando a varias personas, según los videos que fueron publicados en Twitter.

Heavy (página hermana de Ahora Mismo) se puso en contacto con la oficina de prensa del NYPD para comentarios. El oficial que contestó el teléfono nos pidió que enviaramos un correo electrónico con enlaces a los videos, lo cuál hemos hecho. Daremos seguimiento a este artículo con una respuesta de la policía si la envían.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez reaccionó a los videos, tuiteando: “Los oficiales del NYPD acaban de arremeter con un SUV contra una multitud de seres humanos. Podrían haberlos matado, y no sabemos cuántos hirieron. NADIE puede chocar un SUV contra una multitud de seres humanos. @NYCMayor estos oficiales necesitan ser llevados ante la justicia, no despedidos con ‘revisiones internas'”.

Pierre Garapon publicó uno de los dos videos. Escribió en Twitter el 30 de mayo: “Wtf!!! #BlacklivesMaters #brooklynprotest.” Marco Francesco publicó otro, escribiendo, “NY’s Finest”. Asqueroso. #BlackLivesMatter. #riots2020 #JusticeForGeorgeFlyod.” Heavy se ha puesto en contacto con ambos usuarios de Twitter para obtener más detalles. NBC News informó que no estaba claro si hubieron lesiónes por el incidente.

