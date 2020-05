[VIDEO]: Grupo de puertorriqueños se enfrenta a mujer racista en un parque de Wisconsin

Un hombre puertorriqueño dice que él y sus amigos se enfrentaron a una “Karen” en un parque de Wisconsin que insistió: “aquí hablamos inglés” y se molestó porque él y sus amigos estaban tocando música latina. También les dijo que “Donald Trump dice que se vayan a casa”, según el video que se ha vuelto viral en las redes sociales.



Ramón Luis Cancel, un cineasta independiente y ex empleado de hoteles que ahora vive en Baraboo, Wisconsin, publicó el video en su página de Facebook, el 20 de mayo.

“Mi primera Karen fue hoy. Todo por que no le gusta la música que escuchamos #KarenWantTalkToTheManager Deja de ser Racista”, escribió. El término “Karen” se utiliza en la cultura popular para describir a las mujeres blancas que se enfrentan a las minorías y/o les llaman a la policía por cosas menores. A veces la gente usa la palabra Karen para describir a las mujeres que se quejan con el gerente de la tienda sobre nada.

Aqui tienes una versión mas corta del video:



La mujer no ha sido identificada.

Según ElNuevoDia.com, Cancel es originario de Caguas y salió de Puerto Rico debido al huracán María. Vino a Wisconsin Dells para trabajar en la industria turística. El y sus amigos se dirigían al parque y a la playa cerca de Lake Delton cuando fueron confrontados por la mujer. “Ves estos incidentes racistas en internet, en las noticias, y crees que esto no te sucederá a ti, simplemente porque no puedes creer que existan personas como esta, tan racistas”, dijo Cancel al sitio. Heavy (página hermana de Ahora Mismo) también se ha puesto en contacto con él para una entrevista. Cancel respondió que puede hablar con ellos una vez haya terminado con su trabajo.

Puerto Rico es un territorio estadounidense y los puertorriqueños son automáticamente ciudadanos estadounidenses al nacer.

Esto es lo que necesitas saber:

