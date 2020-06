¿Qué es Antifa? y ¿por qué Trump lo ha denominado un grupo terrorista?

El 31 de mayo, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos “declara a ANTIFA una organización terrorista”. El presidente hizo la declaración a través de Twitter después de que noches de protestas y disturbios estallaron en las principales ciudades de Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.

Aquí está el tuit de Trump. Obtuvo más de 120,000 “likes” en Twitter en tan solo 22 minutos.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

Sin embargo, inmediatamente se cuestionó si el presidente tiene la autoridad para hacer está declaración. “El gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad legal existente para etiquetar a un grupo nacional de la manera en que actualmente designa organizaciones terroristas extranjeras”, informó CNN. Debido a que ANTIFA está unido por ideología, algunos expertos le dijeron a CNN que sería inconstitucional aplicarles tal designación.

Politico citó otros problemas con el comentario de Trump: Hay preguntas sobre si ANTIFA es incluso una organización, y “el no parece tener la autoridad legal para hacerlo”.

El esfuerzo de la administración de Trump por reprimir a Antifa, abreviatura para “antifascista”, se produce tras el vandalismo de grandes y pequeñas empresas en una serie de ciudades estadounidenses a la vez que la gente protestaba por la muerte de un hombre afroamericano, George Floyd, a manos de un oficial de policía blanco en Minneapolis.

Trump también tuiteó: “Otras ciudades y estados liderados por demócratas deberían examinar el cierre total de anarquistas de izquierda radical en Minneapolis anoche. ¡La Guardia Nacional hizo un gran trabajo, y debería ser utilizada en otros Estados antes de que sea demasiado tarde!” Según NBC News, el fiscal general Bill Barr y Trump han culpado a “los organizadores antifascistas y anarquistas como culpables detrás del caos” en todo Estados Unidos.



“Esto está siendo impulsado por Antifa”, dijo el asesor de seguridad nacional Robert O’Brien a CNN el domingo, según NBC. “Y lo hicieron en Seattle. Lo han hecho en Portland. Lo han hecho en Berkeley. Esta es una fuerza destructiva radical, ni siquiera sé si queremos llamarlos izquierdistas. Sea lo que sea, son militantes que están entrando y quemando nuestras ciudades, y vamos a llegar al fondo de esto”.

ANTIFA es el blanco preferido de la derecha. El 30 de mayo, el senador republicano Marco Rubio de Florida tuiteó: “Las cadenas de noticias se están perdiendo una gran historia. Ciudad tras ciudad tenemos una galería de grupos apartados terroristas desde Antifa a ‘Boogaloo’ que animan y cometen violencia. Puede que no sean ideológicamente compatibles, pero comparten un odio hacia el gobierno y a la policía y se aprovechen de las protestas”.

Boogaloo a menudo se refiere a grupos de derecha; “Desde grupos de milicias hasta supremacistas blancos, extremistas en una serie de plataformas en línea hablan del ‘boogaloo’, y a veces incluso anticipan el ‘boogaloo'”, informa la organización antisemita, ADL. Trump no mencionó a ese grupo en su declaración, pero la acusación de parte de funcionarios a los forasteros por la violencia, ha abarcado una gama de variedad de grupos. Se discute el nivel de involucramiento que tiene ANTIFA en los disturbios en varias ciudades.

3 groups of people at protests:

1. Peaceful protestors angry at the murder of Mr. Floyd but who have even protected police officers at protests

2. Locals who see the opportunity for wilding

3. Domestic extremists taking advantage of lawful protests to advance their own agenda

— Marco Rubio (@marcorubio) May 31, 2020