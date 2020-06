Autopsia independiente revela que la causa de muerte de George Floyd se debió a ‘asfixia por presión’

Abogados de la familia Floyd comunicaron hoy a través de una conferencia de prensa que la autopsia independiente realizada por un famoso patólogo a petición de la familia de George Floyd ha encontrado que “la muerte de George Floyd se debió a la asfixia por la presión de fuerza sostenida” por los agentes de policía de Minneapolis.



“La rodilla en el cuello y las rodillas en la espalda contribuyeron a que no pudiera respirar”, dijo el abogado de la familia Floyd, Ben Crump, en la conferencia de prensa. “Y lo que hicieron esos oficiales, y que podemos observar en el video, fue la causa de su muerte, no alguna condición de salud subyacente y desconocida. George Floyd era un hombre joven y sano. Vemos en el video que estaba caminando, respirando; estaba vivo. Su causa médica de muerte fue la asfixia mecánica. La determinación legal es homicidio. Eso es todo lo que es. Los oficiales lo mataron a base de una rodilla en el cuello durante casi nueve minutos y dos rodillas en la espalda comprimiendo sus pulmones. La ambulancia fue su coche fúnebre.

Los nuevos hallazgos, basados en los comentarios del comunicado de prensa de los patólogos, se hicieron en base a la totalidad de las circunstancias, incluyendo el video, abrasiones a la cara de Floyd, y la falta de una condición subyacente que podría haber causado su muerte. Los informes toxicológicos están pendientes, y los patólogos de la familia Floyd no tuvieron acceso a todos los especímenes bajo custodia de la Oficina del Examinador Médico del Condado de Hennepin.

La familia de George Floyd pide el arresto de todos los oficiales que se encontraban en la escena. Crump dijo que la familia busca que se le imputen cargos de asesinato en primer grado a Chauvin y que los otros oficiales sean procesados con el mayor peso de la ley. Dijo que Floyd estaba “suplicando ser tratado como un hijo de Dios… Las vidas negras importan, y la vida de George Floyd importaba. El oficial Derek Chauvin ha sido acusado de asesinato en tercer grado y homicidio, pero los otros tres oficiales en la escena aunque fueron despedidos, no han sido acusados.

“Los renombrados patólogos, el Dr. Michael Baden y la Dra. Allecia Wilson encontraron la causa de la muerte del Sr. Floyd fue un homicidio causado por asfixia debido a la compresión del cuello y la espalda que llevó a la falta de flujo sanguíneo al cerebro”, dice el comunicado de prensa de Crump.

“La presión sostenida en el lado derecho de la arteria carótida del Sr. Floyd impidió el flujo sanguíneo al cerebro, y el peso en su espalda impidió su capacidad de respirar. Los examinadores independientes encontraron que el peso en la espalda, las esposas y el posicionamiento fueron factores contribuyentes ya que perjudicaban la capacidad funcional del diafragma del Sr. Floyd. Según todas las pruebas, los médicos concluyeron que ahora parece que el señor Floyd murió en la escena.”

En una conferencia de prensa virtual celebrada en Zoom, y a la que asistió Heavy (página hermana de AhoraMismo), Crump animó a la gente a considerar las “rodillas sobre la espalda”, no sólo la “rodilla sobre el cuello. Ambas son significativas”. Crump llamó a las acciones de los oficiales un “escudo azul”.

“Fue homicidio”, repitió Baden en la conferencia de prensa.

“Lo que encontramos es consistente con lo que la gente vio. No hay ningún otro problema de salud que pueda haber causado o contribuido a la muerte”, dijo el Dr. Baden en un comunicado de prensa. “La policía tiene la falsa impresión de que si puedes hablar, puedes respirar. Eso no es verdad”. Repitió en la conferencia de prensa que Floyd no tenía una condición médica subyacente que contribuyese a su muerte, diciendo que estaba en “buena salud”.

Los últimos minutos de Floyd fueron documentados en un video viral muy perturbador que muestra al ahora despedido oficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, con la rodilla sobre el cuello de Floyd. Expertos en el uso de la fuerza de la policía han criticado la técnica de restricción utilizada por el oficial, especialmente manteniendo a Floyd en una posición propensa, incluso cuando los transeúntes gritaban que Floyd estaba en peligro.

A pesar de que se presentan cargos de asesinato y homicidio contra Chauvin, la causa oficial de la muerte aún no ha sido dada a conocer por la oficina del examinador médico del condado de Hennepin. Dicen que están esperando resultados de laboratorio. La denuncia penal describe los hallazgos preliminares, pero dice que el informe completo aún no se ha completado. La queja presentada por el fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, también dice que Floyd no murió de “asfixia traumática o estrangulación”. Además, se refiere al hecho que Floyd podría haber tenido intoxicantes en su sistema como un contribuyente a su muerte, lo que indica que aún no se sabe con certeza, a pesar de que fue citado como un factor contribuyente.

En ese entonces a través de un abogado, la familia de Floyd anunció que estaban contratando al famoso patólogo Baden para llevar a cabo una autopsia independiente. Baden ha realizado autopsias de alto perfil anteriormente; más recientemente, examinó el cuerpo de Jeffrey Epstein, diciendo que encontró indicaciones de homicidio, no suicidio. Baden fue el principal médico forense de la ciudad de Nueva York desde 1978 a 1979. Baden fue presidente del Comité Selecto de la Cámara de Trabajo. Baden fue presidente del Panel de Patología Forense del Comité Selecto de la Cámara de Asesinatos que examinó los asesinatos del presidente John F. Kennedy y el Dr. Martin Luther King Jr. en la década de 1970. Dirige una práctica privada de consultoría de patología forense, testificó en los juicios por asesinato de OJ Simpson y Phil Spector, y realizó autopsias a Michael Brown (el hombre disparado por la policía de Ferguson, Missouri) y el jugador de la NFL Aarón Hernández.

“No nos sorprende, sin embargo, estamos trágicamente decepcionados por los resultados preliminares de la autopsia publicados hoy por el médico forense. Esperamos que esto no refleje los esfuerzos para crear una narrativa falsa por la razón por la que murió George Floyd”, dijo el abogado de derechos civiles, Crump. “Los intentos por evitar la difícil verdad no se tolerarán, y en nombre de la familia, estamos ferozmente comprometidos a sacar la verdad a la luz”.

La última versión de la oficina del Examinador Médico del Condado de Hennepin llegó el 28 de mayo. Este indica:

La oficina del Examinador Médico del Condado de Hennepin está investigando activamente la muerte de George Floyd y esperando los resultados finales de los estudios de laboratorio para proporcionar la causa más precisa posible de la determinación de la muerte. El Examinador Médico reconoce la expectativa del público para información oportuna, precisa y transparente, dentro de los límites de la ley de Minnesota. Sin embargo, la autopsia por sí sola no puede responder a todas las preguntas relacionadas a la causa y la forma de muerte, y debe interpretarse en el contexto de la información de investigación pertinente e informada por los resultados de los estudios de laboratorio. Bajo la ley estatal de Minnesota, el Examinador Médico es una oficina neutral e independiente y esta separada y distinta de cualquier autoridad fiscal o cuerpo policial.

Un comunicado anterior por el examinador médico el 26 de mayo declaró: “La causa y la manera de muerte quedan actualmente pendientes de nuevas pruebas e investigaciones por parte de la Oficina del Examinador Médico del Condado de Hennepin, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota y el FBI”.

Esto es lo que necesita saber:

Baden se refirió a la “presión compresiva del cuello y la espalda” al discutir sus hallazgos

Un reportero preguntó si la causa de la determinación de muerte se hizo por el video u otras pruebas forenses.

Wilson dijo que los hallazgos se basaron “en las circunstancias que rodearon la muerte, que incluye el video, pero también hallazgos adicionales determinados en nuestra autopsia. La evidencia física apoya que se le aplicó presión en el cuello”. También dijo que examinaron “otros órganos a nuestra disposición”. Wilson no especifico acerca de esos hallazgos adicionales, pero Baden proporcionó más detalles.

“Tomamos todo a nuestra disposición en consideración”, dijo Baden. “En este caso, el vídeo nos muestra la escena. Esos múltiples videos muestran presión que puede causar la muerte y al igual que Eric Garner sus gritos, incluyendo llamar a su madre que había muerto hace tres años. Nada de esto causó la liberación de la presión, y eso es muy perturbador”.

Agregó: “Tenía abrasiones fuertes alrededor del ojo izquierdo y la mejilla izquierda, y un poco en la nariz y la boca, que como podemos ver en el video, se deben al lado izquierdo de su cara ser frotado contra el pavimento mientras la rodilla izquierda del oficial está apretando hacia abajo en el lado izquierdo del cuello… el cuello es un área pequeña con muchos órganos vitales, arterias, venas, nervios y la tráquea, todos los cuales se comprimen con la actividad de la rodilla. Las abrasiones… también indicaría que un componente de la interferencia de la respiración era también la presión que se colocaban en la nariz y la boca. Estos también son tipos de rasguños muy dolorosos. También marcas fuertes de rasguños en la parte posterior de su hombro izquierdo que era parte de la actividad que le estaba causando frotar contra la rodilla del oficial, así como la cara en el suelo.”

Cuando se le preguntó si Floyd tenía una enfermedad cardíaca, Wilson dijo que, en los especímenes que examinaron, no encontraron una enfermedad significativa del corazón, pero dijo que otros especímenes fueron retenidos por las autoridades y no estaban disponibles.

Baden dijo: “Ojalá yo tener las mismas arterias coronarias que el sr. Floyd tenía y que vimos en la autopsia”.

Wilson dijo que no habían tenido la oportunidad de revisar el informe preliminar real del Examinador Médico del Condado de Hennepin, aunque se resumió en la denuncia penal contra Chauvin. “No estamos de acuerdo”, dijo Wilson, del equipo de la familia Floyd y el equipo del examinador médico del condado de Hennepin. “Hay evidencia en este caso de asfixia traumática o mecánica.”

“Para George Floyd, la ambulancia fue su coche fúnebre. Más allá de toda duda, estaría vivo hoy si no fuera por la presión aplicada a su cuello por el oficial despedido Derek Chauvin y la tensión en su cuerpo de dos oficiales adicionales arrodillados sobre él”, dijo Crump en la conferencia de prensa. “George estaba viviendo, respirando, hablando hasta que vemos a estos oficiales contenerlo mientras está boca abajo esposado con el oficial Chauvin con la rodilla alojada en su cuello durante más de 8 minutos, y los otros oficiales que tienen las dos rodillas alojadas en su espalda.” Llamó inaceptable la violencia en las calles.

Baden dijo que es pro policía en algunos aspectos, pero que pueden haber “manzanas podridas”, especialmente en casos de restricción.

En la conferencia de prensa, Baden, que mantuvo breves sus observaciones, dijo que la “presión compresiva del cuello y la espalda no se ven en la autopsia porque la presión ha sido liberada… sólo se puede ver, la presión de compresión grave en el cuello y la espalda, sólo se puede ver mientras se aplica la presión o cuando, como en este caso, se captura en vídeo.”

Baden añadido: “En este caso, podemos ver, después de un poco menos de cuatro minutos, que el Sr. Floyd está inmóvil, sin vida, y cuando el EMS llegó y lo puso en la camilla sin ninguna RCP en ese momento, durante el viaje en ambulancia, no respondió a la RCP y no respondió a shock cardíaco”.

Agregó: “La causa de la muerte en mi opinión es la asfixia debido a la compresión del cuello, que como el Sr. Crump indicó puede interferir con el flujo sanguíneo y el oxígeno que va al cerebro y la compresión de la espalda que interfiere con la respiración.” Dijo que algunos policías tienen la falsa impresión de que si puedes hablar puedes respirar, instándolos a tomar en serio cuando una persona dice “No puedo respirar”.

“La toxicología y la investigación adicional son necesarias para un informe final. La evidencia es consistente con la asfixia mecánica como la causa de muerte y el homicidio como la forma de muerte”, dijo Wilson, Director de autopsia y ciencias forenses de la Universidad de Michigan, en la conferencia de prensa.

Sin embargo, en cuanto a los informes toxicológicos pendientes, Baden dijo, “Si tiene drogas o alcohol en su cuerpo, por ejemplo, no es una causa de muerte. Sería una circunstancia.

La denuncia penal dice que Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos

La denuncia dice que la autopsia de Floyd reveló “no hay hallazgos físicos que apoyen un diagnóstico de asfixia traumática o estrangulación. El Sr. Floyd tenía condiciones de salud subyacentes, incluyendo enfermedad de las arterias coronarias y cardiopatía hipertensa. Los efectos combinados del Sr. Floyd siendo retenido por la policía, sus condiciones de salud subyacentes y cualquier posibles intoxicantes en su sistema probablemente contribuyeron a su muerte.”

Chauvin mantuvo “su rodilla sobre el cuello del Sr. Floyd durante 8 minutos y 46 segundos en total. Dos minutos y 53 segundos de estos fueron cuando el Sr. Floyd estuvo inconsciente. La policía está entrenada a que este tipo de restricción con una posición propensa es inherentemente peligrosa”, dice la denuncia. También dice que Chauvin hizo caso omiso cuando otro oficial, Thomas Lane, preguntó: “¿Deberíamos ponerlo de lado?” Chauvin supuestamente respondió: “No, permanezcamos como estamos”, dice la queja.

La denuncia también afirma que el Examinador Médico del Condado de Hennepin “llevó a cabo la autopsia del Sr. Floyd el 26 de mayo de 2020. El informe completo del examinador médico queda pendiente.” Las constataciones anteriores se caracterizaron como las “conclusiones preliminares” del examinador médico.

Heavy se comunicó previamente con un profesor de derecho que es un experto nacional en casos de uso de la fuerza policíal. Seth Stoughton, profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur, exoficial de policía de la Florida y coautor de un libro llamado Evaluación de los usos de la fuerza policial.

Stoughton dijo, hablando antes de los hallazgos de Baden, hay un “par de problemas en la queja” presentados por el Fiscal del Condado de Hennepin que harán que el enjuiciamiento de Chauvin sea complejo:

En primer lugar, y lo más obvio, es la ambigüedad en la causa de la muerte. Para cualquier cargo de homicidio, la acusación tiene que probar más allá de toda duda razonable que el acusado causó la muerte de la víctima; es decir, que la víctima no habría muerto en ese momento, sino por las acciones del acusado. Eso es más fácil cuando las acciones del acusado fueron lo único que causó la muerte de la víctima, pero es suficiente si el acusado solo contribuyó a la muerte de la víctima. La defensa buscará plantear una duda razonable sobre la causa de la muerte, probablemente argumentando que el Sr. Floyd habría muerto de todos modos, incluso si los oficiales hubieran hecho todo correctamente. En segundo lugar, la denuncia tiene que alegarse y la fiscalía debe probar los otros elementos del delito. Según la ley de Minnesota, el asesinato en tercer grado se aplica cuando el acusado “sin intención de causar la muerte de una persona, causa la muerte de otro al perpetrar un acto eminentemente peligroso para otros y evidenciando una mente depravada, sin tener en cuenta la vida humana”. tiene que establecer que 1) lo que Derek Chauvin estaba haciendo era sumamente peligroso para los demás, y 2) que mostraba una mente depravada y desprecio por la vida humana. No vi mucho de nada en la queja en esos puntos, y se puede apostar que la defensa va a argumentar que 1) lo que los oficiales estaban haciendo no era “eminentemente peligroso” y, 2) incluso si lo fuera, Derek Chauvin estaba haciendo lo que él pensaba que era correcto.

¿Qué es la asfixia traumática? Según el artículo Asfixia traumática debido a un traumatismo torácico contundente: un informe de caso y revisión de la literatura:

La asfixia se define como cualquier condición que conduce a la privación de oxígeno en los tejidos. La asfixia traumática es un tipo de asfixia mecánica, donde la respiración se impide por la presión externa sobre el cuerpo, al mismo tiempo que inhibe los movimientos respiratorios y compromete el retorno venoso de la cabeza. Se han informado afecciones como la compresión del pecho y/o el abdomen bajo un peso pesado y el acuñamiento del cuerpo dentro de un espacio estrecho o grandes multitudes. Es necesaria una maniobra de Valsalva antes de la compresión torácica para el desarrollo del síndrome. Los hallazgos habituales de la autopsia incluyen congestión facial púrpura intensa e hinchazón con petequias hemorrágicas de la cara, el cuello y la parte superior del tórax, cianosis craneocervical y hemorragia subconjuntival.

Puedes leer la denuncia completa aquí. Este es el video que muestra a los oficiales que restringen a Floyd. Ten en cuenta que es muy inquietante.

El abogado Crump escribió que el equipo legal que representa a la familia de Floyd había emitido esta declaración relacionada con los resultados preliminares de la autopsia del médico forense del condado de Hennepin:

“Estos hallazgos preliminares indican que, aunque el oficial Chauvin hundió su rodilla en el cuello del Sr. Floyd durante más de 8 minutos, la causa de la muerte no fue la asfixia, sino más bien los efectos combinados de la detención del Sr. Floyd por parte de la policía, subyacente condiciones de salud y posibles sustancias tóxicas en su sistema”, dijo.

“Lo que sabemos esta claro: George Floyd estaba vivo antes de su encuentro con la policía, y estaba muerto después de ese encuentro. Creemos que existe una clara proximidad entre el uso excesivo de la fuerza y su muerte”, dijo Antonio Romanucci, socio fundador de Romanucci & Blandin, LLC y co-consejero en el caso.

La declaración continua:

“El equipo legal de la familia Floyd contratará al Dr. Michael Baden, un patólogo forense con experiencia en casos de alto perfil, y a la Dra. Allecia Wilson para determinar la causa precisa de la muerte. Esa autopsia independiente se llevará a cabo en el área de Minneapolis en los próximos días. Los resultados de ese informe se harán públicos. Debido a que los hallazgos del informe preliminar del médico forense del condado de Hennepin no abordan en detalle el efecto del uso intencional de la fuerza en el cuello del Sr. Floyd y la extensión del sufrimiento del Sr. Floyd a manos de la policía, la familia ha optado por participar un médico forense independiente para realizar su propia autopsia”.

Los peligros de la restricción propensa han sido conocidos por las fuerzas del orden durante años.

En 1995, el Centro Nacional de Tecnología policial señaló en un artículo: “Una persona acostada boca abajo tiene problemas para respirar cuando se le aplica presión en la espalda. El remedio parece relativamente simple: quitarle la presión de la espalda”. Los factores conocidos que aumentan el riesgo de asfixia posicional incluyen obesidad, drogas o alcohol, un corazón agrandado y una lucha violenta.

“Los estudios han sugerido que restringir a una persona en una posición boca abajo es probable que cause una mayor restricción de la respiración que restringir a una persona boca arriba”, informó la Police Magazine. “Múltiples casos de muerte por asfixia posicional se han asociado con la posición de acaparamiento o retención propensa.”

La denuncia penal dice que una persona llamó al 911 el 25 de mayo de 2020, e informó que un hombre “compró mercancía de Cup Foods… con un billete falso de $20.”

Los oficiales Thomas Lane y J Alexander Kueng llegaron a las 8:08 p.m. Aprendieron del personal de la tienda que el hombre “que pasó los $20 dólares falsos estaba estacionado en un auto a la vuelta de la esquina de la tienda de la calle 38”.

Las cámaras corporales de los oficiales muestran a los oficiales acercándose al coche, con Lake en el lado del conductor y Kueng en el lado del pasajero. Tres personas estaban en el auto. George Floyd estaba en la escena del conductor y un hombre y una mujer adultos también estaban en el vehículo, dice la denuncia.

La queja alega además que cuando Lane comenzó a hablar con Floyd, “sacó su arma y la apuntó a la ventana abierta del Sr. Floyd y ordenó al Sr. Floyd que mostrara sus manos”. Floyd colocó sus manos en el volante, así que Lane volvió a poner su arma en su pistolera. (Los videos del bodycam aún no se han hechos públicos)

Mientras Kueng hablaba con el pasajero del asiento delantero, Lane le ordenó a Floyd salir del coche, puso sus manos sobre Floyd y lo sacó del coche, esposandolo. “El Sr. Floyd se resistió activamente a ser esposado”, alega la denuncia.

Una vez esposado, Floyd acató las ordenes y caminó con Lane hasta la acera, donde según las instrucciones de Lane se sentó. Conversaron por menos de dos minutos. Lane le pidió a Floyd su nombre e identificación y si estaba usando algo y le explicó que fue arrestado por usar dinero falsificado, declaró la queja.

Kueng y Lane pusieron a Floyd de pie e intentaron llevarlo a la patrulla a las 8:14 PM. floyd “se engarrotó, cayó al suelo, y dijo a los oficiales que era claustrofóbico”.

Fue cuando Chauvin y el oficial Tou Thao llegaron en un coche patrulla separado.

“Los oficiales hicieron varios intentos para meter al Sr. Floyd al asiento trasero del escuadrón 320 del lado del conductor. El Sr. Floyd no se subió voluntariamente al auto y luchó con los oficiales tirándose al suelo intencionalmente, diciendo que no entraría al coche, y negándose a quedarse quieto”, alega la queja. “El Sr. Floyd mide más de seis pies de altura y pesa más de 200 libras”.

Mientras estaba de pie fuera del coche, Floyd comenzó a “decir repetidamente que no podía respirar”, Chauvin fue al lado del pasajero y “trató de meter al Sr. floyd al coche desde ese lado y Lane y Kueng asistieron”, según la queja.

Chauvin “sacó al Sr. Floyd del lado de pasajero del coche patrulla a las 8:19:38 PM y el Sr. Floyd cayó al suelo boca abajo y aún esposado”, dijo la denuncia.

También alega que Kueng sostuvo la espalda de Floyd y Lane sostuvo sus piernas. Chauvin colocó su rodilla izquierda en el área de la cabeza y el cuello de Floyd. Floyd dijo: “No puedo respirar” varias veces y repetidamente dijo: “Mamá”.

“El acusado y los otros dos oficiales se mantuvieron en sus posiciones”, según la denuncia.



Los oficiales le dijeron a Floyd, “estás hablando bien”. Lane preguntó,”¿deberíamos ponerlo de lado?” Chauvin supuestamente respondió: “No, permanezcamos como estamos”.

Lane dijo: “Estoy preocupado por el delirio excitado o lo que sea”. Chauvin dijo: “Por eso lo tenemos sobre el estómago”, según la queja, que agregó que “ninguno de los tres oficiales cambió su posición”.

El vídeo de la cámara corporal muestra que Floyd continuó moviéndose y respirando, pero dejó de moverse a las 8:24:24.

A las 8:25:31, el video parece mostrar a Floyd dejando de respirar o hablar. Lane dijo, “Quiero ponerlo de lado.” Kueng revisó la muñeca derecha de Floyd para obtener un pulso y dijo: “No pude encontrar uno”. Ninguno de los oficiales se movió de sus posiciones.

A las 8:27:24, Chauvin quitó la rodilla del cuello de Floyd. Llegó una ambulancia y Floyd fue colocado en una camilla. Floyd fue declarado muerto en el Centro Médico del Condado de Hennepin.

Heavy previamente se puso en contacto con Tom Kelly, el abogado de Chauvin, y su oficina dijo que Kelly no está comentando en este momento sobre el caso y que los periodistas deben dirigir sus preguntas al Departamento de Policía de Minneapolis. El teniente Bob Kroll, de la Federación de Oficiales de Policía de Minneapolis, dijo a CBS Minneapolis: “Ahora no es el momento de juzgar e inmediatamente condenar a nuestros oficiales. Se está llevando a cabo una profunda investigación. Nuestros oficiales están cooperando plenamente. Debemos revisar todo video. Debemos esperar el informe del médico forense”.

Esta es la versión original de Heavy.com