ARRESTADO: Conductor de camión cisterna que arremetió contra manifestantes en Minneapolis

Bogdan Vechirko ha sido nombrado como el conductor acusado de conducir un camión cisterna a través de una multitud de manifestantes en Minneapolis, Minnesota, en el puente I-35W. Ningún manifestante resultó herido.



El expediente de cárcel de Hennepin muestra que Bogdan Vechirko tiene 35 años y fue detenido a las 8:58 PM el 31 de mayo. Su dirección es en Otsego, Minnesota. Los registros de financiamiento de campaña, que puedes ver más adelante en este artículo, muestran que ha donado dinero para apoyar al presidente Donald Trump y al Comité Nacional Republicano. Aquí está su registro de la cárcel:Vechirko está detenido sin fianza y fue arrestado por asalto. KTSP-TV informó de que las autoridades habían confirmado que Vechirko era el camionero en cuestión.

Aquí es lo que necesita saber:

Manifestantes sacaron a Vechirko a la fuerza del camion

BREAKING: Tanker truck plows into crowd of demonstrators on Minneapolis highway. Protesters scrambled as truck battled toward them. pic.twitter.com/Q5cTF9AGB2 — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 31, 2020

La multitud en la carretera se apartó repentinamente mientras un camión cisterna gigante arremetia contra ellos. Una vez el camión se detuvo, los manifestantes rodearon el camión.

“Acciones muy inquietantes de un conductor de camión en la I-35W, incitando a una multitud de manifestantes pacíficos. El conductor del camión fue herido y llevado a un hospital con lesiones no peligrosas. Está bajo arresto. No parece que ningún manifestante haya resultado herido por el camión. #MACCMN”, escribió el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota.

Here is a video of the semi truck that comes in through protesters on 35 w bridge in MN. This road was supposed to be closed. Peaceful protesters were protesting. pic.twitter.com/eUWhXm6Zr9 — MN Crystal Fleischman Yang Gang☂️🧢🦄🤑🥰 (@CrystalFleisc10) May 31, 2020



Los manifestantes persiguieron el camión del hombre por la calle, finalmente trepando sobre él y sacando al conductor por la puerta, donde lo rodearon y se produjo un caos.



La policía finalmente removió a Vechirko de la multitud. El comisionado del DPS John Harrington dijo a CBS Minnesota que entre 5,000 y 6,000 personas estaban en el puente cuando el camión atravesó. La interestatal estaba cerrada. “Fue una de las cosas más peligrosas que he visto”, dijo Harrington, según la estación de televisión.

Vechirko trabajó para una compañía de camiones como contratista independiente

Breaking News: At a Minneapolis protest a man in the semi truck plowed thru the crowd.

The protesters got the guy out of the truck & jumped him.

Police maced the crowd & got the driver.

It is believed the driver is in police custody.#minneapolisriots pic.twitter.com/a95gCfp5Q2 — ~Marietta (@_MariettaDavis) May 31, 2020

Según KTSP, Vechirko es un contratista independiente que trabajaba para Ken Advantage, una compañía de camiones.

“Nuestros corazones se enfrentan a todos aquellos que están afligidos por los acontecimientos de la semana pasada”, lee parte de un comunicado emitido por la compañía, según la estación de televisión, que agregó que la compañía está cooperando “plenamente con la investigación”.

A tanker on 35W bridge drove on during #GeorgeFloyd protest in Minneapolis @kstp pic.twitter.com/i5XLlxNAoE — Eric Chaloux (@EChalouxKSTP) May 31, 2020



Las autoridades anunciaron: “La Patrulla Estatal de Minnesota y la Oficina de Aprehensión Criminal están investigando conjuntamente lo que sucedió con la semi que arremetió contra los manifestantes hoy día en la I-35W. El incidente está siendo investigado como un asunto criminal. Compartiremos más [información] cuando la tengamos”.

Vechirko donó dinero para apoyar a Trump y el Comité Nacional Republicano

Los registros muestran que Vechirko donó $100 al “Trump Make America Great Again Committee”. Fue listado como desempleado. La donación se produjo en octubre de 2019, según la información federal de donación de financiamiento de campañas. Según la página de donación de campaña de Trump , “Trump make America Great Again Committee … es un comité conjunto de recaudación de fondos compuesto por Donald J. Trump para President, Inc. y el Comité Nacional Republicano”.

El sitio de la FEC también dice que Vechirko donó dos veces al Comité Nacional Republicano en 2018, en las cantidades de $115 y $100.

La protesta que se le acusa de irrumpir fue en memoria de George Floyd, el hombre de Minneapolis que murió después de que un oficial de policía de Minneapolis mantuviera su rodilla presionada sobre su cuello por más de ocho minutos. Ese oficial, Derek Chauvin, ha sido despedido y arrestado, acusado de asesinato en tercer grado y homicidio; otros tres oficiales en la escena también han perdido sus trabajos. Protestas y disturbios estallaron posteriormente en Minneapolis y en todo el país.

Today I witnessed pure evil. Thousands and thousands of protestors were PEACEFULLY marching the streets to demand #JusticeForGeorgeFloyd and a gas truck came barreling through the crowd. Pray to whoever you pray to for us all. #BlackLivesMatterMinneapolis #blacklivesmatter pic.twitter.com/M4mjHROxD0 — Zachary Donald (@ZachDPfeil) May 31, 2020

Un hombre llamado Zachary Donald escribió en Twitter: “Hoy fui testigo de la maldad pura. Miles y miles de manifestantes marchaban pacíficamente por las calles para exigir #JusticeForGeorgeFloyd y un camión de gas arremetió contra la multitud. Récenle a quien quiera que le recen por todos nosotros #BlackLivesMatterMinneapolis #blacklivesmatter”.

Vechirko tiene antecedentes penales en Minnesota

Vechirko tiene antecedentes penales en el condado de Hennepin.

En el caso más grave, fue acusado de “llamadas telefónicas de emergencia – comunicarse interferir con la llamada al 911” y asalto doméstico, un delito menor en el que se acusa a la defensa de cometer un acto “para causar temor a daños corporales inmediatos o la muerte”. Los registros judiciales dicen que terminó siendo condenado sólo por conducta desordenada en ese caso.

También fue acusado de no mostrar registración de una moto de nieve, el uso requerido de cinturón de seguridad y de no presentar una prueba de seguro.

No tiene antecedentes penales en el condado donde aparece actualmente.

