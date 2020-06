Policías de Nueva York se arrodillan en medio de protesta: ¿por qué?

Tres oficiales de la policía de Nueva York, incluido un comandante con una camisa blanca, se arrodillaron en medio de una protesta en la ciudad de Nueva York en solidaridad con los manifestantes, a raíz de la muerte de George Floyd.

Puedes ver el video a continuación. Fue publicado en Facebook por Aleeia Abraham de Queens, Nueva York.

Gloria Pazmino, una reportera de Spectrum News NY1, escribió en Twitter: “Todavía no he visto mucho este video, pero miren a estos oficiales de la policía de Nueva York, incluido un oficial de camisa blanca, en Queens, arrodillándose junto a los manifestantes. Se unen mientras leen los nombres de hombres y mujeres que han muerto a manos de la policía. Es de hoy”.

La reportera publicó el tweet el 31 de mayo y proporcionó un enlace a este video.

El video comienza cuando el oficial de camisa blanca y los otros dos oficiales, vestidos con camisas azules de oficial de enlace comunitario de NYPD, se acercaron a los manifestantes, que se reunieron cerca de una tienda Footlocker.

“Haga que entren en el círculo”, dijo un manifestante. “Dejen espacio para ellos, por favor”, dijo un manifestante, y el grupo lo hizo. Los nombres de los oficiales no se conocen.

Los oficiales se arrodillaron en medio del círculo. “Mantengan la paz”, cantaba la gente. La multitud aplaudió cuando los oficiales se arrodillaron. La multitud comenzó a decir los nombres de las personas que perdieron la vida en incidentes relacionados con la policía y otros.

“Vamos a decir los nombres de todos los que perdieron la vida”, dijo un organizador, ya que hubo un momento de silencio.

Al final, el oficial de camisa blanca estrechó la mano de la gente, un oficial abrazó a la gente y la gente dijo gracias.

“Vamos a presionar para que se modifique la política. Vamos a presionar para que se cambie la aplicación de la ley”, dijo un organizador. “Por favor, no nos dejen morir. Unámonos. Unámonos”.



La escena pacífica pintó un marcado contraste con otras imágenes de los últimos días en que estallaron disturbios, saqueos e incendios en las principales ciudades de los Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd.

Floyd murió después de que un oficial de policía de Minneapolis lo sujetó con una rodilla en el cuello. El oficial, Derek Chauvin, fue acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado y él, y otros tres oficiales en la escena, fueron despedidos.

Amazing scene unfolding in Flint, Twp, Michigan. Genesee County Sheriff Chris Swanson has joined protesters in a peaceful march. Read More: https://t.co/4ioyUnymNv @MichStatePolice @GovWhitmer pic.twitter.com/nMCVuXQ0TZ

El momento de arrodillarse de la policía de Nueva York no fue una anomalía. En todo el país, otros oficiales se han unido en solidaridad con los manifestantes, un marcado contraste con las escenas de oficiales con equipo antidisturbios enfrentándose a los manifestantes.



En Flint, Michigan, el alguacil del condado de Genesee, Chris Swanson, “se quitó el casco y dejó el bastón en el suelo como un signo de paz”, según The Guardians of Democracy.

“Queremos estar con todos de verdad, así que tomé el casco y dejé los bastones. Quiero hacer de este una marcha, no una protesta”, dijo el oficial para aplaudir a la multitud, de acuerdo con ese sitio. “Escucha, solo te digo que estos policías te aman. Ese policía de allí abraza a la gente”.

Oficiales en Camden, Nueva Jersey marcharon con manifestantes. Mira este video.

In New Jersey the police officers are protesting WITH the people shouting no justice no peace. This is how it should be, every police station should be walking with their community there is no excuse! pic.twitter.com/8pwkCOA2fP

Andy Mills, jefe de policía de Santa Cruz, California, también se arrodilló. Ese departamento de policía escribió: “SCPD apoya plenamente las protestas pacíficas @CityofSantaCruz y siempre las mantenemos a salvo.

SCPD is fully supportive of peaceful protests @CityofSantaCruz and we always keep them safe.

Hundreds gathered on Pacific Ave in #SantaCruz, taking a knee together in memory of George Floyd & bringing attention to police violence against Black people. PhotoCredit @Shmuel_Thaler pic.twitter.com/EmfAfcIZaM

— Santa Cruz Police (@SantaCruzPolice) May 30, 2020