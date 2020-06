Mujer racista ataca a boricuas por oír música en español y no creerás lo que el agredido hizo

Ramón Luis Cancel, un cineasta independiente y ex anfitrión de hoteles, quien ahora vive en Baraboo, Wisconsin, fue víctima de una severa agresión verbal llena de racismo el pasado 20 de mayo, que publicó en un video compartido en su página de Facebook.

Y en un hecho que dejó a muchos de una sola pieza, el hombre de 35 años mostró su rechazo ante la manera tan agresiva como la mujer, a quien bautizó con el apodo de Karen, lo atacó, mostró su manera de responder al ataque.

Lejos de presentar alguna denuncia, Cancel decidió tatuarse un mensaje en el brazo para mostrar su rechazo ante actos racistas contra latinos y personas de color.

“Acabé de hacerme esto. Siempre dicen que un tattoo tiene que tener una historia so this is mine #ByeKarenBye #KarenGoneWild”, comentó el agredido en su Facebook, donde mostró el tatuaje que se hizo para rechazar el ataque del que fue víctima.

Un hombre puertorriqueño dice que él y sus amigos fueron víctima de los ataques verbales de una mujer apodada en redes como "Karen", en hechos ocurridos en un parque de Wisconsin.

Según denunciaron, la mujer les dijo: “Aquí hablamos inglés” y se enojó porque él y sus amigos estaban oyendo música en español. También les dijo que “Donald Trump les dice que “se vayan a su casa”, según el video, que se ha vuelto viral en las redes sociales.

