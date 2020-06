[VIDEO] Policía de Nueva York dice que “saqueadores organizados” están colocando piedras y ladrillos por la ciudad

Un video compartido por el comisario de la policía de Nueva York muestra alijos de ladrillos y rocas que dice fueron colocados por “saqueadores organizados”.

Dermot Shea, Comisario de Policía de la Ciudad de Nueva York, compartió el video en su página de Twitter el 3 de junio. “Esto es a lo que se enfrentan nuestros policías: saqueadores organizados, colocando estratégicamente cachés de ladrillos y piedras en lugares por toda la ciudad de Nueva York”, escribió Shea.

This is what our cops are up against: Organized looters, strategically placing caches of bricks & rocks at locations throughout NYC. pic.twitter.com/HT317TjoqH — Commissioner Shea (@NYPDShea) June 3, 2020

El video fue publicado originalmente por Yaakov (Jack) Kaplan, quien escribió en Twitter, “NYPD removiendo los ladrillos de Ave X en Brooklyn. Los ladrillos han sido estratégicamente puestos (sic) alrededor de Brooklyn en anticipación a las protestas. ANTIFA es mucho más organizado de lo que los políticos pretenden”. En Twitter, se describe a sí mismo como “Gerente de operaciones para una organización sin fines de lucro de Brooklyn”. No se ha demostrado quién colocó los ladrillos y las piedras allí.



¿Quién es Dermot Shea? Según su biografía oficial , Shea “fue nombrado el 44o comisario de policía de la ciudad de Nueva York por el alcalde Bill de Blasio en diciembre de 2019. Anteriormente se desempeñó como Jefe de Detectives, Jefe de Estrategias de Control del Crimen y Comisionado Adjunto de Operaciones. Fue fundamental en el desarrollo de los métodos policíacos de precisión del NYPD utilizados para identificar, investigar y arrestar al relativamente pequeño porcentaje de delincuentes responsables de la gran parte del crimen y la violencia en la ciudad.

La declaración del comisionado llega después de que una serie de publicaciones en las redes sociales afirmaron que los ladrillos y palés han estado apareciendo misteriosamente en ciudades en todo Estados Unidos en conjunto con las protestas por la muerte de George Floyd. Sin embargo, algunas personas desafiaron a Shea en la sección de comentarios, con una persona escribiendo: “¿Tienes pruebas de quién las puso allí y que efectivamente fueron los saqueadores?”

Varias personas han publicado fotos de los ladrillos y palés en las redes sociales. Sin embargo, todavía no se sabe porque continuan apareciendo en ciudades alrededor de Estados Unidos. En varias ocasione, videos y fotos de ladrillos se hicieron viral, pero fueron desacreditados por las fuerzas del orden y periodistas que dicen que algunos de estos fueron colocados allí antes de los disturbios las protestas por razones no relacionadas, como la construcción en curso. Tampoco se ha demostrado si se trata de un esfuerzo coordinado.

They covered the bricks. There is construction near. I had to fact check for you all 💗#frisco pic.twitter.com/OA82epfjpB — ✨𝔳𝔦𝔰𝔲𝔯𝔞𝔫𝔱🧢✨ (@VisurantViz) June 1, 2020

Este productor de NBC News ha creado un hilo exhaustivo desacreditando algunas de las afirmaciones sobre otros ladrillos, piedras y palés que se han visto en las redes sociales.

Videos of brick piles near protest sites are circulating on socials, pushing a narrative that they were "put their on purpose to escalate violence". If u see any of these, please DM them to me. We @NBC_VC are currently looking into these and debunking them one by one #OSINT — Loránd Bodó (@LorandBodo) June 2, 2020

Estos usuarios han reportado haber visto ladrillos, piedras y palés en sus ciudades.

Dallas

Isn’t that nice….someone STAGED a PILE OF BRICKS in Dallas for the rioters to use! The organisers of this false-flag phoney race war think of everything, don’t they!#FalseFlag pic.twitter.com/b7N5mjGk7I — BeachMilk (@BeachMilk) May 30, 2020

Houston

Same thing with bricks at protest in houston Friday: pic.twitter.com/VyxHYpvW5M — heretic (@black_budgets) May 31, 2020

Fayetteville

My Dad is in Fayetteville NC. Before the riots he spent some time taking pics of city workers in two different trucks placing piles of brick around the town down area. Yes, democrat city officials were providing ammo to the rioters. This means that elected officials) continue com pic.twitter.com/C1YBYx4Bad — Wake up America (@waterboy85) June 1, 2020

La gente ha presentado contrapruebas de ladrillos en Fayetteville.

This one from Faytteville, North Carolina, uploaded on 31 May, has over a milion views. A man says there is “no construction” in the area. We have geolocated the video to 107 Hay St and seen evidence indicating the bricks were there before protests beganpic.twitter.com/lN8uMh2xEP — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) June 2, 2020

Boston

El Departamento de Policía de NU explicó el video: “El lunes 1 de junio, mientras estaban en una patrulla rutinaria del campus, dos de nuestros oficiales se encontraron con una acera de ladrillo dañada en la esquina de las calles Tremont y Coventry que representaba un peligro para la seguridad de los peatones debido a los ladrillos sueltos, volizados y rotos. Para evitar lesiones a los peatones, los oficiales recogieron los ladrillos y los devolvieron a la sede de la NUPD, donde inmediatamente notificaron a la ciudad de Boston la necesidad de reparación de la acera y solicitó que la ciudad recoja los ladrillos rotos y dañados.”

This claim deserves a thread on its own. Its aim is to amplify the narrative that 'bricks are left on purpose near protest sites to escalate violence' The video shows police men unloading bricks at an undisclosed location. So, where was it taken? An #OSINT thread pic.twitter.com/XYkqGmT5Ds — Loránd Bodó (@LorandBodo) June 2, 2020

San Francisco

Another example is this video here with almost 150k views.@SFPD have confirmed that these pallets belong to a construction site (link: https://t.co/aTzV6zVDTM) pic.twitter.com/smVryja1XQ — Loránd Bodó (@LorandBodo) June 3, 2020

La policía de San Francisco escribió: “Hemos confirmado que estos palés están afiliados a un sitio de construcción y nos hemos puesto en contacto con el contratista para que se los retiren. Gracias por traer esto a nuestra atención.”

Esta es la versión original de Heavy.com