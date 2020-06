¿Quién es Karina Rodríguez, la latina que abofeteó a una mujer racista en una gasolinera?: [VIDEO]

El pasado 6 de junio una mujer blanca de 61 años, quien posteriormente fue identificada como Tamara Harrian, esposa de un abogado de Arizona, protagonizó un penoso acto de racismo, captado en un video que se hizo viral, tras atacar con agresiones verbales a una joven estadounidense, de origen latino.

La mujer blanca, Tamara, quien trabaja en la firma de su marido, Robert Harrian en Glendale, en un momento toma por brazo a la chica acosada, y tras decirle que se regresara a su país (México) recibió una bofetada de la joven, quien estaba bastante indignada.

Tras viralizarse el incidente, Telemundo identificó a la hispana envuelta en el acto de racismo, como Karina Rodríguez, quien narró lo sucedido y aseguró estar cansada de ver historias racistas en este país.

“Ella me dijo: ‘vete, vete para allá’. Y es cuando le digo: ‘yo no ocupo que usted me esté dando direcciones y sé para donde voy’. Y es entonces, cuando me dijo: ‘se deberían regresar a su país, ustedes los mexicanos'”, comentó la joven, residente de Phoenix, Arizona, quien según su página de Facebook, estudió cosmetología y asistió a la Escuela de Asistencia Médica Bryman. “No se me hace justo que gente ataque a gente inocente, nada más por el color de su piel”, agregó la chica, en diálogo con Telemundo.

La joven mencionó además que tras la agresión se deprimió mucho.



“Me duele el corazón. Cuando me fui, lloré mucho, me entristece mucho que esto esté sucediendo. Ella vino con mucha autoridad, como si nosotros tuviéramos que servirla, nos rebajó a un nivel que no teníamos”, agregó la joven, recordando que los comentarios de la mujer blanca iban dirigidos a ella y a su acompañante, también de origen hispano.

Nuestro sitio hermano Heavy.com, aseguró que Tamara Harrian y su esposo, especialziado en procesos de divorcio, son una pareja muy religiosa. Robert Harrian sirve como diácono y Harrian es “líder en el Ministerio de las Mujeres”.

El episodio de racismo contra hispanos, se mostró originalmente por el sitio TMZ, a través de un video captado en una estación de servicio en Phoenix, Arizona, donde se ve claramente a Tamara ofendiendo con todo tipo de frases a Karina.

Según Greg Conn, quien captó y publicó el video, la mujer tuvo problemas poniendo gasolina en su auto y al ser grosera con los empleados, la joven hispana, identificada como Karina Rodríguez, intervino y le pidió no ofender a los trabajadores.

Luego se aprecia a la mujer cuestionando a la hispana sobre su origen y se molestó todavía más cuando la chica le respondió que era estadounidense.

“¿De dónde eres?”, preguntó la mujer blanca.

“Soy de Estados Unidos, ¿de dónde son sus ancestros?”, dijo la latina, recordándola a la mujer blanca que la gran mayoría de estadounidenses son de orígen inmigrante.

Pero el momento más fuerte se dio cuando amenazó al hombre que estaba filmando el video con sacarlo de la tienda, sin tener ella esa potestad y al acercarse a la joven de origen latino, le dijo la ya famosa e infame frase: “vuelve a México”.

En ese momento y aunque la joven latina ya estaba visiblemente ofendida e incluso había llamado “per…” a la mujer blanca, la llamada “Karen”, la agarró del brazo, haciendo que la hispana respondiera con una fuerte cachetada.

“Ay Dios mío, ay Dios mío”, fue la frase que repitió la mujer racista indignada con el bofetón, mientras Conn seguía filmando y le decía: “se lo merece, usted la empujó y ella respondió”.



Según TMZ, los dueños de la estación de servicio aseguraron que la mujer blanca no trabajaba allí y que debido a su comportamiento, se le prohibió la entrada a ese sitio.