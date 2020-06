[VIDEO] Latina cachetea a mujer racista en una tienda y video se hace viral: ¿por qué lo hizo?

En un hecho que ha disparado las alarmas y que ha generado mucha preocupación entre defensores de inmigrantes, en los últimos días han circulado varios videos en los que personas blancas arremeten contra latinos con frases racistas por la apariencia de los agredidos.

Y el más reciente episodio de racismo contra hispanos, según mostró el sitio TMZ, a través de un video captado en una estación de servicio en Phoenix, Arizona, donde una mujer blanca ofende con todo tipo de frases a una joven de origen latino, que aseguró ser nacida en Estados Unidos.

Según Greg Conn, quien captó y publicó el video, la mujer tuvo problemas poniendo gasolina en su auto y al ser grosera con los empleados, la joven hispana, identificada como Karina Rodríguez, intervino y le pidió no ofender a los trabajadores.

Luego se aprecia a la mujer cuestionando a la hispana sobre su origen y se molestó todavía más cuando la chica le respondió que era estadounidense.

“¿De dónde eres?”, preguntó la mujer blanca.

“Soy de Estados Unidos, ¿de dónde son sus ancestros?”, dijo la latina, recordándola a la mujer blanca que la gran mayoría de estadounidenses son de orígen inmigrante.

Pero el momento más fuerte se dio cuando amenazó al hombre que estaba filmando el video con sacarlo de la tienda, sin tener ella esa potestad y al acercarse a la joven de origen latino, le dijo la ya famosa e infame frase: “vuelve a México”.

En ese momento y aunque la joven latina ya estaba visiblemente ofendida e incluso había llamado “per…” a la mujer blanca, la llamada “Karen”, la agarró del brazo, haciendo que la hispana respondiera con una fuerte cachetada.

“Ay Dios mío, ay Dios mío”, fue la frase que repitió la mujer racista indignada con el bofetón, mientras Conn seguía filmando y le decía: “se lo merece, usted la empujó y ella respondió”.



Según TMZ, los dueños de la estación de servicio aseguraron que la mujer blanca no trabajaba allí y que debido a su comportamiento, se le prohibió la entrada a ese sitio.

El nuevo incidente se da días después de que una mujer blanca en Wisconsin se hiciera viral, tras ofender a un grupo de puertorriqueños que escuchaban música latina en un parque.

La denuncia la hizo Ramón Luis Cancel, un cineasta independiente y exanfitrión de hoteles, quien ahora vive en Baraboo, Wisconsin. El hombre fue víctima de una severa agresión verbal llena de racismo el pasado 20 de mayo, que publicó en un video compartido en su página de Facebook.

“Acabé de hacerme esto. Siempre dicen que un tattoo tiene que tener una historia so this is mine #ByeKarenBye #KarenGoneWild”, comentó el agredido en su Facebook, donde mostró el tatuaje que se hizo para rechazar el ataque del que fue víctima.



Según denunciaron, la mujer les dijo: “Aquí hablamos inglés” y se enojó porque él y sus amigos estaban oyendo música en español. También les dijo que “Donald Trump les dice que “se vayan a su casa”, según el video, que se ha vuelto viral en las redes sociales.



“Mi primera Karen me tocó hoy. Todo porque no le gusta la música que escuchamos 😂 #KarenWantTalkToTheManager Deja de ser racista”, escribió Cancel.

El término “Karen” se usa en la cultura popular para describir a las mujeres blancas que confrontan a las minorías y/o llaman a la policía por cosas menores. A veces las personas usan la palabra Karen para describir a las mujeres que se quejan con los gerentes por nada.