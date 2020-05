[VIDEO]: Ciudad de Los Ángeles se une a las protestas por la muerte de George Floyd

Tras la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra que murió tras ser inmovilizado por el oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, se llevó a cabo una protesta contra la brutalidad policial el miércoles en el centro de Los Ángeles, California. Mientras que casi mil manifestantes salieron a las calles, las cámaras captaron el momento que un grupo pateaba y se apilaba sobre la parte superior de una patrulla del Departamento de Policía de Los Ángeles.



Se puede observar a una persona siendo arrojada del cofre del vehículo a la vez que la patrulla de carreteras (CHP) acelera e intenta conducir a través de la multitud de manifestantes en la autopista 101 cerca de la calle Alameda. La persona parece golpearse la cabeza antes de caer al suelo y permanecer inmovilizado al lado de la carretera.

Según KTLA 5, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles atendió al hombre que se ve tumbado boca abajo en la carretera y lo transportó a un hospital local en ambulancia. La identidad del hombre no ha sido revelada, ni las autoridades han publicado una actualización acerca de sus heridas.

Una segunda patrulla de carretera se presentó a la escena para ayudar al primer coche, pero como informó ABC 7, los manifestantes rompieron la ventana trasera del coche antes de este dejar la escena. La periodista de LAist Chava Sánchez dijo que el hombre que se cayó del vehículo del CHP estaba ensangrentado, pero que “sus heridas no parecían peligrar su vida”.

Protesters, most wearing masks, shut down the 101 Freeway tonight near downtown LA to protest the death of George Floyd in Minneapolis, who died after a police officer stood on his neck while detaining him pic.twitter.com/rgI36eXOys

— LAist (@LAist) May 28, 2020