Identifican a los otros dos oficiales de policía de Minneapolis en el caso de George Floyd

Thomas Lane y J. Alexander Kueng han sido identificados como dos de los cuatro oficiales de policía de Minneapolis que fueron despedidos en relación con el arresto de George Floyd, según el Departamento de la Policía de Minneapolis.

Floyd murió bajo custodia policial después de que el Departamento de Policía de Minneapolis describiera a Floyd sufriendo de “problemas médicos”. Sin embargo, el arresto fue capturado en un perturbador video que se hizo viral en donde se mostraba a Floyd esposado sobre el suelo mientras que un oficial de la policía presionaba su rodilla sobre su cuello durante más de siete minutos.

Los oficiales previamente identificados en el video fueron Derek Chauvin, quien continuó arrodillado sobre el cuello de Floyd incluso cuando este parecía no responder, y Tou Thao, que fue visto en el video interactuando con los transeúntes mientras Floyd suplicaba a los oficiales que intervinieran porque no podía respirar.

La declaración de la policía también decía que Floyd “se resistió físicamente a los oficiales” después de haber salido de su vehículo. Sin embargo, el video de un restaurante cercano mostraba a Floyd cumpliendo con los oficiales.

Video shows what appears to be the start of the confrontation between Floyd & Minneapolis police#BREAKING Video shows what appears to be the start of the confrontation between George Floyd & Minneapolis police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting arrest. 🔴Subscribe:👍 https://www.youtube.com/channel/UCzR2mA5EVDmSTSXP9Bb6Iog?sub_confirmation=1 __ FOLLOW OUR TWITTER: https://twitter.com/AFRICANSUBSCRI2 FOLLOW OUR FACEBOOK: https://www.facebook.com/AfricanSubscribe FOLLOW OUR LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/african-subscribe-subscribe-b860a01a8/ #blacklivesmatter #US #justice #AfricanSubscribeSubscribe #BreakingNews 2020-05-27T00:23:20Z

Incluso si Floyd hubiera necesitado ser retenido, Seth Stoughton, un profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur y ex oficial de la policía de Florida, dijo que el uso de la fuerza que vio exhibido en Floyd en el video era “espantoso”. También señaló que Floyd parecía estar inconsciente durante varios minutos antes de que Chauvin levantar la rodilla del cuello:

Los transeúntes tardaron unos 20 segundos en empezar a notar que no respondía… Los oficiales tienen la obligación de monitorear a la persona que están arrestando. Decir que no lo notaron no es una buena excusa. Debiste haberlo hecho. Ese es tu trabajo. Es uno de los aspectos más trágicos de este caso. Esperaría que los oficiales estuvieran monitoreando sus signos vitales, revisando su pulso, asegurándose de que tenga un latido del corazón y aún esté respirando.

Los cuatro oficiales involucrados han sido despedidos



Según los registros de la ciudad de Minneapolis, el cadete de policía llamado Thomas Lane se graduó y convirtió en cadete de policía hace un poco más de un año en marzo de 2019.

Heavy (página hermana de Ahora Mismo) no pudo encontrar el registro del oficial Kueng en la página web de la ciudad de Minneapolis o la policía de Minneapolis. Heavy ha solicitado registros disciplinarios y los años de servicio tanto para Lane como para Kueng, así como cualquier elogio que hayan recibido.

Los otros dos oficiales del video, Derek Chauvin y Tou Thao, también han sido despedidos. Chauvin estuvo involucrado en tres tiroteos policiacos antes de este incidente y Thao ha recibido múltiples quejas y fue acusado de usar fuerza excesiva en un incidente anterior.

Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pide que Chauvin enfrente cargos

Mayor Jacob Frey calls on county attorney to charge officer involved in George Floyd's deathMinneapolis Mayor Jacob Frey calls on the Hennepin County Attorney to charge the arresting officer involved in the death of George Floyd while in police custody, saying the officer had over 300 seconds to reconsider his action. https://www.kare11.com/article/news/crime/minneapolis-police-man-dies-in-police-custody/89-cfb7925a-4aa4-4f88-bf64-76d346b0e55f Welcome to the KARE 11 News YouTube channel. Subscribe to our channel for compelling and dramatic storytelling, award winning investigations, breaking news and information you can use. Text your photos, videos and news tips to 763-797-7215. » Subscribe to KARE 11 on YouTube: https://www.youtube.com/user/KARE11?s… » Watch more KARE 11 video: https://www.youtube.com/user/KARE11/v… » Visit KARE11.com: http://www.kare11.com/ » Download our app! https://www.kare11.com/appredirect/ » Find KARE 11 on Facebook: https://www.facebook.com/KARE11/ » Follow KARE 11 on Twitter: https://twitter.com/kare11 » Follow KARE 11 on Instagram: https://www.instagram.com/kare11/ 2020-05-27T17:58:41Z

El alcalde Jacob Frey anunció el martes por Twitter que los cuatro oficiales fueron despedidos, llamando el acto “la decisión correcta”.

Four responding MPD officers involved in the death of George Floyd have been terminated. This is the right call. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) May 26, 2020

Ante un grupo de reporteros el miércoles, Frey también pidió que Chauvin enfrente cargos, diciendo: “No puedo imaginarme una respuesta diferente y creo que nos corresponde a todos decir eso”, informó la estación de televisión local KARE-11:

Observamos durante cinco terribles minutos a un oficial blanco presionando firmemente su rodilla sobre el cuello de un hombre negro desarmado y esposado. No vi ninguna amenaza, no vi nada que indicara que este tipo de fuerza fuera necesaria. Por cierto, esa técnica en particular que se utilizó no está autorizada por el MPD, no es algo para lo que los oficiales están entrenados y no se debe utilizar punto… No estamos hablando de una decisión de ultimo minuto que se tomó incorrectamente; hay alrededor de 300 segundos en esos cinco minutos, cada uno de los cuales el oficial podría haberse retrocedido, cada segundo de los cuales el podría haber quitado su rodilla del cuello de George Floyd.

El FBI está investigando el caso, según el Departamento de Policía de Minneapolis.

Esta es la versión original de Heavy.com