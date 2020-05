Despiden cuatro oficiales de la policía de Minneapolis por la muerte del civil, George Floyd

El jefe de policía y alcalde de Minneapolis han anunciado que cuatro oficiales de la policía de Minneapolis, Minnesota, han sido despedidos por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que es visto en un video viral alegando que no puede respirar mientras un oficial presiona su rodilla sobre su cuello.

El video muestra principalmente a los oficiales Derek Chauvin y Tou Thao. Un tercer oficial es brevemente visible junto a Chauvin en el inquietante video, que se volvió viral en las redes sociales. Las fotos desde otros angulos muestran un cuarto official presente.

Las autoridades no han dado a conocer los nombres de los oficiales, pero Chauvin y Thao fueron nombrados por el Minneapolis Star Tribune. Chauvin es el oficial visto en el video presionando su rodilla sobre el cuello de Floyd mientras Floyd implora que no puede respirar antes de quedar en silencio. En el video, el rol de Thao parece ser mantener guardia y a los transeúntes enojados a una distancia, alejados de Chauvin y Floyd. Los roles de los otros oficiales no están claros en el video que puedes ver más adelante en este artículo.

La hermana de Floyd, Vanita Williams-Dabney, escribió en Facebook: “Mi hermano fue asesinado por la policía de Minneapolis el Día de los Caídos … Q.E.P.D. hermano conseguiremos justicia para ti .. gone2soon .. loveU4life”.

Las autoridades federales están investigando, y hay una investigación criminal. El alcalde de Minneapolis tuiteó que los “cuatro oficiales de MPD que acudieron a la escena y están involucrados en la muerte de George Floyd han sido despedidos. Esta es la decisión correcta”. No los nombró. El jefe de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, se refirió a los cuatro oficiales como “antiguos empleados” en una conferencia de prensa.

Four responding MPD officers involved in the death of George Floyd have been terminated.

This is the right call.

— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) May 26, 2020