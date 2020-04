¿Descubrieron vacuna contra el coronavirus?: este médico asegura tener una

Los casos confirmados de COVID-19 alcanzan ya 1.6 millones en todo el mundo, con casi 100,000 muertes, y la demanda de algún tipo de tratamiento para frenar la propagación y la gravedad del virus no podría ser mayor.

Y en medio de esa ansiedad, un grupo de inmunoingenieros computacionales de San Francisco en Distributed Bio, cree que han encontrado un posible tratamiento utilizando cinco anticuerpos adaptados del coronavirus del SARS que potencialmente «bloquearían y detendrían» el virus con una simple inyección del tratamiento», dijo el doctor Jacob Glanville al programa de noticias de Radio Nueva Zelanda, Checkpoint, en una entrevista en video.

Glanville, presidente, CEO y cofundador de Distributed Bio e investigador destacado en la Pandemia de Netflix, también es cofundador de la compañía de terapéutica Centivax. Él dice que gracias a investigaciones previas sobre anticuerpos contra el SARS les ha ahorrado años de trabajo porque pueden «aprovechar» esos hallazgos.

«Me complace informar que mi equipo ha tomado con éxito cinco anticuerpos que en 2002 se determinaron para unirse y neutralizar, bloquear y detener el virus del SARS. Los hemos desarrollado en nuestro laboratorio, por lo que ahora también bloquean y detienen enérgicamente el virus SARS-CoV-2 [COVID-19]», aseguró el reconocido médico.

El SARS está relacionado con COVID-19 porque ambos son un tipo de coronavirus. El SARS infectó a 8.098 personas desde noviembre de 2002 hasta 2003, de las cuales 774 murieron, según una hoja informativa de los CDC. No hubo muertes en los Estados Unidos por SARS y solo 8 casos reportados.



Glanville le dijo a Checkpoint que la forma en que esto funcionaría, si pasa a través de las diversas fases de prueba, es que los pacientes infectados podrían recibir inyecciones de los anticuerpos y en 20 minutos el tratamiento comenzaría a funcionar para combatir el virus.

«Es como una vacuna a corto plazo, excepto que funciona de inmediato», dijo. Una vacuna podría tardar entre seis y ocho semanas en surtir efecto, mientras que esto surtirá efecto dentro de los 20 minutos… y luego, dentro de los 20 minutos de recibir la inyección, su cuerpo se inundará con esos anticuerpos y esos anticuerpos se rodearán y se adherirán a un virus y hacerlo para que ya no sea infeccioso».

También podría administrarse a grupos de alto riesgo para evitar que se enfermen, como los trabajadores de la salud o los ancianos. Sin embargo, la advertencia es que los anticuerpos solo dan inmunidad durante ocho a 10 semanas porque eventualmente, esos anticuerpos se deterioran. Pueden ser necesarias dosis múltiples.



Según un artículo publicado por el Instituto Nacional de Salud, el uso de anticuerpos para tratar los virus ha tenido más tracción a lo largo de los años, en ausencia de «identificar terapias efectivas», porque los anticuerpos «se unen directamente al antígeno viral y provocan la activación del sistema inmune.

A great piece with Sarah Ives explaining the difference between antibodies, vaccines and repurposed drugs for #COVID19https://t.co/l3cyk9sIvk

