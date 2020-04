¿En Nueva York enterrarán a víctimas de coronavirus en parques?

La respuesta a esta pregunta, que empezó a circular desde el lunes pasado es No. Las víctimas de coronavirus no serán enterradas en los parques de la ciudad de Nueva York si hay hacinamiento en la Oficina del Médico Forense (OCME). El alcalde Bill de Blasio desmanteló el rumor, diciendo que era «totalmente falso».

«Nunca, nunca habrá nada como entierros en fosas comunes o entierros masivos en la ciudad de Nueva York, jamás», dijo el alcalde en conferencia de prensa. «Si Dios no lo permitiera, tuviéramos que llegar al punto de un entierro temporal, sería individualmente para que las familias pudieran reclamar a sus seres queridos cuando termine la crisis».

La cantidad de casos de coronavirus en los EE. UU. Ha eclipsado con 400,000, y con casi 12,000 muertes, según la Universidad Johns Hopkins. En Nueva York, hubo 72.324 casos confirmados el martes y 3.202 personas habían muerto.

«Va a ser muy difícil, pero tenemos la capacidad», agregó el alcalde.

Podría haber entierros temporales en Hart Island, un cementerio público ubicado en Long Island Sound. «Si necesitamos hacer entierros temporales para poder ayudarnos a pasar la crisis, y luego trabajar con cada familia en sus arreglos apropiados, tenemos la capacidad de hacerlo», agregó de Blasio. “Bien podríamos estar tratando con entierros temporales para poder tratar con cada familia más tarde».

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por su parte, dijo que no apoyaría enterrar a las personas en los parques.



«No he escuchado nada al respecto», dijo el gobernador durante una conferencia de prensa el lunes. «He escuchado muchos rumores salvajes, pero no he escuchado nada sobre la ciudad enterrando gente en los parques».

Cuando se le preguntó directamente si permitiría que las víctimas de coronavirus fueran enterradas en parques, dijo que no.

El lunes, el concejal de la ciudad Mark Levine dijo que el entierro temporal en los parques podría ser una posibilidad si las morgues se llenan demasiado para contener el número de muertos. «Pronto comenzaremos entierro temporales. Esto probablemente se hará mediante el uso de un parque de Nueva York para los entierros (sí, lo has leído bien). Se excavarán trincheras por 10 ataúdes en una línea”, tuiteó el lunes. “Se hará de manera digna, ordenada y temporal. Pero será difícil para los neoyorquinos».



Horas después, Levine retiró sus declaraciones anteriores. “Hoy he hablado con muchas personas en el gobierno de la ciudad y he recibido la seguridad inequívoca de que no habrá entierros en los parques de Nueva York. Todos han declarado claramente que si se necesitara un entierro temporal, se hará en Hart Island”, dijo.

Levine agregó: “Y, por supuesto, si se requieren tales entierros se harán de una manera digna, ordenada y profesional. Sigamos trabajando duro para ralentizar este virus para que estos pasos no sean realmente necesarios».