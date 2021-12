¿Se acostó Chiquis con su padrastro Esteban Loaiza? Conoce su verdad

No existen temas tabues para Chiquis Rivera, así lo demostró en el más reciente capítulo de su podcast Chiquis and Chill emitido el lunes y el cual se tituló “Honrando a mi madre Jenni Rivera“. La cantante hizo frente a todos los temas incómodos que rondan a su familia y entregó sórdidos detalles del día en que su madre la acusó de haberse acostado con su esposo, el ex beisbolista Esteban Loaiza.

Con motivo de la cercanía del noveno aniversario de la muerte de Jenni Rivera, este 10 de diciembre, Chiquis recordó el triste episodio que quebró la cercana relación que mantenía con su madre, y que la obligó a continuar su vida como si su madre no existiera, debido a que Jenni cortó todo tipo de contacto con ella y la desheredó. Dos meses después la cantante murió en un accidente aéreo en México.

“Yo a mi madre la perdí dos veces. Ella murió el 10 de diciembre de 2012. Ese día todos la perdimos. Pero el 2 de octubre de 2012 yo perdí a mi madre antes que todos. Ambas tuvimos un desencuentro, muchos malos entendidos, muchas voces tóxicas alrededor de ella en ese momento y no nos hablábamos. Ella era una mujer muy fuerte y sus lecciones usualmente eran bien duras”, explicó la cantante de 36 años.

La artista confesó que el 2 de octubre fue la última vez que tuvo contacto con su madre. “En septiembre de 2012 las cosas se pusieron muy raras con mi madre. Ella no pasaba por un buen momento, tanto emocional como mentalmente. Todos nos dábamos cuenta, pero no decíamos nada para no enojarla”, explicó.

Chiquis relató que ese triste 2 de octubre recibió un email de su madre titulado “Luces encendidas”. “Era un correo muy largo y fuerte. Decía que ella por fin podía ver todo claramente y que sabía que yo había estado durmiendo con su esposo Esteban. En ese momento yo estaba en un restaurante y tiré mi teléfono al suelo. No lo podía creer, ni siquiera pude terminar de leer el email”, señaló.

La primera reacción de la cantante fue conducir hasta la casa de su madre y aclarar el malentendido, pero Jenni ya había decidido impedir cualquier tipo de contacto. “Las puertas de su casa estaban cerradas, habían cambiado las claves de acceso, no sé cómo logré abrir la reja y comencé a golpear la puerta de entrada, pero no pude entrar. Me tiré al piso y me puse a llorar”, relató.

Todos los intentos que Chiquis hizo por hablar con su madre fueron en vano. “Traté de contactarla de todas las formas posibles, por email, por teléfono (…) ella me bloqueó de todas partes. Pasé de tener acceso total a ella a nada. Y mis hermanos se pusieron de su lado, de lo contrario les traería problemas”, continuó.

Según la intérprete de “Cualquiera”, la culpable del quiebre entre ella y su madre fue una mujer malvada que había entrado en la vida de Jenni unos meses antes. “Ella comenzó a tirar veneno y maldad en sus oídos, no sé cómo pudo inventar toda esta historia y mi madre no estaba bien emocional y mentalmente”, explicó.

La respuesta de Chiquis frente a si es verdad que se acostó con Loaiza fue rotunda y categórica. “Tengo toda la evidencia para demostrar que yo no hice eso, que la noche que ella pensó que eso había pasado yo no habría podido hacerlo, tengo todo el registro que muestra que no pude hacerlo (…) Es completamente falso que estuve en la habitación con él (Loaiza). Traté de explicárselo a mi madre, pero ella no quería escuchar”, relató.

Según la artista y conductora de televisión, tiempo después sintió la necesidad de escribir el libro Forgiveness, como una forma de relatar su verdad y limpiar su nombre pensando en sus futuros hijos y esposo. “Como mujer yo nunca hubiera hecho algo así, y como hija tampoco podría haberle hecho algo así a mi madre, también por miedo, yo la conocía y sabía cómo era”, explicó.

Chiquis relató que al momento de la muerte de Jenni recién entendió por qué Dios la había enfrentado a una situación tan dolorosa. “Me di cuenta que tuve que vivir eso y perder a mi madre antes de que ella muriera para estar más fuerte y poder apoyar a mis hermanos en su dolor. (…) Siempre tuve la fe de que podría hablar con mi madre y resolverlo, pero no tuvimos suficiente tiempo”, concluyó.