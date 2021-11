Fotos: Chiquis Rivera posa en baby doll ¡y las redes estallan!

Chiquis Rivera ha estado derrochando todo su encanto y glamour para promocionar diversos productos de belleza de su línea de cosméticos. Sin embargo, fue su última sesión de fotos la que capturó la atención de sus más de 4,9 millones de seguidores de Instagram, quienes en solo horas la llenaron de halagadores comentarios y más de 73 mil Me Gusta.

En las imágenes aparece en un provocativo y moderno baby doll strapples de dos piezas, medias caladas, una elegante abrigo color blanco y tacones plateados. De fondo se pueden ver elegantes cajas de regalo en tonos plata. La cantante, de 36 años, posa coquetamente con sus hombros descubiertos, el cabello suelto y una amplia sonrisa.

“Te ves guapísima, eres una reina”, “Qué buena está mamita”, “Tienes un autoestima enorme…ya quisiera yo” y “Chiquis hermosísima y mágica excitación”, fueron algunos de los más de 600 comentarios que le dejaron sus fans.

Nuevo proyecto

La empresaria, cantante y presentadora de televisión recientemente estrenó su propio podcast llamado Chiquis and Chill. Todos los lunes la artista estrena un nuevo capítulo con un invitado especial para hablar sobre diversos temas.

En el episodio de esta semana se reunió con el actor Curly Velásquez para hablar sobre cómo es crecer y vivir siendo gay en la sociedad hispana. Durante la emisión del programa, Chiquis lamentó que todavía sea un tema tabú salir del closet.

Chiquis fue más allá y reveló que tuvo una relación amorosa con una mujer y vivió en carne propio el rechazo de su madre, la fallecida cantante Jenni Rivera. “Yo tenía 23 años y amaba a esa chica. No era una relación sexual, era mas mental, era besarse y tomarse de las manos. No me sentía presionada a tener sexo (…) Mi mamá se enteró porque mi hermana le contó y su reacción fue ‘si quieres ser gay y quieres estar con esta chica, te tienes que mudar y vas a perder todo los beneficios que tienes como mi hija”, relató.

De acuerdo a Chiquis, su madre respetaba a la comunidad LGBT, tenía amigos y trabajaba con personas que eran gay, “pero cuando le hice ver eso me dijo “en mi casa no”, afirmó.

La artista compartió con su audiencia parte del mensaje que le dio a su hermano Johnny, de 21 años, cuando le contó que aún no podía definir su identidad sexual. “Le dije: quiero verte feliz. Cuando ya no cargues con ese peso y digas éste es quién soy y te aceptes por completo tú primero, luego todos te verán de esa forma y no tendrán más opción que aceptarte, y luego podrás volar”.