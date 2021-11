Chiquis Rivera sorprendió a su novio en aplicación de citas ¿Terminaron?

Desde que Chiquis Rivera decidió darse una nueva oportunidad en el amor y lanzarse a vivir un apasionado romance con el fotógrafo de 29 años, Emilio Sánchez, se le ha visto feliz y resplandeciente. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas en su nueva relación.

Durante la emisión del segundo capítulo de su podcast Chiquis and Chill, titulado “I´m not single anymore” (Ya no estoy soltera), la cantante de 36 años confesó que cuando llevaba un mes saliendo con Sánchez una amiga descubrió que el fotógrafo estaba en una aplicación de citas.

“Inmediatamente le pregunté a Emilio si era cierto que tenía un perfil en esa aplicación de citas y me dijo que sí”, contó la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera. Según contó Chiquis, el fotógrafo le explicó que no consideraba que esa aplicación fuera necesariamente para tener citas, sin embargo, el hecho le dio el aventón que Chiquis necesitaba para dejar claros los términos de su relación.

“Le pregunté si realmente estábamos saliendo de manera exclusiva, y él me dijo que sí”, agregó la artista, quien antes de comenzar una relación con Sánchez había considerado buscar pareja en la misma aplicación.

“En marzo de este año llegué decidida a darme una nueva oportunidad en el amor, luego de pasar unas sanadoras vacaciones en Tulum, México. Y supe de una aplicación pagada que a varias personas que yo conocía le había dado muy buenas resultados, incluso una amiga conoció a su esposo en esa aplicación, pero no alcancé a subir mi perfil, porque ese mismo día me reencontré con Emilio en una fiesta de cumpleaños y todo comenzó”, reveló.

Un renacer

Tras su quiebre con el cantante Lorenzo Méndez, con quien mantuvo una relación de cuatro años y medio, y de quien aún no ha podido divorciarse, Chiquis confesó que pasó momentos de mucha tristeza. Pero esto no fue impedimento para, luego de vivir su luto, tratar de conocer a un nuevo amor.

“Durante mis meses de soltería recibí muchas invitaciones a salir de hombres y mujeres, también de un rapero. Me mandaban mensajes diciéndome que les gustaría conocerme, que me encontraban sexy, pero yo soy tímida en el tema cita, y nunca acepté. Incluso desde Snapchat me enviaban fotos de partes íntimas”, relató, tras afirmar que ahora que está en pareja sus seguidores han sido muy respetuosos.

Finalmente la artista reveló que se encuentra absolutamente feliz con Sánchez. “Amo a Emilio y se lo quiero decir al mundo. Él es el indicado” concluyó.