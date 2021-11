Chiquis habla de la muerte de su madre en Face to Face con Becky G

En una emotiva entrevista con su gran amiga Becky G, Chiquis Rivera abrió su corazón y recordó lo dolorosa que fue para ella la muerte de su madre Jenni Rivera. Durante una entrevista con Face to Face with Becky G, la cantante de 36 años se quebró al recordar lo que sintió cuando supo que Jenni Rivera había muerto y lo perdida que se sintió al hacerse consiente que no había estudiado y que no tenía una profesión para hacerse un futuro sin su madre.

La entrevista de Chiquis la podrás ver en el próximo episodio de Face to Face with Becky G el próximo lunes 22 de noviembre a las 9 a.m. PT/12 p.m. ET. El episodio lo puedes ver a través de Facebook Watch.

“No me di cuenta hasta el día en que la perdí, me di cuenta que me habían arrebatado todo. Dije: Oh Díos mío, no fui a la universidad, le di toda mi vida a mi familia, tuve muchas responsabilidades…y me pregunté: ¿ahora qué hago?”, señaló Chiquis, quien no pudo contener las lágrimas al relatar el difícil momento.

Chiquis se sorprendió al ver cómo fluían las lágrimas de sus ojos sin poder evitarlo. “A veces uno no se da cuenta de todo lo que ha tenido que enfrentar hasta que lo cuentas en voz alta. Tendré que volver a terapia”, afirmó entre risas a Becky G.

Chiquis perdió a su madre Jenni Rivera el 9 de diciembre de 2012

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo en Iturbide, México. La artista tenía 43 años al momento de morir, y dejó a 5 hijos: Chiquis, Jacqueline, Michael, Jenicka y Juan Ángel. Chiquis, siendo la mayor, tenía 27 años cuando falleció la cantante.

En su conversación con Becky G, Chiquis respondió a todas las preguntas de su amiga, incluso a las más personales como si ya está en campaña para tener hijos y cómo fue cuidar de sus cuatro hermanos menores siendo tan solo una niña de 10 años, debido a la demandante carrera musical de su madre.

“Becky G y su gran amiga, Chiquis, superestrella latina e hija de la icónica Jenni Rivera, comparten una íntima y abierta conversación acerca de los complejidades de las relaciones madre hija. Chiquis revela un secreto que sorprende a Becky, también profundiza sobre la familia, la pérdida, el amor, la toxicidad de los medios y de estar realmente cómoda con quién tú eres”, informa el comunicado emitido por el programa de conversación.

El programa Face to Face with Becky G cuenta con una serie de 10 capítulos, en los que Becky G entrevista a celebridades generando conversaciones significativas y reveladoras. El programa es producido por Jesse Collins Entertainment y la productora de Becky G Yourself Productions. La entrevista a Chiquis Rivera se emitirá el próximo martes 22 de noviembre a las 12pm ET, a través de Facebook Watch. ¡No te la pierdas!

