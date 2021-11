Chiquis Rivera confiesa que está muy agradecida de su ex Lorenzo Méndez

Hace más de un año que la cantante Chiquis Rivera y su esposo, Lorenzo Méndez decidieron poner fin a su unión. Desde su ruptura ambos han estado envueltos en controversias, por una parte, familiares de la artista revelaron que Méndez la golpeaba, lo que él negó tajantemente. Mientras que Chiquis ha señalado que todavía no ha podido concretar su divorcio debido a que Méndez no ha querido firmar.

A pesar de esto, Chiquis reveló recientemente que se siente muy agradecida de Méndez. “Aprendí mucho de mi misma en esa relación, aprendí qué es lo que no quiero en una persona, que es lo que sí quiero, qué es lo que quiero hacer diferente. Fue muy doloroso, pero creo que el dolor te ayuda a crecer, aprendes, creces. Ahora estoy agradecida de esa pareja y de las lecciones que saqué” explicó en su recientemente estrenado podcast Chiquis and Chill.

La pareja estuvo junta durante cuatro años y medio, y alcanzaron a estar casados por casi un año. La fecha de su boda fue el 29 de junio de 2019. En septiembre de 2020 se separaron oficialmente.

“Con el corazón pesado les informó que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria (…) Estamos sumamente agradecidos por el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento”, publicó en ese entonces Chiquis.

¿Por qué se separaron?

Aunque ninguno profundizó en el motivo de su quiebre. En declaraciones al programa Ventaneando publicadas por Millenio, la artista, de 36 años, señaló: “Quizás mi error fue querer cuidarlo, querer cuidar de que no se metiera en problemas o cuidar nuestra relación, nuestro matrimonio y fue demás quizás. Lo apoyé, lo sigo apoyando, quiero que le vaya bien, que la gente lo apoye. Si esto está pasando ahorita es porque Dios lo tuvo en mis planes y tengo que aprender mi lección de vida y seguir adelante”, aseguró.

Chiquis reveló que luego de su separación pasó meses de mucha tristeza. “Yo no quería separarme, pero me di cuenta de que era lo mejor. Estuve muy triste y deprimida y no me sentía en condiciones de comenzar otra relación amorosa. Hasta que decidí hacer un viaje a Tulum, México. Ahí medité, estuve en el mar y siento que renací y regresé dispuesta a darme otra oportunidad en el amor”, reveló en su podcast.

Fue así como al poco tiempo se reencontró con el fotógrafo Emilio Sánchez y comenzaron un apasionado romance. “Amo a Emilio, él es el indicado”, afirmó tras revelar que ha pensado en casarse y tener hijos con él.