Chiquis Rivera: “Lorenzo Méndez no ha querido firmar el divorcio”

Chiquis Rivera sigue casada con Lorenzo Méndez. Así lo confirmó a su llegada al aeropuerto de Ciudad de México, donde fue interceptada por los periodistas quienes le preguntaron si era cierto que el divorcio no se ha concretado debido a que ella estaría solicitándo una compensación económica.

“Estoy esperando a que firme (…) Estoy mandando e-mails casi todos los días; rogando que por favor firmen y no me han contestado. Ya van como cuatro meses”, afirmó al programa Venga la Alegría, aclarando que no son ciertos los rumores que afirman que ella le estaría pidiendo dinero a Méndez.

“No, para nada. No tengo nada que pedirle a nadie. Gracias a Dios, trabajo por lo mío. Nada que pedirle”, recalcó. Ante la pregunta de cuáles serían los motivos de Méndez para no firmar, la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera declaró desconocer el por qué de su actuar.

“No sé, la verdad no sé, pero el divorcio es algo que se tiene que hacer”, señaló.

Un amor polémico

Chiquis mantuvo una relación de 4 años con Lorenzo Méndez, luego de tres años de noviazgo, se casaron en junio de 2019. Sin embargo, en septiembre de 2020 anunciaron su separación. “Con el corazón pesado les informó que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria (…) Estamos sumamente agradecidos por el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento”, publicó en ese entonces la cantante.

Luego surgieron testimonios de la abuela de la cantante, Doña Rosa, quien en su programa de Youtube afirmó que Chiquis le había revelado que Méndez la había pegado. Por otra parte, el hermano menor de Chiquis, Johnny López, afirmó que el cantante había escupido a Chiquis en la cara, estando drogado.

El intérprete de “Sal de mi Vida” y ex integrante de La Original Banda El limón, ha negado rotundamente estas acusaciones. “Nuna he golpeado a una mujer en mi vida”, señaló en declaraciones al programa Suelta la Sopa, de Telemundo.

Nuevo Comienzo

Tras su ruptura con Méndez, Chiquis rehizo su vida y comenzó un romance con el fotógrafo de celebridades Emilio Sánchez, de 29 años. Todo indica que la relación va muy bien encaminada, incluso se embarcaron en un proyecto laboral juntos, puesto que el fotógrafo dirigió el video del nuevo sencillo de la cantante “Cualquiera”.

“Salud por mi paz, la luz de mi vida y mi amor. Feliz cumpleaños para el alma más dulce”, escribió el fotógrafo al subir una foto junto a Chiquis para el día de su cumpleaños, el pasado 26 de junio.

Por su parte, Méndez al saber del nuevo romance de Chiquis, no se mostró muy contento. “Este muchacho pues era compa, este con el que anda ahorita, era amigo, era compa. Pero pues nada, mira, no pasa nada. Él sabía que estábamos juntos. De hecho su familia fue hasta a mi boda”, reveló Méndez sobre la nueva relación de Chiquis, durante una entrevista en el programa Suelta la Sopa, de Telemundo.