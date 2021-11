Chiquis Rivera en polémica con su ex Lorenzo Méndez

Nuevamente la polémica persigue a Chiquis Rivera. La cantante y conductora de televisión, de 39 años, ha generado debate en las redes sociales debido a una gran coincidencia: estrenó su nueva canción “Cualquiera” exactamente el mismo día que su ex esposo, Lorenzo Méndez.

El cantante, de 34 años, lanzó el sencillo “Baílame suavecito”, junto a Jessica Díaz, su pareja de baile en el reality show de Telemundo Así se Baila, y con quien ha sido ligado sentimentalmente, aunque ellos afirman que no son pareja.

Hace tiempo que Chiquis Rivera comenzó a anunciar el estreno de “Cualquiera”, y hace más de una semana anunció la fecha exacta del estreno: 29 de octubre. “If you treat me right, we could go all night” – CAULQUIERA. NEW MUSIC/NUEVA MUSICA October 29th”, posteó en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Lorenzo Méndez no realizó ningún anuncio hasta el 29 de octubre, mismo día del estreno de su canción. “OUT NOW! BÁILAME SUAVECITO junto con @jessicadiazmx”, posteó en su cuenta de Instagram.

A pesar de que al analizar las fechas queda claro que Chiquis realizó el anuncio antes que su ex, esta vez la polémica no comenzó de parte de ella, sino que sus mismos seguidores salieron a defenderla de la ola de comentarios en su contra por supuestamente “haber lanzado intencionalmente su canción el mismo día que su ex”.

“Si sos malaleche mujer… esperaste q Lorenzo sacara su canción con Jessica y por joder la sacaras el mismo dia… ellos avisaron antes y zaz! Tu también… al q actúa mal se le pudre el tamal y tu canción pasará desapercibida como la q sacaste con thalia y bg q ni te apoyaron”, fue uno de los negativos comentarios que recibió Chiquis en su cuenta de Twitter, donde se le culpaba de tratar de boicotear a su ex.

Chiquis, quien se ha mantenido fiel a su resolución de mantenerse alejada de la polémica, respondió con un positivo mensaje. “Le deseo amor, paz y éxito a los que me han deseado mal. Que Dios les de lo que les hace falta para ser feliz”, escribió en la misma plataforma.

Sus fieles seguidores dejaron claro que Chiquis estaba libre de toda mal intención. “Investigué bien. Ella lo anunció hace semanas y otra vez la semana pasada con Jomari Goyso en su podcast. Entonces Lorenzo le copió a ella verdad? El sabía que ella iba sacar la canción y a propósito va sacar su canción el mismo día”, escribió una usuaria.





La prueba que utilizaron los seguidores de Chiquis para demostrar su inocencia fue el registro que quedó tras su participación en el podcast Sin Rodeos, de Jomari Goyzo, donde efectivamente la artista anunció que lanzaría la canción “Cualquiera” a fines de octubre.

“El video está bien sexy. Es más sexy que mis otros videos, en este me puse shorts”, señaló Chiquis en la parte final de su entrevista, la cual fue hace más de dos semanas.

