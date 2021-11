Chiquis admite que le rompió el corazón a un hombre

Chiquis Rivera ha vivido amores y desamores. La polémica no ha estado fuera de este ámbito de su vida, pero a pesar de las rupturas que ha sufrido, siempre se ha recuperado para volver a lanzarse al romance.

La cantante y presentadora de televisión, de 36 años, actualmente mantiene una relación amorosa con el fotógrafo Emilio Sánchez, de 29 años. Se les ha visto en románticas fotos y disfrutando de la vida juntos tras reconocer que iniciaron una relación. Sin embargo, hay otro hombre al que la artista no ha olvidado, a pesar de que han pasado muchos años. ¿Quién será?

Se trata de su primer novio, a quién según confesó la cantante, no trató de la mejor forma durante la relación y hoy se arrepiente, porque era un muy buen hombre. La revelación afloró en el podcast Sin Rodeo, conducido por el fashionista Jomari Goyso. Ante la pregunta de si tuviera que volver a conocer a una de sus parejas y tratarlo diferente: quién sería, Chiquis respondió con toda convicción.

“Volvería a conocer a mi primer novio. Fue el primero que me pidió la mano, yo tenía 21 años y mi mamá lo amaba. Yo no estaba lista y le rompí el corazón. Era un muy buen hombre. Ahora él está casado, tiene 3 hijos y siempre pienso en él. Aprendí que yo era muy fuerte con él, lo que yo decía se tenía que hacer”, afirmó.

Un cambio radical

La cantante está pronta a comenzar una nueva etapa en su vida, debido a que vendió la casa donde reside hace más de 4 años en Los Angeles, CA, y tomó la decisión de irse a a vivir a Miami, dejando atrás la vida que compartió con su ex esposo, el cantante Lorenzo Méndez, con quien estuvo por 4 años, separándose hace más de un año.

“Me encanta Miami. Antes no me gustaba tanto, el calor no me gusta tanto, pero me siento muy sexy en esa ciudad. Yo creo que empezaré con un departamento en Miami”, confesó en el podcast de su amigo.

Respecto a que se llevará de la casa que pronto dejará, señaló que quiere comenzar de cero. “No me quiero llevar nada de la casa, solo mi ropa, y dejare ahí todos los recuerdos y las fiestas que tuve, y todo lo malo también. Sé que es tiempo para este cambio y sé que me va a impulsar al siguiente nivel en mi vida. Siento que necesito sacudirme”, afirmó entusiasmada.