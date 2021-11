Chiquis Rivera: “Le tengo miedo al abandono”

Tener una exitosa carrera como cantante, conductora de televisión y empresaria no ha sido suficiente para liberar a Chiquis Rivera de un miedo que siempre había tenido sin saberlo. ¿Cómo lo descubrió? gracias a sus sesiones de terapia.

La hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, reveló durante su participación en el podcast Sin Rodeo, del experto en belleza y estilo, Jomari Goyso, que acude a sesiones de terapia de manera recurrente y que esto le ha ayudado mucho en su vida.

“En la terapia descubrí que le tengo miedo al abandono, y eso yo no lo sabía. También aprendí que cuando siento que alguien me va a lastimar, yo quiero respingar primero”, señaló tras confesar que tiene un mentor al cual puede recurrir en cualquier momento.

Si bien Chiquis no profundizó en los factores que motivaron su miedo al abandono, admitió que el simple hecho de poder conversar sobre todos los momentos difíciles que le ha tocado vivir, le ha permitido estar mejor emocionalmente.

“El pasado pesa, pero cuando aprendes a hacer lo que debes hacer día tras día, el peso lo dejas y te sientes mejor. Se siente tan rico poder hablar y sacarlo”, recalcó sobre sus sesiones de terapia profesional. Según la celebridad, si tuviera que acudir a alguien para pedir un consejo sin duda lo solicitaría a su mentor.

Otro miedo que Chiquis confesó tener es a la maternidad. “Me da miedo tener un bebé, porque amo tanto lo que hago, mi carrera… estoy finalmente viviendo mi vida y me da miedo tener un bebé y que todo pare”, afirmó la cantante y conductora de televisión de 36 años. No obstante, la artista afirmó que sabe que sería una buena madre.

Según declaraciones que la intérprete de “Cualquiera” realizó con motivo del estreno de su programa de televisión “Lo Mejor de tu con Chiquis” de NBC Universo, ella siempre ha cumplido un rol muy maternal con sus hermanos.

“A mí me tocó convertirme en madre de mis hermanos cuando tenía 10 años. Yo sentía que tenía que vivir mi vida para mis hermanos”, relató en la ocasión, refiriéndose a cómo velaba por sus hermanos mientras su famosa madre trabajaba.

En la conversación con Jomari Goyso, recalcó que hasta el día de hoy es la matriarca entre sus 4 hermanos menores. “Cuando mi mamá se fue, yo tomé el rol de matriarca de mis hermanos. Hasta hoy me preocupo por ellos. Mi life couch me dice que debo cortar el hilo, pero no creo poder hacerlo”, admitió.